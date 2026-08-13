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El rey Rama X de Tailandia celebra el primer cumpleaños de la reina Sirikit tras su muerte: jazmines blancos y una treintena de monjes en recuerdo de su madre

El cumpleaños de la reina madre coincide además en Tailandia con el Día Nacional de la Madre

El rey Rama X de Tailandia celebra el primer cumpleaños de la reina Sirikit tras su muerte (Thai Royal Office)
El rey Rama X de Tailandia celebra el primer cumpleaños de la reina Sirikit tras su muerte (Thai Royal Office)
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El rey Maha Vajiralongkorn, conocido como Rama X, ha presidido en Bangkok la primera ceremonia por el cumpleaños de la reina madre Sirikit desde su muerte, un acto con el que Tailandia ha mantenido una tradición que desde 1976 une esa fecha con el Día Nacional de la Madre y que ahora ha pasado de celebración a homenaje. El acto se celebró el 12 de agosto en el Salón del Trono Amarin Winichai del Gran Palacio de Bangkok, cuando Sirikit habría cumplido 94 años.

La jornada conserva su rango nacional porque desde hace 50 años coincide con el Día de la Madre en Tailandia. La imagen ha sido distinta a la de años anteriores porque Sirikit murió el 24 de octubre de 2025 a los 93 años, después de un largo periodo con una salud muy delicada. Pese a ello, su cumpleaños había seguido conmemorándose incluso durante los años en los que permaneció prácticamente apartada de la vida pública.

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Junto al monarca han estado la reina Suthida y otros miembros de la familia real. Treinta monjes han participado en una ceremonia budista destinada a hacer méritos en memoria de la reina madre, y durante el acto Vajiralongkorn ha realizado ofrendas, además de encender incienso y velas. Entre los asistentes han figurado la princesa Sirivannavari y el príncipe Dipangkorn, los únicos dos hijos del rey con presencia pública, ya que la primogénita, la princesa Bajrakitiyabha, murió en junio tras más de tres años en coma.

El rey Rama X de Tailandia celebra el primer cumpleaños de la reina Sirikit tras su muerte (Thai Royal Office)
El rey Rama X de Tailandia celebra el primer cumpleaños de la reina Sirikit tras su muerte (Thai Royal Office)

El Día de la Madre tailandés

La ceremonia ha servido para fijar el nuevo sentido de una fecha que antes estaba dedicada a felicitar a Sirikit y que ahora se emplea para recordarla. La continuidad de esta jornada se anunció en junio. La decisión mantiene una costumbre institucionalizada en 1976, cuando el Día de la Madre en Tailandia pasó a conmemorarse el mismo día que el cumpleaños de la entonces reina, de modo que ambas celebraciones quedaron ligadas desde ese momento.

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Al cabo de los años, la fecha ha incorporado símbolos como el jazmín blanco, que se convirtió en una de sus señas más reconocibles. La tradición consiste en que los hijos regalen a sus madres guirnaldas hechas con esa flor. Sin embargo, es el azul, según la tradición tailandesa que asigna un color a cada día de la semana, el que acabaría quedando asociado a Sirikit, porque nació en viernes.

El rey Rama X de Tailandia celebra el primer cumpleaños de la reina Sirikit tras su muerte (Thai Royal Office)
El rey Rama X de Tailandia celebra el primer cumpleaños de la reina Sirikit tras su muerte (Thai Royal Office)

El cumpleaños de la reina Sirikit

La conmemoración de este año se ha extendido además más allá del Gran Palacio. Por la mañana, el primer ministro Anutin Charnvirakul ha encabezado en Sanam Luang otra ceremonia budista en la que se han realizado ofrendas a 193 monjes. El acto ha estado dedicado tanto al aniversario del nacimiento de Sirikit como al Día de la Madre. La persistencia de esta celebración se explica por el lugar que ocupó Sirikit durante décadas en la vida institucional tailandesa.

La princesa Bajrakitiyabha, primogénita del rey Vajiralongkorn de Tailandia y conocida de manera afectiva como "Bha", ha fallecido a los 47 años tras un largo periodo de tiempo hospitalizada a raíz de que sufriera en diciembre de 2022 un problema cardíaco, informó este viernes la Casa Real tailandesa

Esposa de Bhumibol Adulyadej, Rama IX, acompañó al monarca durante buena parte de sus 70 años de reinado y promovió numerosas iniciativas ligadas al desarrollo rural y a la preservación de la artesanía y los textiles tradicionales de la nación. Tras la muerte de Bhumibol y la llegada al trono de Rama X, recibió oficialmente la consideración de reina madre. Su fallecimiento no ha supuesto el final de una jornada que había dejado de pertenecer solo a su figura y que su hijo ha convertido ahora en el primer gran homenaje oficial desde su muerte.

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