España vuelve a mirar al cielo para contemplar un eclipse total 67 años después: por qué ha causado tanto interés y cómo será el proceso

Una imagen ilustrativa de un eclipse solar justo después de llegar a la totalidad (Europa Press)

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Más de uno recordará el eclipse solar del 3 de octubre de 2005 que pudo verse en España. Pero la naturaleza de este fenómeno es completamente diferente al que veremos hoy. Y es que se trataba de un eclipse solar anular, pero ¿qué quiere decir esto? La sombra que emana de la Luna al tapar el Sol no tocó la superficie del planeta, ya que el satélite no terminó de ocultar totalmente a la estrella. Este fenómeno, aunque impresionante, “es menos espectacular que un eclipse total”, como indicaba Pere Planesas Bigas, el astrónomo y doctor en Física que trabajó en el Observatorio Astronómico Nacional en ese año.

En cambio, el de hoy, 12 de agosto, será muy diferente. Solo se podrá ver en las regiones que separan Galicia de Baleares y se producirá justo antes de que el Sol se esconda en el horizonte al atardecer a las 20:30 horas, lo que convertirá “el final del día en noche”, como detalla el Instituto Geográfico Nacional. La expectación ha crecido exponencialmente en el último año, ya que será el primero que se verá en territorio nacional en 67 años. El último tuvo lugar el 2 de octubre de 1959, pero solo se vio en las islas Canarias. Antes de ese hubo otro el 17 de abril de 1912 entre Galicia y Asturias.

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El fenómeno no solo será un evento histórico, sino que abarcará muchos más kilómetros que los anteriores. Durante un eclipse solar, el primer fenómeno observable es el “primer contacto”, cuando el disco de la Luna comienza a ocultar el Sol. En esta etapa inicial, la Luna resulta invisible porque se encuentra en fase nueva y la luz solar la eclipsa visualmente. Al avanzar el eclipse, la Luna cubre progresivamente una mayor parte del Sol, iniciando la fase parcial (una que podrá verse en los territorios que rodean la franja de sombra de la Luna durante la totalidad).

En estos segundos, la disminución de luz puede percibirse, aunque nunca debe mirarse al Sol directamente sin la protección adecuada. A medida que la Luna cubr casi por completo el disco solar, aparece el “anillo de diamantes”: un destello brillante en el borde del Sol. Segundos después, surgen las “perlas de Baily”, pequeños puntos de luz que atraviesan los valles y montañas del borde lunar. Finalmente, durante la totalidad, la Luna oculta por completo al Sol, dejando ver solo la corona solar, un halo de luz tenue alrededor de la silueta lunar. Esta es la única fase segura para observar a simple vista.

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El 'anillo de diamantes' y las Perlas de Baily en el eclipse solar del 21 de agosto de 2017 (ESA / M.P. Ayucar)

España recibirá casi medio millón de turistas adicionales a lo habitual

El interés por el eclipse generará un impacto económico estimado en 347,6 millones de euros, según un informe del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Esto se debe a la llegada de 446.700 turistas adicionales a lo habitual en esta temporada del año entre el 10 y el 16 de agosto. Como cabe esperar, la concentración se expande alrededor de 36 provincias donde se podrá observar la totalidad del fenómeno, o en áreas próximas.

Pero esta movilización no solo pertenece a grupos aficionados a la astronomía, sino que muchos también son ciudadanos que han usado el eclipse como el eje central de sus vacaciones. Debido al amplio despliegue, Renfe ha duplicado el número de plazas de los trenes que van de Madrid a Galicia. Asimismo, la oferta de asientos de avión para la semana del eclipse crecerá un 7,9% respecto al mismo periodo del año anterior.

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Aun así, el informe del ministerio señala que gran parte del gasto previsto, 247,29 millones de euros, provendrá de turistas extranjeros, mientras que los residentes aportarán 94,90 millones. Además, el 8,4% de quienes planean observar el fenómeno viajará a una provincia distinta de la propia. Todo ello ha tenido un impacto innegable en el sector hotelero, pues las reservas para agosto de 2026 han aumentado un 17,8%.

Ubicación de Paredes de Nava en referencia a la observación del eclipse en su totalidad. (AstroParedes)

Un dispositivo especial para un día excepcional en plena crisis con los incendios

El hecho de que miles de personas se concentren en pequeños pueblos o ciudades para ver el eclipse ha provocado que la Policía Nacional haya diseñado un operativo extraordinario de 9.400 agentes en toda la península para garantizar la seguridad durante el eclipse solar. Esto tiene especial importancia en estos momentos en los que los incendios forestales tienen un protagonismo bastante alto. Recordemos que en las últimas horas se han demandado incendios en León, Palencia, Burgos, Santander y Huesca.

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De este modo, la Comisaría General de Seguridad Ciudadana ha diseñado la adopción de dispositivos específicos en cada territorio ante la previsión de una afluencia masiva de visitantes a espacios naturales y miradores. Asimismo, cada Jefatura Superior de Policía ha diseñado su propio plan de seguridad, ajustado a las características y necesidades de su territorio. Aunque los agentes centrarán su labor en los principales puntos de observación, regularán los accesos para evitar colapsos y asegurarán el tránsito en vías de emergencia.

La coordinación con Protección Civil, servicios de emergencias y policías locales será fundamental en todo el dispositivo. Por lo que, en definitiva, la Policía Nacional aconseja planificar los desplazamientos, consultar los puntos oficiales de observación y evitar traslados innecesarios mientras dure el fenómeno. En concreto, el gobierno vasco ha anunciado que tendrá activo el Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI) en fase de alerta debido a la coincidencia del eclipse con temperaturas extremas y una elevada movilidad. La Ertzaintza reforzará su presencia en accesos y puntos de concentración, con especial atención a la seguridad vial y la prevención de estacionamientos en lugares no autorizados. Mientras que en Cataluña se mantendrá el estado de prealerta del Procicat.

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Secuencia completa de un eclipse total de Sol. (Fred Espenak / IGN)

Por su parte, el portavoz de la plataforma ciudadana Monte en Pie, Ignacio Martínez, ha subrayado para Europa Press que “el eclipse dura unos minutos y un incendio es para toda la vida”, en referencia al temor por la proliferación de fuegos debido a imprudencias o descuidos. La preocupación se ve reforzada por el incendio reciente en Lozoyuela, que motivó el nacimiento de la plataforma y ha obligado a algunos ayuntamientos, como el de Tres Cantos, a suspender actividades de observación y restringir el acceso a zonas sensibles.

Al final, aunque se prevé una noche despejada e ideal para observar este histórico eclipse. La Aemet también ha dictaminado que será una jornada con niveles muy altos o extremos de riesgo de incendio en buena parte de la península. Por lo que, además del disfrute y la diversión, las autoridades piden conciencia y precaución.

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