Ni pollo ni ternera: esta es la carne que tiene más proteínas y es rica en vitaminas y minerales

Estante de una carnicería (Shutterstock)

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Cuando se habla de carnes ricas en proteínas, el pollo y la ternera suelen ocupar los primeros puestos, así como el pavo. Sin embargo, existe otra opción que puede sorprender por su perfil nutricional y que aporta incluso más proteína que la media del grupo de las carnes. Además, destaca por ser baja en grasa y por concentrar vitaminas y minerales esenciales, lo que la convierte en una alternativa interesante dentro de una alimentación variada y equilibrada.

Ese es precisamente el caso del conejo, una carne magra que destaca por su elevada densidad nutricional. Según los datos de la Fundación Española de la Nutrición (FEN), aporta alrededor de 23 gramos de proteínas por cada 100 gramos, una cantidad superior a las otras carnes. Además, se trata de proteínas de elevado valor biológico, es decir, con un buen aporte de los aminoácidos que el organismo necesita para mantener y reparar los tejidos.

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Uno de sus principales puntos fuertes es, precisamente, su bajo contenido en grasa. La FEN cifra los lípidos en 4,6 gramos por cada 100 gramos de porción comestible, por debajo del 5%, lo que permite clasificarla como una carne magra. Además, dentro de esa grasa predominan los ácidos grasos insaturados, especialmente los monoinsaturados, mientras que la proporción de grasas saturadas es menor. Esta composición hace que pueda encajar en patrones alimentarios en los que se busca moderar la ingesta de grasas saturadas.

La FEN señala que no aporta hidratos de carbono de forma significativa, ya que el glucógeno presente en el músculo antes del sacrificio se pierde durante los procesos posteriores. Por tanto, su perfil se caracteriza fundamentalmente por el aporte de proteínas y una cantidad relativamente pequeña de grasa.

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Vitaminas y minerales en una carne repleta de proteínas

Las propiedades de la carne de conejo no terminan en los macronutrientes, puesto que constituye una fuente de vitaminas del grupo B, entre ellas la niacina y la vitamina B12. La primera participa en procesos relacionados con la obtención de energía y el funcionamiento normal del organismo, mientras que la B12 desempeña un papel relevante en la formación de células sanguíneas y en el funcionamiento del sistema nervioso. La FEN destaca especialmente el aporte de niacina: una ración de 230 gramos proporciona el 94% de la ingesta diaria recomendada para un hombre de 20 a 39 años con actividad física moderada.

Existen cinco alimentos que contienen más proteínas que el huevo (Imagen Ilustrativa Infobae)

También aporta minerales como fósforo y selenio. De hecho, por cada 100 gramos contiene, según la FEN, unos 220 miligramos de fósforo y 17 microgramos de selenio. El primero contribuye al mantenimiento de los huesos y dientes y al metabolismo energético, mientras que el selenio participa en la protección de las células frente al daño oxidativo y en el funcionamiento normal del sistema inmunitario.

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Por todo ello, esta carne puede ocupar un lugar dentro de una alimentación saludable, aunque ningún alimento por sí solo garantiza una buena salud. La clave está en la variedad y en el conjunto de la dieta. En este sentido, la FEN recoge la recomendación de consumir tres raciones semanales de carnes magras, alternando entre distintos tipos. El conejo figura entre esas opciones y ofrece una combinación de proteínas de calidad, poca grasa y micronutrientes que puede contribuir a una alimentación equilibrada.