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Sentadilla Smith, un ejercicio que fortalece el glúteo, aumenta la masa muscular de las piernas y mejora la estabilidad

Una variante que permite ajustar el peso y facilita el control del movimiento durante cada repetición

La sentadilla es un ejercicio con numerosos beneficios
Mujer en el gimnasio. (Magnific)
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Las piernas son una de las zonas clave de nuestro cuerpo, ya que son las encargadas de sostener nuestro peso y permitirnos realizar movimientos cotidianos como caminar, correr, subir escaleras o mantener el equilibrio. Por este motivo, mantener una musculatura fuerte en esta zona es fundamental para conservar nuestra autonomía, especialmente a medida que cumplimos años.

Uno de los ejercicios más recomendables son las sentadillas, ya que involucra diferentes grupos musculares. Además, es una opción a tener en cuenta porque permite la sobrecarga progresiva y se puede adaptar a diferentes niveles de condición física.

Si estás buscando una variante para incluirla en tu rutina, la sentadilla Smith es una gran opción. Sin embargo, es importante destacar que necesitas una máquina Smith para poder realizarla.

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Interior de un gimnasio con una máquina Smith, estantes de mancuernas, bancos de ejercicio y máquinas de poleas sobre un suelo de caucho negro.
Recreación de una máquiina Smith. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios de la sentadilla Smith

La sentadilla Smith es una variante que permite trabajar principalmente la musculatura de las piernas y los glúteos, con especial implicación de los cuádriceps. Al realizarse con una barra guiada, ofrece una mayor estabilidad durante el movimiento, lo que puede facilitar el control de la técnica y permitir concentrarse en el trabajo muscular.

Mujer rubia con cabello recogido y vestimenta deportiva realiza sentadilla con barra en una máquina Smith dentro de un gimnasio con equipo de pesas.
Mujer haciendo la sentadilla Smith. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las ventajas es que, al realizarse en una máquina, si llegamos al fallo y no podemos hacer una repetición se puede dejar la barra apoyada en los topes. Además, se puede ajustar progresivamente la carga, por lo que puede utilizarse para mejorar la fuerza y desarrollar nuestra masa muscular.

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Cómo hacer correctamente una sentadilla Smith

Para realizar correctamente una sentadilla Smith, es importante seguir una técnica adecuada y controlar el movimiento en todo momento:

  1. Coloca la barra: sitúa la barra a la altura de los trapecios y ajusta el sistema de seguridad de la máquina antes de comenzar.
  2. Coloca los pies: sepáralos aproximadamente a la anchura de los hombros y sitúalos ligeramente adelantados respecto a la barra.
  3. Activa el abdomen: mantén el abdomen contraído para conseguir una mayor estabilidad durante todo el ejercicio.
  4. Desciende: flexiona las rodillas y baja de forma controlada, manteniendo la espalda estable, hasta alcanzar aproximadamente la posición paralela o un poco más abajo si tu movilidad lo permite.
  5. Sube: empuja el suelo con los pies, especialmente desde los talones, para regresar a la posición inicial.
  6. Controla el movimiento: evita bloquear completamente las rodillas al subir y mantén una ejecución controlada durante toda la repetición. La carga debe adaptarse al nivel de cada persona, priorizando siempre una técnica correcta.

Si al hacerlo te molesta la barra, puedes usar una almohadilla para acolchar la zona.

Errores que debes evitar y cuántas repeticiones hacer

Uno de los errores más habituales es utilizar una carga demasiado grande, lo que puede hacer que se descuide la técnica y aumente el riesgo de lesión. También es importante evitar realizar el movimiento con demasiada rapidez, juntar las rodillas durante el descenso o bloquearlas completamente al terminar la repetición.

En cuanto al entrenamiento, no existe un número único de series y repeticiones universal. Para trabajar la fuerza y la masa muscular, una opción habitual es realizar 3 o 4 series de entre 8 y 12 repeticiones, utilizando una carga que permita completar el ejercicio con una técnica correcta.

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