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Salen a la luz los cuatro testigos de la boda de Georgina y Cristiano Ronaldo: dos caras conocidas y dos españoles sorpresa

El acta matrimonial, difundida por Telecinco, confirmó también la hora y el lugar exacto del enlace del verano

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, en montaje de Infobae (EFE/AFP)
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, en montaje de Infobae (EFE/AFP)
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La boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se ha convertido en uno de los acontecimientos más comentados del verano, no solo por el hermetismo con el que se organizó la ceremonia, sino también por los detalles inéditos que han ido saliendo a la luz en los últimos días. El pasado miércoles 11 de agosto, la pareja formalizó su unión en Cascais, Portugal, rodeados de un secretismo absoluto y con apenas un puñado de testigos presentes. Solo después de que el propio futbolista compartiera en sus redes sociales una imagen de sus alianzas, comenzaron a confirmarse los rumores que desde hacía semanas circulaban en el entorno del astro portugués y la modelo española.

La expectación mediática era máxima. Pese a llevar casi una década juntos y formar una familia con cinco hijos, Cristiano y Georgina habían logrado mantener en privado tanto la fecha como el lugar exacto del enlace. No fue hasta este jueves, 13 de agosto, cuando el programa El verano se mueve de Telecinco reveló en exclusiva el acta matrimonial, mostrando en pantalla el documento oficial del registro civil y desvelando así la identidad de los cuatro testigos que acompañaron a la pareja en uno de los días más importantes de su vida.

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El programa presentado por Ion Aramendi no solo accedió a los documentos, sino que compartió también las primeras imágenes de la pareja ya convertida en matrimonio, captadas en el aeropuerto de Lisboa mientras embarcaban en su jet privado rumbo a Riad. Detalles como la hora exacta de la ceremonia, 13:30, el escenario elegido y la lista de testigos han contribuido a completar el relato de una boda tan íntima como esperada.

Los cuatro testigos de la boda del año

La identidad de los testigos ha sido uno de los secretos mejor guardados del enlace. Según desveló en directo El verano se mueve, la primera en figurar es Ivana Rodríguez, hermana de Georgina, influencer y colaboradora habitual de la modelo. Ivana siempre ha mantenido un papel clave en la vida de Georgina, por lo que su presencia como testigo principal no sorprendió a quienes conocen la relación entre ambas.

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La famosa pareja se casa después de 7 años de relación

El segundo nombre que aparece en el registro es el de Miguel Paixão, exfutbolista y amigo íntimo de Cristiano Ronaldo. Paixão, que compartió vestuario con el portugués en el Sporting de Lisboa, ha forjado una relación de absoluta confianza con el jugador y actualmente colabora en sus negocios, participando en la internacionalización de la marca CR7.

Completan la lista José y Mónica, dos españoles, madre e hijo, dedicados al mundo de la joyería, estrechos amigos de Georgina Rodríguez desde hace años. Según detalló la periodista Leticia Requejo durante la emisión, ambos son “íntimos amigos” de la modelo y han compartido momentos personales y familiares con la pareja. Ellos, junto a los cinco hijos de Cristiano y Georgina, fueron los únicos asistentes al enlace, en una ceremonia marcada por la privacidad y el deseo de evitar filtraciones.

Rumores y detalles de la boda secreta

Durante semanas, los rumores sobre la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez circularon por toda la prensa internacional. Se especuló con posibles localizaciones y fechas, pero la pareja optó por el hermetismo y solo compartió una imagen con sus alianzas tras la ceremonia, alimentando así el interés mediático. El acta matrimonial, difundida por Telecinco, terminó de confirmar los datos clave: la boda civil tuvo lugar en la mansión de Cascais, una de las propiedades más lujosas del futbolista en Portugal, y contó únicamente con la presencia de sus hijos y los cuatro testigos.

Georgina y Cristina Ronlado se han casado (Instagram)
Georgina y Cristina Ronlado se han casado (Instagram)

Además, se ha conocido que el jugador solicitó dos semanas de permiso especial durante el Mundial de Fútbol 2026, lo que ha levantado sospechas sobre una posible luna de miel, aunque ni él ni Georgina han confirmado ningún detalle acerca de sus planes. La revelación de los testigos y las imágenes exclusivas ofrecidas por cierran el círculo de rumores y otorgan a los seguidores de la pareja la confirmación oficial de una boda que, pese a su carácter íntimo, ha logrado captar la atención de medio mundo.

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