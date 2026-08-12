Qué ver en A Coruña más allá del eclipse del 12 de agosto: del mercado de San Agustín a la Torre de Hércules

El paseo marítimo, el mercado de San Agustín o la Torre de Hércules son algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad gallega. (Adobe Stock).

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El fenómeno solar de este agosto convierte a A Coruña en uno de los destinos astronómicos del año porque entrará de lleno en la comunidad y será el primer territorio al que llegará. La fase de totalidad se alcanzará a las 20:28 horas y durará 76 segundos. Justo antes, los más avispados ya habrán pasado por el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología y por los Museos Científicos Coruñeses para recoger sus gafas gratuitas y homologadas. Pero antes y después, ¿qué?

El eclipse es un gran acontecimiento y se convierte en una excusa para acercarse a la ciudad, pero aprovechar al máximo esas horas o días en la región también lo hace especial. Por ello, esto es una guía express para visitar A Coruña y quedarte con el buen gusto de haber tocado todos los palos.

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Por la mañana: el casco antiguo y la bahía

La visita puede arrancar por la Avenida de la Marina, con sus galerías acristaladas en madera blanca que miran al puerto. Es uno de los sellos visuales de la ciudad y el lugar ideal para un desayuno con vistas antes de internarse en el casco histórico. A pocos minutos a pie, la Plaza de María Pita, con el palacio municipal como telón de fondo y la estatua de la heroína local en el centro, marca el corazón de la ciudad vieja.

La ciudad gallega tiene espacios para pasear con monumentos como la Torre de Hércules y Breogán. (Luis Miguel Bugallo Sánchez)

Desde allí, el recorrido natural lleva al Mercado de San Agustín, una joya arquitectónica de los años treinta con cubierta parabólica donde cada mañana se vende el pescado y marisco más fresco de la ría. Abre de lunes a sábado hasta las 15:30 horas. Muy cerca, los Jardines de San Carlos ofrecen un paréntesis de calma. El antiguo recinto defensivo del siglo XIV alberga la tumba del general inglés John Moore y unas vistas al puerto que merecen la parada.

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A mediodía: tapas y mercado para coger fuerzas

A Coruña es una ciudad de tapeo. Las calles Barrera, Estrella y Olmos concentran algunos de los locales más frecuentados por los coruñeses, desde tabernas clásicas hasta propuestas más actuales. Para quienes prefieran el mercado, la Plaza de Lugo es el punto de referencia para comprar marisco y pescado fresco directamente a los puestos

La tarde al aire libre para disfrutar de sus parques

Con la tarde por delante y el eclipse aún a horas de distancia, el paseo marítimo es el eje natural del recorrido. La Torre de Hércules, faro romano del siglo I y Patrimonio de la Humanidad, se puede visitar hasta las 21:00 horas en verano. Sus 234 escalones llevan a una terraza desde la que se ve el océano Atlántico en toda su extensión. A sus pies, el Parque Escultórico despliega 15 obras de arte entre acantilados y senderos, con la ruta circular de los Menhires como opción más completa.

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De regreso hacia el centro, el Castillo de San Antón —una antigua fortaleza en un islote de la bahía que hoy alberga el Museo Arqueológico e Histórico— cierra el recorrido litoral. Abre hasta las 21:00 horas en julio y agosto.

Al atardecer, el eclipse

Mapa animado de España que muestra la franja de territorio y las ciudades donde será visible un eclipse solar total el 12 de agosto de 2026.

A las 19:30 horas comienza la fase parcial del eclipse. El Ayuntamiento de A Coruña ha habilitado casi medio centenar de puntos de observación distribuidos por la ciudad, consultables en el portal ide.coruna.gal. Las playas del Orzán y Riazor, con capacidad para hasta 100.000 personas, y el ascensor de O Portiño, con otra cifra similar, son los espacios más amplios. El Monte de San Pedro, cerrado al tráfico desde las 10:00 horas, puede acoger unas 40.000 personas y ofrece una panorámica completa del horizonte.

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Para quienes se alojen en barrios como Monte Alto, Eirís o Monelos, el Ayuntamiento recomienda observar el fenómeno desde espacios próximos al domicilio: plazas de mercado, parques de barrio o explanadas con cielo despejado.