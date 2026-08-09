España
Agregar Infobae enGoogle

Salsa de cebolla: una receta sencilla y llena de sabor para acompañar carnes, pescados y verduras

Un complemento cremoso con el que puedes elevar el nivel de tus platos

Cebollas enteras y cortadas, aceite de oliva, harina, caldo, vino, sal, pimienta y un cuenco con salsa de cebolla, sobre una superficie de madera.
Salsa de cebolla. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La cebolla es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina gracias a su capacidad para aportar aroma, dulzor y profundidad de sabor a todo tipo de recetas. Aunque suele utilizarse como base de guisos, sofritos o ensaladas, también puede convertirse en la protagonista de salsas sencillas con muy pocos ingredientes.

Una buena muestra de ello es la salsa de cebolla, una preparación cremosa y llena de matices que acompaña a la perfección carnes, pescados, verduras, patatas o bocadillos. Su elaboración es fácil y, al cocinar la cebolla lentamente, adquiere un sabor suave y ligeramente dulce que la convierte en una alternativa ideal para quienes buscan dar un toque diferente a sus platos.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 20 minutos
  • Tiempo total: 35 minutos

Ingredientes

  1. 2 cebollas grandes
  2. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  3. 1 cucharada de harina
  4. 1 vasito de vino blanco (100 ml)
  5. 200 ml de caldo suave (verduras, ave o carne)
  6. Sal al gusto
  7. Pimienta negra al gusto (opcional)

Cómo hacer salsa de cebolla, paso a paso

  1. Pela las cebollas y córtalas en juliana muy fina para que se cocinen de manera uniforme y se ablanden con facilidad durante la cocción.
  2. Calienta el aceite de oliva en una sartén amplia a fuego medio. Cuando esté caliente, incorpora la cebolla junto con una pizca de sal y cocina lentamente, removiendo de vez en cuando, durante unos 20 minutos o hasta que esté muy tierna y adquiera un tono dorado.
  3. Añade la harina y remueve de forma constante durante aproximadamente un minuto para que se cocine y pierda el sabor a crudo, integrándose por completo con la cebolla.
  4. Sube ligeramente el fuego e incorpora el vino blanco. Cocina durante un par de minutos para que el alcohol se evapore y se concentren los aromas.
  5. Vierte el caldo caliente poco a poco, sin dejar de remover, hasta obtener una salsa cremosa, ligada y con cuerpo, pero lo bastante fluida para napar carnes o verduras.
  6. Cocina la mezcla a fuego suave durante unos cinco minutos más para que todos los sabores se integren. Si prefieres una textura completamente lisa, tritura la salsa con una batidora.

Descubre la fascinante reacción química que te hace llorar al cortar una cebolla. A través de una pegadiza canción, te explicamos el mecanismo de defensa de este vegetal y por qué produce un gas que irrita tus ojos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para unas 14 cucharadas. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional para no perder el sabor original de la receta.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 55 kcal
  • Proteína: 1 g
  • Grasas: 3 g
  • Hidratos de carbono: 6 g
  • Fibra: 1 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Una vez preparada, guarda la salsa en un recipiente hermético y consérvala en la nevera durante un máximo de tres días para mantener su sabor y su textura. Cuando vayas a utilizarla, caliéntala suavemente a fuego bajo, removiendo de vez en cuando para que recupere su cremosidad sin llegar a hervir. Si observas que ha espesado demasiado durante el reposo, añade un chorrito de caldo caliente y mezcla bien hasta obtener de nuevo la consistencia deseada.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

RecetasRecetas EspañaSalsasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Miles de ceutíes se han concentrado este domingo para pedir soluciones a la crisis migratoria

Las comunidades religiosas de Ceuta se han manifestado este domingo para denunciar el “abandono” del Gobierno de España y exigen respuestas al ejecutivo y Europa al grito de “¡Basta ya!”

Miles de ceutíes se han concentrado este domingo para pedir soluciones a la crisis migratoria

Quíntuple Plus: ganadores del 9 de agosto

Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios

Quíntuple Plus: ganadores del 9 de agosto

Resultados del Quinigol de este 9 de agosto

Loterías y Apuestas del Estado publicó los resultados de esta quiniela. Revísela ahora mismo

Resultados del Quinigol de este 9 de agosto

Números ganadores del Lototurf de este 9 de agosto

Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios

Números ganadores del Lototurf de este 9 de agosto

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del domingo 9 de agosto de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Bonoloto hoy: resultado del último sorteo del domingo 9 de agosto de 2026
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Miles de ceutíes se han concentrado este domingo para pedir soluciones a la crisis migratoria

Miles de ceutíes se han concentrado este domingo para pedir soluciones a la crisis migratoria

Las siete cosas que no debes hacer si vas a conducir durante el eclipse solar del 12 de agosto

La experiencia de los primeros viajeros italianos que se encontraron con controles al aterrizar en Barcelona: “Creo que España ha respondido de manera correcta”

El Gobierno espera que Italia retire los controles temporales a los españoles y reconozca que el espacio Schengen sigue garantizado

El exnarcotraficante gallego Laureano Oubiña quería organizar una ruta en barco para enseñar cómo introducía droga por las costas de Galicia: la Xunta se lo prohíbe

ECONOMÍA

El eclipse del 12 de agosto pone a prueba la gestión de la red eléctrica española y europea: apagará hasta 5 GW de energía solar durante el atardecer

El eclipse del 12 de agosto pone a prueba la gestión de la red eléctrica española y europea: apagará hasta 5 GW de energía solar durante el atardecer

La compraventa de vivienda en los barrios de Madrid con el aire más sucio cae más de un 3% por la contaminación

Tanques por encima del Estado del bienestar: Alemania gasta en defensa más que nunca desde la reunificación, pero el verdadero agujero fiscal está en las pensiones y la sanidad

Miles de personas se movilizan en Sóller (Mallorca) contra un modelo turístico que expulsa a sus vecinos

Los controles entre España e Italia en plena temporada alta podrían afectar al turismo: recibimos a 10 millones de viajeros del país al año

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

De la gorra de Trump a la pulsera de la Guardia Civil: los mensajes políticos de Ferran Torres que lo ponen en el punto de mira

El Balón de Oro ‘coloca’ a Rodri en el Barça y abre otra batalla entre Real Madrid y FC Barcelona por los títulos

El ‘método Mou’: las nuevas normas del Real Madrid para volver a ser campeón

Ronaldinho, Neymar y ahora Rodri: los fichajes que le ha ‘robado’ el FC Barcelona al Real Madrid