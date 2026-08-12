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No tires el pan duro: con un huevo y un chorrito de leche se puede convertir en una base para pizza lista en pocos minutos

Esta receta de aprovechamiento es perfecta para dar salida a las sobras que tenemos dando vueltas por la nevera

Cómo preparar pizza casera con trozos de pan duro (Magnific)
Cómo preparar pizza casera con trozos de pan duro (Magnific)
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Antes de tirar ese pan viejo y duro olvidado en una bolsa, piensa en todas las maneras que existen de aprovecharlo. Podemos utilizarlo para preparar un sencillo salmorejo, o para transformarlo en pan rallado y multiplicar su vida útil. Incluso, podemos utilizar esa hogaza del día anterior para disfrutar en casa una riquísima pizza recién hecha.

Para esta sencilla receta de aprovechamiento, solo necesitaremos pan duro, que ablandaremos con un poco de leche o agua y mezclaremos con un huevo y una pizca de sal, creando así una masa que cocinaremos en el horno hasta quedar dorada y crujiente. Por encima, podemos ponernos creativos y añadir los ingredientes que más nos gusten, desde combinaciones básicas como tomate y queso mozzarella hasta carnes, embutidos, pescados en lata o verduras frescas. Las opciones son infinitas.

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Lista en solo 25 minutos, sin amasado y sin tiempo de levado, esta receta de pizza exprés es perfecta para servir un aperitivo improvisado, para preparar un tentempié salado a media tarde o para solucionar una cena entre semana y aprovechar así las sobras de la nevera.

Receta de pizza de pan duro

La pizza de pan duro es una versión exprés de la pizza tradicional italiana, pero usando panecillos duros remojados con leche o agua. Estos se mezclan con huevo para obtener una base que luego se cubre con salsa de tomate y mozzarella antes de hornear.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
    • Preparación: 10 minutos
    • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  • 1 pan duro y seco (cantidad al gusto)
  • Leche o agua (cantidad suficiente para remojar)
  • 1 huevo
  • Sal al gusto
  • Salsa de tomate al gusto
  • Mozzarella para cocinar al gusto
  • Aceite de oliva virgen extra al gusto

Cómo hacer pizza de pan duro, paso a paso

  1. Trocea el panecillo duro en pequeños dados y ponlo en un bol grande.
  2. Añade leche o agua poco a poco hasta que el pan quede bien empapado pero no aguado. Deja reposar 3 minutos para que se ablande.
  3. Incorpora el huevo y la sal. Mezcla bien con un tenedor hasta obtener una masa homogénea, sin trozos secos.
  4. Extiende la masa sobre una bandeja de horno forrada con papel, formando un disco de 1 a 2 cm de grosor.
  5. Unta la superficie con salsa de tomate y reparte la mozzarella al gusto.
  6. Riega con un chorrito de aceite de oliva virgen extra.
  7. Hornea a 200 ºC (calor arriba y abajo) durante 15 minutos, o hasta que el queso esté fundido y los bordes dorados.
  8. Saca del horno y deja reposar 2 minutos antes de cortar.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 porciones medianas (dependiendo del tamaño del panecillo).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 220 kcal aprox.
  • Proteínas: 9 g
  • Grasas: 8 g
  • Hidratos de carbono: 29 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se puede conservar en la nevera hasta 2 días en un recipiente hermético. Para recuperar la textura, calienta en horno o sartén antes de consumir.

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