Cómo saber si las gafas para el eclipse son seguras: estos son los consejos de los expertos

Gafas homologadas para eclipses. (David Zorrakino / Europa Press)

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Mirar el Sol de forma directa puede causar daños permanentes en la retina y llegar a provocar ceguera, porque la radiación que emite en distintas longitudes de onda, sobre todo del infrarrojo al ultravioleta, puede quemar el ojo sin dolor ni aviso previo. Por ello, aquellos que quieran ver el eclipse histórico del 12 de agosto deberán hacerlo con protección, pero con una adecuada y real.

La comisión científica y de asesoramiento del Trio de Eclipses, el organismo habilitado por el Gobierno para el seguimiento de los eclipses, advierte que no debe observarse el Sol ni a simple vista ni con aparatos, filtros improvisados o instrumentos ópticos sin la protección adecuada. El riesgo aumenta con prismáticos, cámaras fotográficas, anteojos o telescopios, porque sus lentes concentran la luz del mismo modo que una lupa puede prender un papel. Por ello, los técnicos recomiendan usar las gafas de eclipse.

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Cómo saber si unas gafas de eclipse son seguras

Las gafas de eclipse deben adquirirse en tiendas especializadas o planetarios y conviene revisarlas antes de usarlas. La referencia válida es la norma EN ISO 12312-2:2015; si el producto solo indica ISO 12312-1, destinado a uso general, no sirve para mirar el Sol.

El etiquetado también debe incluir el nombre del fabricante, advertencias de uso seguro, instrucciones de conservación y, si corresponde, fecha de caducidad. En el caso de productos comercializados en la Unión Europea, el marcado CE debe ser auténtico y no una simple impresión sin respaldo.

Gafas homologadas para eclipses. (David Zorrakino / Europa Press)

La comprobación física del filtro es igual de importante. Si presenta un arañazo, una zona más clara, una parte suelta o cualquier defecto visible, no debe utilizarse, porque un único punto débil puede dejar pasar luz suficiente para dañar la vista.

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También se aconseja contrastar el producto con fuentes fiables como planetarios, asociaciones astronómicas o entidades científicas que recomienden distribuidores o modelos que hayan superado controles de calidad. Como prueba previa, se propone mirar una bombilla de incandescencia para verificar el estado de las gafas.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

Los filtros caseros no sirven para mirar el Sol

Los filtros caseros están totalmente desaconsejados por los técnicos. En esa lista figuran películas veladas, disquetes tipo floppy, radiografías, gafas de sol, CD, DVD, cristales ahumados, gafas 3D de cine, lentes oscuras sin certificación y filtros baratos para prismáticos o telescopios. La oscuridad del material no garantiza seguridad. El criterio decisivo no es que el filtro parezca muy oscuro, sino que esté certificado y bloquee de forma adecuada toda la radiación a la que responde el ojo humano.

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Proyectar la imagen del Sol es la opción más segura

Incluso con un filtro adecuado, observar el Sol sigue siendo una práctica que entraña riesgo. El problema no es solo la calidad del material, sino la posibilidad de un descuido y de mirar directamente aunque sea durante un instante.

El texto pone como ejemplo el caso de un niño que aparta ingenuamente el filtro para echar un vistazo directo. Por eso señala que no hay nada tan seguro como proyectar la imagen del Sol, salvo en manos de quien sepa exactamente lo que hace y disponga de filtros profesionales adecuados.