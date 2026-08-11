Terelu Campos se va de vacaciones al polémico piso de playa en Málaga que la ha enfrentado con su hermana Carmen Borrego

Terelu Campos en 'Supervivientes' (Mediaset España)

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Terelu Campos se ha ido este fin de semana a la casa de Málaga que comparte con Carmen Borrego, según Informalia. Se trata del mismo ático frente al mar cuya posible venta ha reabierto el choque entre las hermanas y que ya estuvo en el centro de su cara a cara en ¡De Viernes! hace dos semanas. La escapada se ha producido en un inmueble de más de 100 metros cuadrados, situado en Pedregalejo y valorado en más de 1,2 millones de euros, que las dos hijas de María Teresa Campos heredaron en 2023 y que habrían pensado vender desde hace más de un año.

La visita de Terelu a la vivienda llega después de varios meses de ruido alrededor de esa propiedad, aparecida en un portal inmobiliario con fotografías del interior. La publicación de esas imágenes desató un nuevo cruce de reproches entre las hermanas, porque cada una atribuía a la otra la filtración. La tertuliana ha pasado allí unos días de descanso, alejada tanto de la presión televisiva como del último enfrentamiento familiar.

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El piso, a pie de playa, se ha convertido en el foco de una disputa que las dos habrían preferido mantener fuera del escaparate público hasta que la venta, si llegaba a producirse, se materializara. La vivienda está situada frente a la playa, en la zona malagueña de Pedregalejo, y fue adquirida por María Teresa Campos en 2006. Las hermanas la habrían ofrecido de forma discreta a personas de su círculo más cercano: amigos de Málaga y alguna pareja de Madrid también próxima a la familia.

Carmen Borrego y Terelu Campos en '¡De Viernes!' (Mediaset España)

El cara a cara de Terelu Campos y Carmen Borrego

Ese movimiento no había trascendido hasta que las imágenes del interior aparecieron en un portal inmobiliario. A partir de ahí, la casa dejó de ser solo una segunda residencia y pasó a convertirse en el último motivo de fricción entre Terelu y Carmen. La escapada de la primogénita a ese ático añade un elemento más a una relación visiblemente deteriorada. El conflicto no se limita al inmueble, sino que enlaza con un distanciamiento previo que ambas arrastran desde hace meses y que quedó expuesto en televisión.

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Hace dos semanas, las dos se sentaron en el plató de Telecinco tras un enfrentamiento previo entre Terelu y su sobrino José María Almoguera. La discusión comenzó cuando él comentó una entrevista de Alejandra Rubio y la definió como “domadora del circo, porque a todos nos manda callar”, además de acusarla de “justificar que le caigo mal por algo”. Aquella noche, Carmen Borrego admitió su malestar por la tensión familiar. “No he estado cómoda esta tarde, las formas creo que hay que cuidarlas, y más siendo familia”, dijo, antes de que Terelu le replicara: “Estoy totalmente de acuerdo, ¿de quién no te han gustado las formas? ¿solo mías?”.

La discusión entre tía y sobrino acabó trasladándose al vínculo entre hermanas. Carmen llegó a confesar que había roto a llorar y explicó su dolor por la exposición pública del conflicto: “Me duele porque todos hemos hablado de todos porque trabajamos donde trabajamos pero parece que el único que no puede estar de colaborador es él. Con la que se ha llevado hoy...”.

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Terelu Campos y José Antonio León, dos de los colaboradores estrella de 'De viernes', explican cómo el nuevo formato diario, 'De lunes a viernes', les permitirá profundizar en los temas que se quedaban cortos en la edición semanal, ofreciendo más contenido y debate.

Las hermanas hipotecan la casa

Por otro lado, Terelu Campos y Carmen Borrego han hipotecado la vivienda heredada de su madre, María Teresa Campos, en Málaga, por un valor de 200.000 euros. La operación, formalizada en marzo, implica una cuota mensual de aproximadamente 2.300 euros hasta agosto de 2034. La decisión de hipotecar la casa, que ambas hermanas recibieron libre de cargas, ha reavivado el interés sobre su situación financiera y la gestión de la herencia, ya que el préstamo no responde al pago del impuesto de sucesiones. La casa, situada en primera línea de playa, cuenta con 173 metros cuadrados y se había puesto a la venta por 1.525.000 euros, aunque está tasada para subasta en 668.435 euros.

La gestión del inmueble ha generado polémica por la publicación de imágenes en portales inmobiliarios y el anuncio de su posible venta. Carmen Borrego negó haber autorizado la difusión de las fotografías, explicando que solo se enviaron a un agente inmobiliario con la condición de no hacerlas públicas. A pesar del interés suscitado y de los rumores sobre la venta, ambas hermanas insisten en que la vivienda no está oficialmente en el mercado y recalcan que cualquier decisión sobre su futuro corresponde únicamente a ellas.

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