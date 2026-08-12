Marcos Llorente vuelve a las polémicas y se pronuncia sobre el eclipse: “Este es el único que voy a ver hoy, qué pesadilla”

Marcos Llorente aclara su posición sobre el eclipse. (REUTERS/Ana Beltran)

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La expectación por el eclipse solar total del 12 de agosto en España ha inundado redes sociales y generado multitud de comentarios entre figuras públicas. Uno de los protagonistas “inesperados” ha sido Marcos Llorente, centrocampista del Atlético de Madrid, quien decidió pronunciarse con ironía sobre el fenómeno que captó la atención de millones. Su respuesta, lejos de alimentar teorías o sumar rutinas de biohacking, sorprendió a sus seguidores y se volvió viral.

En los días previos al eclipse, la audiencia esperaba conocer si Llorente, conocido por sus estrictos hábitos respecto a la exposición solar y la luz artificial, aprovecharía la ocasión para compartir nuevas recomendaciones. Las preguntas se multiplicaron en su perfil de Instagram: “Muchos me preguntáis si voy a ver el eclipse o no, si voy a verlo con gafas o sin gafas...”, explicó el propio futbolista, anticipando la ola de curiosidad y comentarios que suelen suscitar sus opiniones sobre salud y hábitos cotidianos.

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En lugar de sumarse a la fiebre por el eclipse, Llorente optó por el humor y la ironía. “Pues bien, el caso es que desde Free Human Global hemos sacado a la venta nuestras propias gafas homologadas para ver el eclipse. Os las dejo en la siguiente historia con su explicación”, anunció en Instagram. Sin embargo, la supuesta promoción era una broma: mostró unas gafas decoradas con dibujos de ovejas y, acto seguido, sentenció: “Qué pesadilla con el puñetero eclipse. Como os habréis dado cuenta, no lo voy a ver”.

La posición de Marcos Llorente con el eclipse

La postura de Marcos Llorente ante el eclipse no resulta casual. El futbolista ha construido un perfil que trasciende su desempeño deportivo y se caracteriza por opiniones polémicas sobre alimentación, descanso y exposición a la luz. Llorente suele utilizar gafas con cristales amarillos en interiores para filtrar la luz artificial y, por la noche, recurre a cristales rojos con el objetivo de mantener los ritmos naturales del organismo. Según ha explicado, estas prácticas buscan reducir los estímulos luminosos y mejorar el descanso, especialmente en las últimas horas del día.

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Marcos Llorente exponiéndose a la luz infrarroja en una publicación en sus redes sociales (@marcosllorente)

La controversia ha acompañado sus declaraciones sobre la exposición solar. Llorente defendió en el pasado la necesidad de acostumbrar el cuerpo al sol de forma progresiva, llegando a afirmar que podía pasar largos periodos sin utilizar protección. Estas afirmaciones generaron críticas de parte de dermatólogos y profesionales sanitarios, quienes resaltaron los riesgos de la radiación ultravioleta.

Estas opiniones han convertido a Llorente en una figura habitual en debates sobre salud y biohacking. Cada vez que se pronuncia sobre temas relacionados con la luz, la alimentación o el descanso, despierta una gran repercusión en redes sociales, donde sus seguidores y detractores permanecen atentos a cada una de sus publicaciones.

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El eclipse solar del 12 de agosto

El eclipse solar total del 12 de agosto ha sido calificado como uno de los fenómenos astronómicos más esperados en España en los últimos años. En esta ocasión, la trayectoria de la sombra lunar cruzó de manera directa el centro de la península ibérica, permitiendo a miles de personas en Madrid y otras ciudades observar el oscurecimiento total del sol durante varios minutos.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

La fase de totalidad, que solo se produce cuando la luna cubre completamente el disco solar, generó una caída abrupta de la luz diurna, creando un ambiente inusual y silencioso en pleno mediodía. Las autoridades y expertos en astronomía recomendaron el uso de gafas especiales homologadas para evitar daños en la vista, ya que la exposición directa a los rayos solares, incluso en fases parciales, puede provocar lesiones irreversibles.

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