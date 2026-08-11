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El incendio de Niebla ya supera las 25.000 hectáreas y mantiene a 681 personas desalojadas: “Sigue siendo muy complejo y peligroso”

Los trabajos nocturnos han estrechado el perímetro y han dejado sin actividad el sector occidental, aunque el foco más comprometido continúa en La Pata del Caballo, donde la orografía mantiene alta la intensidad de las llamas

Miembros de las unidades 401 y 402 de BRICA en Granada utilizan herramientas manuales para contener un incendio forestal en Niebla, Huelva , el 8 de agosto de 2026. (REUTERS/Mikel Konate)
Miembros de las unidades 401 y 402 de BRICA en Granada utilizan herramientas manuales para contener un incendio forestal en Niebla, Huelva , el 8 de agosto de 2026. (REUTERS/Mikel Konate)
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El incendio forestal de Niebla sigue activo en fase de emergencia y situación operativa 2, aunque los trabajos de la noche han permitido estrechar la zona activa y cerrar el frente oeste, un avance que puede aliviar la presión sobre el perímetro si el cambio de viento se consolida durante la jornada.

La superficie recorrida supera las 25.000 hectáreas de eucaliptal, dehesa, matorral y pinar, una estimación todavía provisional ligada al perímetro del fuego. El sector más comprometido se mantiene en el este, en La Pata del Caballo, donde la actividad sigue siendo alta y la orografía dificulta las operaciones terrestres.

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Antonio Sanz, vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, ha pedido interpretar la mejora “con la máxima cautela”. El consejero ha advertido de que el incendio “sigue siendo muy complejo y peligroso” y de que las condiciones meteorológicas de las horas centrales del día pueden favorecer reactivaciones.

Sanz ha señalado también que el cambio de patrón del viento abre por primera vez una oportunidad para los equipos. Según ha explicado, los sectores norte y sur presentan una evolución más favorable, mientras que el gran frente oeste, que preocupaba por su cercanía a poblaciones como Valverde del Camino, ha mejorado pero seguirá bajo vigilancia activa.

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El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias advierte sobre el riesgo de reactivaciones debido a las condiciones meteorológicas y pide máxima cautela en la interpretación de cualquier mejora

El dispositivo mantiene 681 desalojados

Un total de 681 personas continúa desalojado de forma preventiva: 500 en la provincia de Huelva y 181 en la de Sevilla. De ellas, 59 siguen albergadas: 29 procedentes de El Madroño y sus pedanías en El Castillo de las Guardas, 25 en el Teatro Ruiz Tatay de Zalamea la Real y cinco en el Hotel Montearoma de Valverde del Camino.

Vecinos de El Madroño (Sevilla), durante la evacuación del municipio, debido al incendio de Niebla. (EFE/ Mauri Buhigas)
Vecinos de El Madroño (Sevilla), durante la evacuación del municipio, debido al incendio de Niebla. (EFE/ Mauri Buhigas)

Qué trabajos se han hecho de noche en el incendio

El operativo ha trabajado durante la noche en cuatro sectores. En el oeste se han ejecutado 7,5 kilómetros de quemas de ensanche apoyadas en caminos y cortafuegos para crear una franja ya quemada entre las líneas de defensa y el perímetro, y ese sector no presenta actividad en estos momentos.

En el norte se han realizado quemas de ensanche desde caminos para contener el frente entre Berrocal y Marigenta, con apoyo de la UME. En el este, la maquinaria pesada ha seguido ampliando cortafuegos en una zona donde la complejidad del terreno limita el avance de los medios por tierra.

En el sur-sureste se ha revisado el entorno de la planta de reciclaje. La menor carga de combustible y la caída del viento han permitido acceder al perímetro y atacar de forma directa los puntos calientes.

Los trabajos de este martes se centrarán en establecer una línea de control entre Marigenta y Berrocal mediante fuego técnico apoyado en una línea mecanizada. En el sector este, los buldóceres y el personal terrestre avanzarán hacia el noreste para intentar cerrar el perímetro.

El dispositivo empleará medios terrestres, maquinaria pesada, herramientas manuales, líneas de agua y fuego técnico cuando las condiciones de seguridad lo permitan, mientras que en el sur-sureste continuarán las labores de consolidación y control de reactivaciones.

Un aeroplano sobre el incendio de Niebla, a 8 de agosto de 2026. (REUTERS/Mikel Konate)
Un aeroplano sobre el incendio de Niebla, a 8 de agosto de 2026. (REUTERS/Mikel Konate)

El cambio del viento hacia componente este puede favorecer las tareas en La Pata del Caballo, pero obliga a reforzar la vigilancia del flanco oeste. La dirección del operativo mantiene esa cautela porque las condiciones previstas para el tramo central del día pueden reactivar zonas ya trabajadas.

En estos momentos intervienen seis medios aéreos, a la espera de que se disipe la inversión térmica y pueda incorporarse el resto hasta 26 medios aéreos a lo largo de la jornada. El dispositivo terrestre suma 11 autobombas, 14 buldóceres, 18 grupos de bomberos forestales, 24 técnicos y personal de apoyo, además de unidades de meteorología, transmisiones, asistencia sanitaria y mando, junto a 250 efectivos de la UME.

Sanz ha puesto el foco en el volumen del despliegue humano: “Los más de 650 profesionales que trabajan en este incendio se están dejando la piel y arriesgando la vida en unas condiciones extremas”. También ha reclamado apoyo para unos equipos que, según sus palabras, merecen “todo nuestro reconocimiento, apoyo y ánimo”.

Once carreteras afectadas

Las fuerzas de seguridad mantienen controles para impedir el acceso a las zonas restringidas. La evolución del incendio sigue afectando además a la circulación en la A-493, HU-3106, HU-5104, HU-4103, HU-6104, HU-6106 y HU-6108, en Huelva, y en las carreteras sevillanas SE-6400, SE-6402, SE-5400 y SE-538.

El consejero ha pedido respetar todos los cortes y seguir las instrucciones del operativo: “La colaboración de la población es indispensable para evitar riesgos y permitir que los equipos de emergencia trabajen con seguridad”.

Controlado el incendio de Tírig, tras calcinar más de 800 hectáreas

El incendio forestal que se declaró el pasado viernes en la localidad castellonense de Tírig ha podido ser controlado este martes por la mañana, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana. El fuego se dio por estabilizado ayer a las 16:42 horas, tras afectar a unas 800 hectáreas.

La evolución de las labores de extinción permitió ayer el repliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que había intervenido durante el fin de semana.

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