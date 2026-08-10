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Andalucía enfrenta en Huelva su mayor incendio de este verano: el fuego de Niebla está “fuera de capacidad de extinción” tras afectar a más de 20.000 hectáreas

479 vecinos evacuados permanecen en alejamiento preventivo en pedanías, diseminados y viviendas de Niebla, Villarrasa, Berrocal, Zalamea la Real, Paterna del Campo y La Palma del Condado

Vecinos de El Madroño, en Sevilla, observan este el fuego del incendio de Niebla, a 9 de agosto de 2026. (EFE/Mauri Buhigas)
Vecinos de El Madroño, en Sevilla, observan este el fuego del incendio de Niebla, a 9 de agosto de 2026. (EFE/Mauri Buhigas)
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El incendio forestal de Niebla, en la provincia de Huelva, está fuera de control y ya ha afectado a más de 20.000 hectáreas. La emergencia sigue en fase operativa 2 del Plan Infoca y moviliza a más de 600 efectivos, con 15 grupos de bomberos especialistas, 11 autobombas, diez máquinas pesadas y 250 militares de la UME, en un despliegue diseñado para confinar los sectores más comprometidos del incendio.

El operativo contra el incendio forestal de Niebla ha avanzado durante la noche y encara esta mañana una nueva fase con el refuerzo de 26 aeronaves, mientras el fuego sigue activo y obliga a mantener el alejamiento preventivo de 479 vecinos en varios municipios de Huelva.

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El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha explicado durante una comparecencia ante los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) que los trabajos previstos han progresado pese a las dificultades. La noche, ha dicho, ha permitido seguir avanzando, aunque el perímetro, la complejidad de las maniobras y la falta de una oportunidad meteorológica favorable obligan a mantener un trabajo constante y muy preciso.

“Estamos ante un incendio francamente difícil, complejo y peligroso, que sigue sin ofrecernos ninguna oportunidad meteorológica. Es una carrera de fondo llena de obstáculos, pero tenemos todos los medios y los mejores profesionales para afrontarlo”, ha explicado el vicepresidente.

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Durante la noche, efectivos de la UME e INFOCA han trabajado con maquinaria pesada y drones en la zona del incendio de Niebla (Huelva). (UME/X)

Salvar las casas de los vecinos

Los esfuerzos se concentran esta mañana en el flanco norte, la cabeza del incendio situada al nordeste y el flanco sureste. El primer objetivo es confinar el sector comprendido entre El Pozuelo, Marigenta y El Berrocal con una combinación de maquinaria pesada, medios terrestres y quemas de ensanche.

En la zona norte se han realizado quemas de ensanche. El terreno y la meteorología han ralentizado el ritmo previsto, pero los trabajos continúan durante la mañana para aprovechar la ventana de oportunidad disponible.

También se han ejecutado líneas mecanizadas en el nordeste apoyadas en una zona ya quemada, además de quemas destinadas a reforzar la protección al sur de Berrocal. En el flanco sureste, los bulldozers y el personal de tierra trabajan sobre la línea negra del perímetro y avanzan en dirección nordeste.

A primera hora trabajaban dos aviones anfibios ligeros, un avión de coordinación, un avión anfibio pesado del Miteco, dos helicópteros semipesados, uno de ellos del Miteco, y un helicóptero pesado también del ministerio. La incorporación progresiva de medios aéreos elevará el total hasta las 26 aeronaves previstas para la jornada.

Las labores de extinción de una aeronave en Niebla, Huelva. (REUTERS/Mikel Konate)
Las labores de extinción de una aeronave en Niebla, Huelva. (REUTERS/Mikel Konate)

El despliegue terrestre incluye, además de los bomberos especialistas, siete técnicos de operaciones, dos técnicos analistas, cinco encargados de logística, un director de COP, un técnico de prensa, un técnico de extinción, una Unidad Médica, una Unidad de Sistemas, un Módulo de Oficina Técnica y una unidad de Meteorología y Transmisiones. La Unidad Militar de Emergencias mantiene desplegados 250 efectivos y tres máquinas.

La cifra que mide la dimensión del incendio y los desalojos

La superficie situada dentro del perímetro supera las 20.000 hectáreas de eucaliptal, dehesa y pinar. Esa estimación se refiere al terreno incluido en el perímetro y no a superficie completamente quemada.

Sanz ha subrayado que se trata de un incendio “fuera de capacidad de extinción” no por falta de medios, sino por su comportamiento. Según ha precisado, los fenómenos convectivos generan focos secundarios a varios kilómetros, reducen la eficacia de los medios aéreos y pueden poner en peligro a quienes intervienen en la emergencia.

Durante la noche no ha sido necesario ordenar nuevos desalojos, aunque el operativo mantiene preparados todos los planes de contingencia por si la evolución del fuego obliga a adoptar nuevas medidas de protección. El consejero ha pedido prudencia y ha advertido de que esa ausencia de nuevas evacuaciones no permite descartar decisiones adicionales a lo largo de la jornada.

479 personas siguen fuera de sus casas

Un total de 479 personas permanecen en alejamiento preventivo en pedanías, diseminados y viviendas de Niebla, Villarrasa, Berrocal, Zalamea la Real, Paterna del Campo y La Palma del Condado. De ellas, una treintena sigue alojada fuera de sus casas: 25 en el Teatro Ruiz Tatay de Zalamea la Real, procedentes de Berrocal, El Pozuelo y Membrillo Alto, y otras cinco en el Hotel Montearoma de Valverde del Camino, procedentes de Las Arenas y La Florida.

Cruz Roja mantiene 50 camas disponibles en el albergue de Zalamea la Real, presta asistencia a las personas desplazadas y prevé ofrecer apoyo psicológico. Sanz ha recordado además que no está autorizado el regreso a las zonas desalojadas y que los accesos puntuales y justificados, como los realizados para recoger medicación o documentación, deben coordinarse con el operativo y contar con acompañamiento de la Guardia Civil.

Cinco carreteras siguen cortadas

El incendio sigue afectando a la movilidad en la zona. Permanecen con cortes o restricciones cinco carreteras: la HU-3106, la A-493, la HU-5104, la HU-4103 y la HU-6104, además de un camino entre Marigenta y Las Delgadas, mientras el recorrido del tren turístico de Minas de Riotinto quedó suspendido ayer por la tarde y aún no se ha decidido si el servicio previsto para hoy podrá prestarse.

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