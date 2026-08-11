España
Agregar Infobae enGoogle

Un desayuno que puedes hacerte en cinco minutos

Este sándwich consiste en una tortilla francesa fina, enriquecida con espinacas frescas, servida entre pan de molde con tomate, mozzarella y aguacate

Un desayuno que puedes hacerte en cinco minutos. (@Spice Bangla/ YouTube)
Un desayuno que puedes hacerte en cinco minutos. (@Spice Bangla/ YouTube)
Guardar

El desayuno representa mucho más que una simple rutina matutina: es una oportunidad estratégica para impulsar la salud metabólica, la función cognitiva y el bienestar general. Según la evidencia científica actual, un desayuno equilibrado aporta energía, nutrientes esenciales y contribuye a la regulación del metabolismo y el control del peso. Lejos de ser una comida prescindible, la primera ingesta del día puede marcar la diferencia en la calidad de la dieta y el rendimiento físico y mental, especialmente en niños, adolescentes y adultos mayores.

Además, en España la sociedad está cada vez más concienciada sobre este tipo de hábitos y, parece, que ya se han dejado de lado los desayunos de toda la vida en los que se incluían magdalenas, galletas o churros acompañados de una taza de chocolate caliente o café, para dar paso a opciones más ‘healthy’.

PUBLICIDAD

De esta manera, este sándwich se ha popularizado por su sencillez y por unir ingredientes sanos de la dieta mediterránea. Es ideal para quienes buscan energía limpia y una textura cremosa, perfecta para acompañar con un café solo o un zumo de naranja recién exprimido.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 3 minutos
  • Cocción: 2 minutos
  • Tiempo total: 5 minutos

Ingredientes

  1. 2 huevos
  2. 1 puñado de espinacas frescas
  3. 2 rebanadas de pan de molde o pan integral
  4. 2 rodajas de tomate
  5. 2 lonchas finas de queso cheddar
  6. 25 g de queso mozzarella rallado
  7. ½ aguacate maduro
  8. 10 g de mantequilla
  9. Sal al gusto
  10. Pimienta negra (opcional)
Sándwich a la mitad. (@Spice Bangla/ YouTube)
Sándwich a la mitad. (@Spice Bangla/ YouTube)

Cómo hacer sándwich de tortilla francesa, espinacas, tomate, queso mozzarella y aguacate, paso a paso

  1. Bate los huevos en un bol con una pizca de sal y pimienta (al gusto).
  2. Calienta una sartén antiadherente y echa parte de la mantequilla para que se derrita.
  3. Vierte los huevos batidos sobre la sartén y cocina a fuego medio, sin remover, cuajando solo uno de los dos lados de la tortilla.
  4. Sobre el otro, añade las dos rebanadas de pan de molde y empapa el huevo por ambos lados.
  5. Una vez la tortilla se ha terminado de cuajar dale la vuelta y pon las dos rebanadas sobre la superficie de la sartén.
  6. En esta posición, añade el queso cheddar y la mozzarella, el aguacate en láminas, las rodajas de tomate y las hojas de espinacas frescas.
  7. Cierra el sándwich, cubre con la otra rebanada de pan y presiona ligeramente. Puedes tostar el pan si prefieres un toque crujiente con el resto de mantequilla que habías reservado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 1 sándwich (1 porción). Aunque teniendo en cuenta estas cantidades se puede realizar más de uno, si se prefiere un desayuno más contundente.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 310 kcal aprox.
  • Proteínas: 15 g
  • Grasas: 18 g
  • Hidratos de carbono: 23 g
  • Fibra: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Consumir en el momento. Si necesitas guardarlo, envuelve en film y consérvalo en la nevera hasta 12 horas. El aguacate puede oxidarse y cambiar de color.

PUBLICIDAD

Un desayuno que puedes hacerte en cinco minutos

Temas Relacionados

SándwichesHuevosAguacateRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 11 agosto

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 11 agosto

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Guía para ver el eclipse solar sin riesgos: cómo evitar los atascos, cuáles son las gafas seguras y cómo evitar incendios

En la cuenta atrás, ‘Infobae’ recaba los últimos detalles a tener en cuenta para observar el fenómeno astronómico histórico

Guía para ver el eclipse solar sin riesgos: cómo evitar los atascos, cuáles son las gafas seguras y cómo evitar incendios

El pueblo con más de 1.000 habitantes que será borrado del mapa por las energías renovables: “Es el lugar perfecto para el proyecto”

Moerdijk tiene una ubicación privilegiada entre Rotterdam y Amberes, que a la vez es su condena. Sus habitantes ya se están marchando

El pueblo con más de 1.000 habitantes que será borrado del mapa por las energías renovables: “Es el lugar perfecto para el proyecto”

Un estudio señala que los microplásticos empeoran el hígado graso: las células hepáticas responden al estrés del polietileno

Una investigación estadounidense encuentra una relación entre la exposición a los microplásticos y el daño hepático

Un estudio señala que los microplásticos empeoran el hígado graso: las células hepáticas responden al estrés del polietileno
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional declara ilegales los registros diarios de bolsos y taquillas impuestos por H&M a sus empleados para “evitar” que se lleven ropa

La Audiencia Nacional declara ilegales los registros diarios de bolsos y taquillas impuestos por H&M a sus empleados para “evitar” que se lleven ropa

Los pintores de la Armada francesa, los artistas con uniforme militar que acompañan a los buques desde hace 300 años para ilustrar el mundo marítimo

La crisis de Ceuta compromete al PP: cumplir la ley ya le costó todos los gobiernos con Vox en 2024 y la historia se repite

Quién es Roberto Vannacci, el exgeneral del Ejército y escritor de un bestseller racista que obliga a Meloni a enfrentarse a Pedro Sánchez

La Policía Nacional avisa: un establecimiento no puede negarse a darte la hoja de reclamaciones y esto es lo que debes hacer si intenta impedirlo

ECONOMÍA

El pueblo con más de 1.000 habitantes que será borrado del mapa por las energías renovables: “Es el lugar perfecto para el proyecto”

El pueblo con más de 1.000 habitantes que será borrado del mapa por las energías renovables: “Es el lugar perfecto para el proyecto”

El Tribunal Supremo recupera la pensión de 850 euros de una mujer divorciada y la mantiene hasta que su exmarido se jubile

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Alejandro de Paz, abogado laboralista: los trabajadores que encadenan contratos en verano “pueden reclamar que se reconozca que la relación es indefinida o fija discontinua”

Adiós al spam telefónico: el prefijo 400 permitirá identificar las llamadas comerciales antes de contestar

DEPORTES

La burocracia no deja jugar al fútbol a los menores migrantes sin papeles: “Ningún niño es ilegal”

La burocracia no deja jugar al fútbol a los menores migrantes sin papeles: “Ningún niño es ilegal”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

De la gorra de Trump a la pulsera de la Guardia Civil: los mensajes políticos de Ferran Torres que lo ponen en el punto de mira

El Balón de Oro ‘coloca’ a Rodri en el Barça y abre otra batalla entre Real Madrid y FC Barcelona por los títulos

El ‘método Mou’: las nuevas normas del Real Madrid para volver a ser campeón