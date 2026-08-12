¿Dónde habrá nubes durante el eclipse? La Aemet prevé un día “muy nuboso” en en norte del país y marcado por el calor con máximas de 40ºC

Unas gafas para el eclipse. (Europa Press)

Guardar

Este miércoles más que ningún otro día del verano, los españoles esperan que los cielos estén despejados y les permitan observar el eclipse solar, para el que solo quedan unas horas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha adelantado que, efectivamente, la nubosidad dificultará la visión en varias regiones de España, mientras que en otras no habrá problemas para ver el histórico fenómeno astronómico.

El organismo público detalla que “probablemente esté muy nuboso en zonas del norte de Galicia, el Cantábrico, Pirineos y el norte de Canarias”. Además, indican que, “crecerán nubes en montañas del este peninsular, cuyo impacto en la observación es más incierto”. En el resto del país, las nubes no serán un obstáculo. El horizonte estará despejado.

PUBLICIDAD

Mapa de nubosidad prevista para este miércoles, a 12 de agosto de 2026 . (Aemet)

El evento que aguardan millones de españoles y turistas estará acompañado por el calor intenso. Según el pronóstico de la Aemet, se alcanzarán 40 grados en el nordeste, centro, sur de la península y en la isla de Mallorca; y más de 40 grados en puntos de los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. “A la hora del eclipse, entre las 20 y 21 horas, las temperaturas habrán bajado entre 2 y 5 grados con respecto a las máximas previstas”, detalla el portavoz del organismo, Rubén del Campo.

15 comunidades autónomas en aviso por calor

Mapa de alertas meteorológicas para este miércoles, 12 de agosto de 2026. (Aemet)

Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha afrontan avisos naranjas (peligro importante) por máximas de hasta 40 grados en zonas del interior, mientras que en otras áreas el nivel será amarillo (peligro bajo), con valores que oscilan entre 38 y 39 grados. En estas comunidades, además, se esperan lluvias y tormentas bajo nivel amarillo en puntos de Almería, Granada, Albacete y Murcia, con acumulados de hasta 20 litros por hora y probabilidad de granizo y rachas de viento fuertes.

PUBLICIDAD

En el norte y noreste peninsular, los avisos afectan a Galicia, Castilla y León, La Rioja, Navarra, País Vasco, Aragón y Cantabria. Se han activado avisos naranjas en el norte de Burgos, el Condado de Treviño, la ribera del Ebro riojana y navarra, así como en el centro y sur de Aragón, donde se esperan máximas de hasta 39 grados. El resto de estas comunidades permanecerá en nivel amarillo, con temperaturas que llegarán a 38 grados en zonas de Ávila, Salamanca, Lugo y Ourense, y registros de hasta 36 grados en el sur de Cantabria y otras áreas del norte.

En el área mediterránea e interior oriental, los avisos afectan a Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Comunidad de Madrid y la Región de Murcia. En Cataluña, se mantienen avisos naranjas por máximas de 39 grados en Lleida y Tarragona y nivel amarillo en el resto. La Comunidad Valenciana y Madrid estarán bajo aviso amarillo, con temperaturas entre 36 y 38 grados. En Baleares se esperan máximas de 36 a 38 grados en Ibiza, Formentera y Mallorca. En Murcia, además de las altas temperaturas, se prevén lluvias y tormentas bajo nivel amarillo, con acumulados de hasta 20 litros por hora y riesgo de granizo y viento muy fuerte.

PUBLICIDAD

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Peligro extremo de incendio

Del Campo recuerda que durante la jornada habrá peligro “muy alto o extremo” de incendios en la mayor parte del territorio, sobre todo en el interior de Galicia, Castilla y León, norte de Aragón y de Cataluña y en zonas aisladas de la mitad sur. “Mucha precaución en las salidas al campo a observar el eclipse. Si se inicia un incendio, podría ser muy difícil de apagar”, recuerda.