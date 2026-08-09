El rey Felipe, ilusionado ante el eclipse que verá desde Mallorca como aficionado a la astronomía: “Mi abuela me introdujo en la astrofísica desde pequeño”

El rey Felipe en Mallorca (Europa Press)

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Las vacaciones en Mallorca de la familia real están llegando a su fin, pero el rey Felipe VI ha decidido prolongar su estancia en Baleares mínimo hasta el jueves para ver el eclipse solar previsto para la tarde del miércoles 12 de agosto, un fenómeno que seguirá desde la isla por su antigua afición a la astronomía y por las condiciones de observación que ofrece ese punto de España. En Palma, el eclipse comenzará a las 19:38 horas, alcanzará su máximo a las 20:32 y podrá observarse con el Sol a apenas 2 grados de altura sobre el horizonte, pocos minutos antes de la puesta de sol.

De esta manera, la ocultación del Sol por la Luna durará alrededor de un minuto y medio. El jefe del Estado volvió a España el sábado por la tarde tras su viaje a Colombia. Esa misma noche participó en la entrega de los trofeos de la Copa del Rey Mapfre y después se sumó en Palma a la cena familiar junto a sus hijas, doña Letizia, la reina Sofía y Jean Henri Fruchaud. No obstante, concluida su actividad institucional, el monarca tiene previsto quedarse en la isla para seguir el acontecimiento astronómico.

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No se conoce por ahora el lugar exacto desde el que lo observará, aunque será un emplazamiento que permita contemplarlo en las mejores condiciones posibles. La elección de Mallorca no responde solo a la agenda estival de la familia real, sino que la isla figura entre los puntos privilegiados de España para seguir este fenómeno, aunque la observación estará condicionada por la posición muy baja del Sol al atardecer.

El Rey Felipe VI, la Reina Letizia, la Princesa Leonor, la Infanta Sofía y la Reina Sofía durante la recepción a una representación de la sociedad balear en el Palacio de Marivent. (Raúl Terrel/Europa Press)

La afición del rey Felipe VI por la astronomía

El interés del rey Felipe VI por la astronomía se remonta a la infancia. Según ha recordado él mismo en varias ocasiones, fue su abuela materna, Federica de Grecia, madre de la reina Sofía, quien despertó esa afición al regalarle un telescopio. El 29 de junio de 2005, en el Observatorio Astronómico de Calar Alto, en Almería, explicó su origen familiar con estas palabras: “Me viene por influencia familiar por mi abuela materna, de origen alemán, que me introdujo en la astrofísica desde pequeño”.

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Aquella inclinación le llevó de niño y adolescente a pasar largas horas de la noche observando las estrellas. Durante años, el actual rey de España siguió de cerca los avances y descubrimientos de esta disciplina, aunque sus obligaciones académicas y más tarde su formación militar redujeron el tiempo que podía dedicarle. Ese vínculo no se ha interrumpido con el paso de las décadas. Tanto como príncipe como ya en el trono, Felipe VI ha respaldado la investigación astronómica española y ha participado en actos vinculados a algunos de los principales observatorios y telescopios del país.

Imagen ilustrativa del eclipse total (Europa Press)

El Instituto de Astrofísica de Canarias llegó a distinguirle en su juventud como “astrofísico de honor”, después de que se comprometiera a apoyar a la institución dentro de sus posibilidades. Además, el rey ha mantenido contacto con especialistas de esta materia, entre ellos el astrónomo Javier Luque, Premio Princesa de Girona 2026, que también tiene previsto seguir el eclipse desde la isla.

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El seguimiento astronómico del rey Felipe

Uno de los precedentes que mejor ilustran esa relación con la astronomía se produjo en 2007, durante la puesta en funcionamiento del telescopio del Roque de los Muchachos. Aquella noche estaba prevista la obtención de la llamada “primera luz” del instrumento, un momento especialmente relevante para los astrónomos. Felipe VI comparó entonces la primera luz de un telescopio con la botadura de un barco para un marino. Tras el acto oficial, decidió alargar la jornada con una cena junto a los científicos y una noche dedicada a la observación del cielo.

Por otro lado, en 2005, inauguró en Guadalajara un radiotelescopio del Centro Astronómico de Yebes, unas instalaciones que ya había visitado en varias ocasiones de forma privada. Años después, en 2009 presidió en Madrid la inauguración en España del Año Internacional de la Astronomía y, al año siguiente, visitó el Real Observatorio de Madrid tras su renovación y ampliación.

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El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

Ya como rey, en 2015 se desplazó al Observatorio del Teide, en Tenerife, donde inauguró la instalación del experimento “Quijote” y seis telescopios robóticos. También participó entonces en el acto del trigésimo aniversario de los observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias, donde ya había estado en su etapa de príncipe. Con todo esto, el monarca se encuentra muy ilusionado al poder vivir un fenómeno como el eclipse total del 12 de agosto.