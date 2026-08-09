El incendio forestal de Niebla en Huelva ya afecta a 8.000 hectáreas mientras 467 personas siguen desalojadas

Trabajos de extinción del incendio en el paraje Raboconejo de Niebla, a 8 de agosto de 2026. (Clara Carrasco/Europa Press)

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El incendio de Niebla mantiene a 467 personas fuera de sus casas y ha recorrido ya 8.000 hectáreas en la provincia de Huelva, una superficie que no equivale al terreno finalmente quemado, puesto que no todo ha ardido pero que sí involucra a todo el perímetro. Este domingo, el operativo concentra su estrategia en proteger núcleos habitados y evitar que el fuego avance hacia el este y cruce el río Tinto.

El dispositivo trabaja este domingo con alrededor de medio millar de profesionales, 178 medios materiales y hasta 26 medios aéreos, según ha informado la Junta de Andalucía, que precisa en un comunicado que durante la noche no se han ordenado nuevos desalojos y el incendio no ha alcanzado el escenario más adverso que manejaban los servicios de emergencia.

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El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha confirmado que el fuego sigue activo y que continúa vigente la fase de emergencia, situación operativa 2, del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía. Según ha explicado, la noche “no ha sido del todo favorable”, aunque no ha generado nuevos riesgos para la población.

El vicepresidente primero Antonio Sanz ofrece una declaración a los medios sobre el incendio forestal de Niebla, Huelva. El fuego ha afectado 8.000 hectáreas, con áreas no quemadas. Se mantienen 474 personas desalojadas y la vuelta no está permitida por el momento. La declaración se realiza en un Puesto de Mando Avanzado, con Sanz flanqueado por otras personas, algunas con chalecos institucionales.

El consejero ha precisado que las condiciones meteorológicas solo han permitido ejecutar una pequeña parte de la intervención con fuego técnico prevista en la zona norte. El operativo sí ha avanzado con maquinaria pesada en la protección de Berrocal, El Pozuelo y Marigenta.

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La primera de las nuevas líneas de defensa se ha desplegado en la zona más septentrional del incendio para cerrar una posible evolución hacia las poblaciones. La segunda se ha situado en la margen izquierda del río Tinto para frenar una eventual propagación hacia el este, en dirección a Pata del Caballo y a la provincia de Sevilla si el fuego llegara a cruzar el cauce.

467 personas fuera de sus casas

Entre los evacuados, 283 son vecinos de Berrocal, 73 de El Pozuelo, 42 de La Florida, Las Arenas y los invernaderos próximos, 21 de Raboconejo y Caballón, 20 de Membrillo Alto, 14 de Marigenta, dos de Tumbalejo y otras 12 personas corresponden a desalojos en Las Arenas y a las salidas preventivas efectuadas por la mañana.

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A ese recuento actualizado se han sumado las siete personas desalojadas preventivamente este domingo. Durante la mañana se ha evacuado de forma preventiva a una familia de tres personas de la finca La Encinita, entre ellas dos menores, y a otras cuatro personas de La Comandanta, en La Palma del Condado.

Bomberos trabajan en el incendio de Niebla, a 8 de agosto de 2026. (REUTERS/Mikel Konate)

El viento y el terreno marcan la estrategia sobre el fuego

El delegado del Gobierno en Andalucía, Francisco Toscano, ha descrito la última noche como “un poco más favorable que las jornadas anteriores, aunque sigue siendo complicada”. También ha señalado que en este momento no hay núcleos de población en riesgo.

Toscano ha añadido que, dentro de las 8.000 hectáreas recorridas, existen numerosas islas interiores que no se han quemado, de modo que la superficie arrasada solo podrá determinarse cuando lleguen las mediciones de los satélites del programa Copernicus.

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El representante del Ejecutivo central ha explicado que la mejora meteorológica ha permitido asegurar trabajos ejecutados el día anterior en los flancos izquierdo y derecho, en el invernadero y en la zona de la planta de reciclaje de Villarrasa. También ha permitido empezar nuevas líneas de defensa en la cabeza del incendio.

Un avión de extinción en el incendio de Niebla, a 8 de agosto de 2026. (REUTERS/Mikel Konate)

Los medios aéreos han comenzado a operar por la mañana con el objetivo de atacar esa cabeza del fuego para facilitar el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias y del Plan Infoca en la consolidación de la línea de defensa. A las 08.00 se han incorporado los primeros seis aparatos: dos aviones de carga en tierra, dos anfibios ligeros y dos helicópteros semipesados que acompañan a la BRIF.

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El dispositivo suma 250 efectivos de EMA Infoca, otros 250 miembros de la UME, 16 profesionales de la BRIF de La Iglesuela y personal del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, además de otros organismos activados. Cruz Roja se incorporó el sábado para asistir a las personas desalojadas y atender sus necesidades.

Miembros del BRICA trabajan para contener el fuego en el incendio de Niebla, a 8 de agosto de 2026. (REUTERS/Mikel Konate)

La previsión para las horas centrales del día vuelve a complicar el escenario. Toscano ha advertido de que el viento puede rolar de oeste a suroeste y alcanzar entre 30 y 35 kilómetros por hora, con una humedad muy baja, un patrón que se repite desde el jueves y que dificulta las labores de extinción.

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El delegado ha subrayado además dos factores que agravan el comportamiento del incendio: una vegetación de alta combustión y la presencia de zonas rocosas de difícil acceso. Según ha indicado, el seguimiento del flanco este, ya próximo al río Tinto, es prioritario, aunque en esa zona el riesgo afecta sobre todo a masa forestal y no a poblaciones.