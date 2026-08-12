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Rosita, la mujer de 95 años que impulsa una campaña para pedir televisión gratis en los hospitales públicos: “Es lo que más te distrae”

La mujer, que lleva casi cuatro meses ingresada, ha iniciado una recogida de firmas a través de Change.org, donde ya suma más de 56.000 apoyos

Rosita Rochina, de 94 años, lleva hospitalizada tres meses. (Change.org)
Rosita Rochina, de 94 años, lleva hospitalizada tres meses. (Change.org)
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La televisión representa mucho más que un simple entretenimiento en los hospitales, especialmente para las personas mayores que pasan largas temporadas ingresadas, pues se convierte en una compañía fundamental que ayuda a mitigar la soledad, reduce la ansiedad y facilita el contacto con la realidad exterior. Por ello, Rosita Rochina, una mujer catalana de 95 años que lleva hospitalizada casi cuatro meses por problemas circulatorios, ha iniciado una recogida de firmas en la plataforma Change.org con el objetivo de reclamar al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que la televisión sea gratuita en todos los hospitales públicos.

“La televisión y la radio me hacen mucha compañía. Porque, aunque mi hijo viene a verme todos los días y al final también hablas con los familiares y visitas de quien tienes al lado, lo que más distrae es la tele”, cuenta a Infobae Rochina al otro lado del teléfono desde el hospital. “Pienso mucho en la gente que está sola y pasa horas y horas sin ver a nadie. He tenido compañeras de habitación que querían tener la tele puesta día y noche porque simplemente la voz de fondo les daba tranquilidad”, añade.

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Rochina admite que le gusta ver “un poco de todo, desde una misa hasta un partido de fútbol o películas del oeste”, y calcula que en los casi cuatro meses que lleva ingresada en el hospital habrá gastado unos 350 euros, ya que el servicio cuesta 25 por semana, aunque divide ese gasto con su compañera de habitación. Su pensión ronda los 1.000 euros, por lo que no puede permitirse grandes gastos. “Hay gente que no se lo puede permitir. Ya veremos cómo tengo yo la libreta cuando salga de aquí”, bromea, pese a las dificultades y los problemas de salud.

Personal sanitario en un hospital. (Freepik)
Personal sanitario en un hospital. (Freepik)

Rochina, quien comenzó a trabajar como modista a los 14 años y más tarde se dedicó al comercio hasta su jubilación, señala que en algunos hospitales hay salas con televisión común y acceso gratuito, pero “no todos quieren ver lo mismo y eso suele generar problemas”, añade en referencia a experiencias previas en otros centros.

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El servicio varía dependiendo de la región

Su petición para que la televisión sea gratuita en todos los hospitales públicos se produce tras la iniciativa impulsada por Lola Martín, cuyo padre, de 86 años y aficionado al fútbol, llevaba cerca de un mes ingresado y seguía el Mundial desde el hospital. La recogida de firmas a través de Change.org durante los días previos a la final del Mundial facilitó que finalmente la Comunidad de Madrid permitiera ver gratuitamente el partido en la televisión en todos los hospitales públicos. Sin embargo, la medida solo se aplicó ese día.

Un equipo de médicos del Hospital Clínic Barcelona y el Hospital Sant Joan de Déu ha realizado la primera operación en Europa dentro del vientre materno a un feto que tenía el intestino fuera del cuerpo. La intervención tuvo lugar en la semana 28 de gestación y el bebé nació seis semanas después. En la actualidad se alimenta con total normalidad.

Rochina, que comenzó a trabajar como modista a los 14 años y después se dedicó al comercio hasta que se jubiló, considera que la medida resulta insuficiente y reclama que se implemente de forma permanente en los hospitales públicos de todas las comunidades autónomas del país. No obstante, el servicio de televisión varía en función de cada comunidad, pues es gratuita en los hospitales públicos de Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana, pero en cambio en Cataluña, Madrid, Murcia, Canarias o Castilla y León es generalmente de pago, aunque puede variar dependiendo del centro.

Por el momento, su petición ya suma más de 57.600 apoyos, una cifra que no esperaba lograr. “Estoy contenta porque son un montón de firmas y las hemos conseguido en pocos días”, explica. Rochina aún desconoce si podrá regresar a su casa y seguir viviendo sola o si tendrá que trasladarse a una residencia, pero, pese a todo, mantiene la esperanza de que su reclamo prospere y beneficie a otros pacientes en su misma situación.

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