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Encuentra dos Ferrari abandonados gracias a Google Maps y decide ir a verlos: la travesía de 700 kilómetros por una pista pixelada

El creador de contenido español se lanzó a la carretera tras la pista anónima de un tesoro millonario abandonado en la península

Un youtuber encuentra dos Ferrari abandonados gracias a Google Maps y decide ir a verlos. (Georgesmithgood)
Un youtuber encuentra dos Ferrari abandonados gracias a Google Maps y decide ir a verlos. (Georgesmithgood)
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Un aviso anónimo, unas coordenadas borrosas en la pantalla de un teléfono y el sueño de cualquier fanático del motor: hallar una joya olvidada en medio de la nada. Lo que comenzó como una simple revisión de imágenes satelitales en Google Maps enviadas por sus propios seguidores se transformó en una travesía de más de mil kilómetros llena de incertidumbre, matorrales, personajes surrealistas y un desenlace totalmente inesperado para el youtuber español George, creador del canal Georgesmithgood.

La premisa era tan tentadora como difícil de creer: dos Ferrari F40 —cuya cotización en el mercado real supera los cuatro millones de euros— yacían aparentemente abandonados a su suerte en dos puntos distantes de la península ibérica. Sin pensarlo dos veces y tras asistir a un evento de automovilismo en Galicia, el creador de contenido y su equipo se pusieron al volante con un único objetivo: comprobar con sus propios ojos qué había de cierto tras aquellas fotos pixeladas.

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La primera parada de la ruta los llevó hasta una finca aislada en la frontera con Portugal. Tras sortear caminos de tierra, el equipo logró divisar el vehículo tras un alto muro de piedra. Tras escalarlo, allí estaba la icónica silueta. Sin embargo, la ilusión duró apenas unos segundos. El coche, cubierto de moho, maleza y devastado por la intemperie, resultó ser una réplica artesanal construida sobre el chasis de un Pontiac Fiero. “Evidentemente, muchos nos temíamos que era fake”, lamentó el creador de contenido.

Un youtuber encuentra dos Ferrari abandonados gracias a Google Maps y decide ir a verlos. (Georgesmithgood)
Un youtuber encuentra dos Ferrari abandonados gracias a Google Maps y decide ir a verlos. (Georgesmithgood)

Un taller de película en Alicante

Lejos de rendirse tras este primer golpe de realidad, la expedición emprendió una agotadora travesía de más de 700 kilómetros cruzando la península hasta la costa de Alicante, donde se ubicaba la segunda pista del mapa. Fue justamente durante la espera para ser atendidos por el propietario del vehículo cuando el azar los llevó a descubrir un taller lleno de creaciones surrealistas: desde limusinas artesanales hasta un Rolls-Royce clásico en plena restauración y una recreación a escala real de la Taberna de Moe de la serie Los Simpson.

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Tras este paréntesis, llegó el momento de la verdad. Jean Pierre, el dueño de la segunda ubicación, los recibió en su residencia frente al mar para destapar el misterio que guardaba celosamente en el garaje. Ante las cámaras quedó al descubierto otra réplica de F40 en un estado de conservación notablemente superior, con un interior impecable, carrocería completa y acabados muy logrados también sobre la base de un Pontiac Fiero.

La verdadera sorpresa saltó cuando Jean Pierre giró la llave de contacto: tras una década parado y acumulando polvo, el motor V6 arrancó al primer intento, soltando una ligera humareda pero funcionando. “No menos de treinta y cinco mil euros, es el precio justo y no es negociable”, dictaminó el propietario sin dar margen a regateos. El elevado costo por un vehículo que no dejaba de ser una imitación llevó a George a declinar la propuesta, cerrando así una travesía inolvidable donde las falsas expectativas de los mapas abrieron la puerta a una historia inolvidable.

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