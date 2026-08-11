Un desayuno que puedes hacerte en cinco minutos. (@Spice Bangla/ YouTube)

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El desayuno representa mucho más que una simple rutina matutina: es una oportunidad estratégica para impulsar la salud metabólica, la función cognitiva y el bienestar general. Según la evidencia científica actual, un desayuno equilibrado aporta energía, nutrientes esenciales y contribuye a la regulación del metabolismo y el control del peso. Lejos de ser una comida prescindible, la primera ingesta del día puede marcar la diferencia en la calidad de la dieta y el rendimiento físico y mental, especialmente en niños, adolescentes y adultos mayores.

Además, en España la sociedad está cada vez más concienciada sobre este tipo de hábitos y, parece, que ya se han dejado de lado los desayunos de toda la vida en los que se incluían magdalenas, galletas o churros acompañados de una taza de chocolate caliente o café, para dar paso a opciones más ‘healthy’.

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De esta manera, este sándwich se ha popularizado por su sencillez y por unir ingredientes sanos de la dieta mediterránea. Es ideal para quienes buscan energía limpia y una textura cremosa, perfecta para acompañar con un café solo o un zumo de naranja recién exprimido.

Tiempo de preparación

Preparación activa: 3 minutos

Cocción: 2 minutos

Tiempo total: 5 minutos

Ingredientes

2 huevos 1 puñado de espinacas frescas 2 rebanadas de pan de molde o pan integral 2 rodajas de tomate 2 lonchas finas de queso cheddar 25 g de queso mozzarella rallado ½ aguacate maduro 10 g de mantequilla Sal al gusto Pimienta negra (opcional)

Sándwich a la mitad. (@Spice Bangla/ YouTube)

Cómo hacer sándwich de tortilla francesa, espinacas, tomate, queso mozzarella y aguacate, paso a paso

Bate los huevos en un bol con una pizca de sal y pimienta (al gusto). Calienta una sartén antiadherente y echa parte de la mantequilla para que se derrita. Vierte los huevos batidos sobre la sartén y cocina a fuego medio, sin remover, cuajando solo uno de los dos lados de la tortilla. Sobre el otro, añade las dos rebanadas de pan de molde y empapa el huevo por ambos lados. Una vez la tortilla se ha terminado de cuajar dale la vuelta y pon las dos rebanadas sobre la superficie de la sartén. En esta posición, añade el queso cheddar y la mozzarella, el aguacate en láminas, las rodajas de tomate y las hojas de espinacas frescas. Cierra el sándwich, cubre con la otra rebanada de pan y presiona ligeramente. Puedes tostar el pan si prefieres un toque crujiente con el resto de mantequilla que habías reservado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 1 sándwich (1 porción). Aunque teniendo en cuenta estas cantidades se puede realizar más de uno, si se prefiere un desayuno más contundente.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 310 kcal aprox.

Proteínas: 15 g

Grasas: 18 g

Hidratos de carbono: 23 g

Fibra: 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Consumir en el momento. Si necesitas guardarlo, envuelve en film y consérvalo en la nevera hasta 12 horas. El aguacate puede oxidarse y cambiar de color.

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Un desayuno que puedes hacerte en cinco minutos