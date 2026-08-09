Salsa de cebolla: una receta sencilla y llena de sabor para acompañar carnes, pescados y verduras

Salsa de cebolla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La cebolla es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina gracias a su capacidad para aportar aroma, dulzor y profundidad de sabor a todo tipo de recetas. Aunque suele utilizarse como base de guisos, sofritos o ensaladas, también puede convertirse en la protagonista de salsas sencillas con muy pocos ingredientes.

Una buena muestra de ello es la salsa de cebolla, una preparación cremosa y llena de matices que acompaña a la perfección carnes, pescados, verduras, patatas o bocadillos. Su elaboración es fácil y, al cocinar la cebolla lentamente, adquiere un sabor suave y ligeramente dulce que la convierte en una alternativa ideal para quienes buscan dar un toque diferente a sus platos.

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Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Tiempo total: 35 minutos

Ingredientes

2 cebollas grandes 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 1 cucharada de harina 1 vasito de vino blanco (100 ml) 200 ml de caldo suave (verduras, ave o carne) Sal al gusto Pimienta negra al gusto (opcional)

Cómo hacer salsa de cebolla, paso a paso

Pela las cebollas y córtalas en juliana muy fina para que se cocinen de manera uniforme y se ablanden con facilidad durante la cocción. Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio. Cuando esté caliente, incorpora la cebolla junto con una pizca de sal y cocina lentamente, removiendo de vez en cuando, durante unos 20 minutos o hasta que esté muy tierna y adquiera un tono dorado. Añade la harina y remueve de forma constante durante aproximadamente un minuto para que se cocine y pierda el sabor a crudo, integrándose por completo con la cebolla. Sube ligeramente el fuego e incorpora el vino blanco. Cocina durante un par de minutos para que el alcohol se evapore y se concentren los aromas. Vierte el caldo caliente poco a poco, sin dejar de remover, hasta obtener una salsa cremosa, ligada y con cuerpo, pero lo bastante fluida para napar carnes o verduras. Cocina la mezcla a fuego suave durante unos cinco minutos más para que todos los sabores se integren. Si prefieres una textura completamente lisa, tritura la salsa con una batidora.

Descubre la fascinante reacción química que te hace llorar al cortar una cebolla. A través de una pegadiza canción, te explicamos el mecanismo de defensa de este vegetal y por qué produce un gas que irrita tus ojos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para unas 14 cucharadas. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional para no perder el sabor original de la receta.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 55 kcal

Proteína: 1 g

Grasas: 3 g

Hidratos de carbono: 6 g

Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Una vez preparada, guarda la salsa en un recipiente hermético y consérvala en la nevera durante un máximo de tres días para mantener su sabor y su textura. Cuando vayas a utilizarla, caliéntala suavemente a fuego bajo, removiendo de vez en cuando para que recupere su cremosidad sin llegar a hervir. Si observas que ha espesado demasiado durante el reposo, añade un chorrito de caldo caliente y mezcla bien hasta obtener de nuevo la consistencia deseada.

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