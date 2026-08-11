España
Agregar Infobae enGoogle

Así fue el primer encuentro de Sara Carbonero e Isabel Jiménez hace 15 años: de empezar con mal pie a ser mejores amigas y montar una empresa de éxito juntas

Las periodistas se conocieron en 2011 en el plató de ‘Informativos Telecinco’ con una breve intervención que las dejó “muy desconcertadas”

Sara Carbonero e Isabel Jiménez en imagen de archivo (Europa Press)
La amistad entre Sara Carbonero e Isabel Jiménez. (Europa Press)
Guardar

La relación entre Sara Carbonero e Isabel Jiménez se ha convertido en uno de los vínculos más sólidos y comentados en el panorama televisivo español. Lo que en 2011 comenzó como una coincidencia profesional en el plató de Informativos Telecinco, evolucionó en apenas unos años hacia una amistad personal basada en la complicidad, el apoyo mutuo y la confianza. Ambas periodistas han compartido no solo la mesa informativa, sino también proyectos empresariales y momentos clave de sus vidas, consolidando una hermandad que trasciende la pantalla.

El primer encuentro entre Sara e Isabel no fue especialmente orgánico. La propia Jiménez ha relatado en entrevistas que aquel debut resultó distante, pues nadie las presentó formalmente y la bienvenida de Carbonero fue tan breve como sorprendente: un simple “hola” que, lejos de romper el hielo, dejó a Isabel algo desconcertada. Sin embargo, esa frialdad inicial se disipó rápidamente. Fue en la sala de maquillaje donde, tras una conversación sincera, ambas descubrieron afinidades y una conexión que marcaría el comienzo de una relación inseparable, como ellas mismas contaron en su visita al programa Martínez y Hermanos.

PUBLICIDAD

Su vínculo se ha fortalecido a lo largo de los años, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Además de compartir estudios de televisión y la marca de moda SlowLove, han afrontado juntas desafíos de salud, cambios vitales y celebraciones familiares. La amistad ha resistido los vaivenes de la vida mediática, demostrando que la lealtad y la gratitud pueden prevalecer incluso bajo el escrutinio público.

El primer encuentro de Sara Carbonero e Isabel Jiménez

El relato de cómo se conocieron Sara Carbonero e Isabel Jiménez se ha revisitado en diferentes medios, pero fueron ellas mismas quienes zanjaron la cuestión en televisión. Según Jiménez, la entrada de Sara en la redacción no estuvo marcada por presentaciones formales ni gestos ceremoniosos. “Llega, se sienta en su sitio, me mira y me dice ‘hola’”, recordó Isabel entre risas, confesando que la reacción le resultó inesperada. Carbonero, por su parte, atribuyó esa actitud a su propia timidez y al respeto profesional que sentía hacia su nueva compañera.

PUBLICIDAD

Sara Carbonero e Isabel Jiménez durante el desfile de la firma Pedro del Hierro en la 81ª edición de MBFWM. (José Oliva/Europa Press)
La complicidad a lo largo de los años de Isabel Jiménez y Sara Carbonero. (José Oliva/Europa Press)

La situación cambió radicalmente poco después, cuando ambas coincidieron en la sala de maquillaje. Fue allí donde se produjo la conversación decisiva que, según palabras de Sara, “se me quedó para siempre y desde ese día no nos hemos separado nunca”. La almeriense reconoció que, a partir de ese momento, supo que había encontrado una amiga para toda la vida, disipando cualquier malentendido inicial. Desde entonces, su relación ha evolucionado hasta convertirse en un pilar fundamental en la vida de ambas.

Una vida compartida fuera del plató

El paso del tiempo ha añadido nuevos elementos a la amistad entre Carbonero y Jiménez. En 2015, las dos periodistas fundaron Slow Love, una firma de moda sostenible que refleja su compromiso con la creatividad, el emprendimiento y el respeto por el entorno. Compartir un proyecto empresarial no solo ha reforzado su complicidad, sino que también ha puesto a prueba su capacidad para colaborar en diferentes ámbitos de la vida.

Las periodistas y empresarias Sara Carbonero e Isabel Jiménez revelan cómo gestionan su marca de moda, 'Slowlove'. Explican las decisiones más serias que tuvieron que tomar para hacer crecer el negocio y cómo mantienen la esencia creativa del proyecto.

La convivencia profesional y personal ha dado lugar a anécdotas que ellas mismas recuerdan con humor. Una de las más recientes ocurrió en Nápoles, durante una sesión de fotos. Sara relató cómo, tras buscar a Isabel en un chiringuito, la encontró bailando sobre la barra y metida en un carrito de la compra, mientras el dueño del local la celebraba y los presentes se sumaban a la fiesta. Este tipo de episodios ilustra el espíritu espontáneo y la alegría que caracteriza a su relación, ajena al protocolo que suele rodear a los rostros televisivos.

