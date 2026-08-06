Igualdad eleva a 35 las mujeres asesinadas en lo que va de año, el peor dato desde 2021

Imagen del minuto de silencio por el asesinato de una mujer en la provincia de Pontevedra el pasado mes de febrero. (Matias Chiofalo - Europa Press)

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El Ministerio de Igualdad ha confirmado los últimos feminicidios de dos mujeres registrados en Llanes (Asturias) y Murcia el pasado 5 de agosto, con apenas unas horas de diferencia. La víctima de Asturias, de 50 años y madre de dos hijas menores de edad, ha sido asesinada por su expareja, un hombre de 49 años sobre quien ya pesaban denuncias previas por violencia de género. La mujer asesinada en Murcia, también a manos de su expareja y con denuncias previas contra su agresor, tenía 44 años y una hija menor de edad.

Tras la confirmación de estos dos crímenes, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España se eleva a 35 en lo que va de 2026, el peor dato desde 2021 en estas mismas fechas. En total, el número de feminicidios en el país asciende a 1.376 desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos casos. Por otro lado, los menores huérfanos por esta causa alcanza los 26 en 2026 y los 536 desde 2013.

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han transmitido su más rotunda condena y su absoluto rechazo ante estos nuevos feminicidios machista y trasladan todo su apoyo a familiares y amistades de las víctimas. Tanto la ministra como la delegada instan a que se lleven a cabo “todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia”.

Cabe recordar que el verano representa un periodo especialmente vulnerable para las víctimas de violencia de género, debido al aumento de la convivencia con el agresor durante las vacaciones y a la alteración de las rutinas habituales.

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¿Qué falla en la lucha contra la violencia de género? De la prevención y protección a las víctimas al abordaje de la masculinidad.

Recursos para las víctimas

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda que el teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana. En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8:00 a 22:00 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Por otro lado, en una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En caso de que no sea posible realizar una llamada y ante una situación de peligro, se puede utilizar la aplicación ALERTCOPS, desde la que se enviará una señal de alerta a la policía con geolocalización. Estos medios de asistencia pueden ser activados tanto por la víctima como por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.

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