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Salsa de pepino: una receta ligera y refrescante para darle más profundidad a tus platos

Fácil de preparar y con un sabor muy característico

Salsa ligera
Salsa de pepino. (Magnific)
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El pepino es uno de los ingredientes más consumidos durante el verano por su alto contenido en agua y su capacidad para aportar frescor a cualquier receta. Aunque lo más habitual es utilizarlo en ensaladas o como acompañamiento, también puede convertirse en la base de preparaciones muy sabrosas y fáciles de hacer.

Un buen ejemplo es la salsa de pepino, una elaboración ligera y cremosa que combina a la perfección con carnes, pescados, verduras o pan de pita. Además de prepararse en apenas unos minutos, es una alternativa refrescante a otras salsas más contundentes, lo que la convierte en una opción ideal para los días de más calor.

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Ingredientes

  1. 1 pepino mediano
  2. 1 yogur griego natural (125 g)
  3. 1 diente de ajo pequeño
  4. 1 cucharada de aceite de oliva virgen extra
  5. Zumo de 1/2 limón
  6. Sal al gusto
  7. Pimienta negra recién molida (opcional)
  8. 1 cucharada de eneldo fresco o hierbabuena picada (opcional)

Cómo hacer salsa de pepino, paso a paso

  1. Lava el pepino, pélalo y rállalo con un rallador fino para obtener una textura uniforme que se integre bien con el resto de ingredientes.
  2. Coloca el pepino rallado en un colador y presiónalo con una cuchara para eliminar la mayor cantidad posible de agua. Este paso es fundamental para conseguir una salsa más cremosa y evitar que quede demasiado líquida.
  3. Pela el ajo y pícalo muy fino para que su sabor se distribuya de manera uniforme sin resultar excesivamente intenso.
  4. En un bol, incorpora el yogur griego, el pepino bien escurrido y el ajo picado. Remueve hasta que todos los ingredientes queden perfectamente integrados.
  5. Añade el aceite de oliva virgen extra y el zumo de limón, y vuelve a mezclar hasta obtener una salsa homogénea y cremosa.
  6. Salpimenta al gusto y prueba la mezcla para ajustar el punto de sal o de acidez si lo consideras necesario.
  7. Si deseas darle un toque más aromático, incorpora eneldo fresco o unas hojas de hierbabuena finamente picadas y mezcla de nuevo.
  8. Guarda la salsa en la nevera durante al menos cinco minutos antes de servir. Este breve reposo permite que los sabores se integren y el resultado sea más intenso y refrescante.
Receta de salsa vizcaína, un básico de la cocina vasca que acompaña al bacalao y también a platos de carne.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta está pensada para 12 cucharadas aproximadamente. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional para no perder su sabor original.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 45 kcal
  • Proteína: 2 g
  • Grasas: 3 g
  • Hidratos de carbono: 3 g
  • Fibra: 0,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Una vez preparada, conserva la salsa en un recipiente hermético dentro de la nevera para mantener su frescura y evitar que absorba olores de otros alimentos. Se conserva en buen estado durante un máximo de dos días, aunque es recomendable consumirla lo antes posible para disfrutar de su mejor sabor. Antes de servirla de nuevo, remuévela ligeramente para integrar los ingredientes, ya que el yogur puede liberar algo de líquido durante el reposo.

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