Ambas periodistas han sido discretas en lo referente a su vida privada, pero no han ocultado el apoyo incondicional que se profesan. En momentos de dificultad, como la enfermedad de Sara o la pérdida de su madre, Isabel ha estado al lado de su amiga, mostrando que su lealtad no conoce límites. Ya sea en la salud o en la enfermedad, en el éxito laboral o en los retos personales, su amistad se ha mantenido firme, convirtiéndose en un ejemplo de compañerismo y sororidad para quienes las siguen dentro y fuera de la televisión.

Temas Relacionados

Gente EspañaFamosos EspañaPresentadoresÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-EntretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La herencia del crimen de Tauste: ¿qué pasaría con los bienes del matrimonio asesinado si su hija detenida es condenada?

Una condena firme impediría a la hija heredar debido a que el Derecho Foral de Aragón regula la figura de ‘indignidad para suceder’, mientras una absolución mantendría sus derechos hereditarios

La herencia del crimen de Tauste: ¿qué pasaría con los bienes del matrimonio asesinado si su hija detenida es condenada?

Más de un millón de muertes al año en el mundo por enfermedades transmitidas por los alimentos: los expertos advierten de que “no existe el riesgo cero”

La investigadora Ana Allende Prieto destaca el papel de la inteligencia artificial para anticipar y controlar los riesgos alimentarios

Más de un millón de muertes al año en el mundo por enfermedades transmitidas por los alimentos: los expertos advierten de que “no existe el riesgo cero”

Defensa da luz verde a la fábrica de coches eléctricos chinos en Ferrol tras las dudas del Ejército y el CNI por el riesgo de espionaje

Margarita Robles comunica a Alfonso Rueda que su departamento emitirá un nuevo informe favorable al proyecto, que contempla una inversión de 200 millones y la creación de un millar de empleos a apenas cinco kilómetros del arsenal de la Armada

Defensa da luz verde a la fábrica de coches eléctricos chinos en Ferrol tras las dudas del Ejército y el CNI por el riesgo de espionaje

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Amalia de Holanda deslumbra en su llegada a Aquisgrán antes de su encuentro ecuestre con la infanta Elena: elige la marca de referencia de la reina Letizia

La princesa se encontrará con varias figuras de la realeza europea en los Campeonatos del Mundo de Hípica 2026

Amalia de Holanda deslumbra en su llegada a Aquisgrán antes de su encuentro ecuestre con la infanta Elena: elige la marca de referencia de la reina Letizia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Defensa da luz verde a la fábrica de coches eléctricos chinos en Ferrol tras las dudas del Ejército y el CNI por el riesgo de espionaje

Defensa da luz verde a la fábrica de coches eléctricos chinos en Ferrol tras las dudas del Ejército y el CNI por el riesgo de espionaje

La exdiputada de Ciudadanos que se quedó ciega a los 8 años por mirar un eclipse: “Empezamos a decir que a ver quién aguantaba más”

Exteriores comunica que no tiene noticias de 164 españoles en Colombia tras el terremoto, sin datos sobre fallecidos o heridos

La ministra de Sanidad ayuda a salvar la vida de un hombre que se ahogaba en una piscina natural

Juan José Ebenezer, mecánico, advierte sobre el peligro de ignorar ruidos en el motor del coche: “Muchas veces las averías que son económicas se vuelven muy caras”

ECONOMÍA

El AVE a Almería encara su recta final: el Gobierno prevé concluir en 2026 la estación intermodal y la integración ferroviaria

El AVE a Almería encara su recta final: el Gobierno prevé concluir en 2026 la estación intermodal y la integración ferroviaria

La Administración del Estado se queda sin refuerzos: frena la creación de empleo y solo suma 902 nuevos trabajadores en 2026

Andalucía y Cataluña suspenden en turismo y Extremadura se corona como la comunidad con mejor reputación de España

Un hotel de Ibiza despide a un camarero que aseguró en TikTok que el café que venden a 5 euros les cuesta 20 céntimos: una compañera le delató

El Estado regulará el precio del aceite de oliva: podrá retirar hasta el 20% de la producción para evitar que se desborde el mercado

DEPORTES

Ivanisevic, exentrenador de Djokovic: “Nadal siempre lo da todo, le confiaría un partido si mi vida dependiera de ello”

Ivanisevic, exentrenador de Djokovic: “Nadal siempre lo da todo, le confiaría un partido si mi vida dependiera de ello”

Los secretos de Mourinho, al descubierto en la nueva serie de Netflix: la carrera de The Special One a través de sus ojos

El fichaje de Rodri por el FC Barcelona entra en su fase final: 70 millones de euros y el riesgo del fair play financiero

La burocracia no deja jugar al fútbol a los menores migrantes sin papeles: “Ningún niño es ilegal”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1