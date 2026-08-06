El Gobierno pide una reunión urgente con Moreno Bonilla tras la cesión a Vox de competencias en violencia de género

La ministra de Igualdad, Ana Redondo durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes en el Palacio de La Moncloa. (EFE/Mariscal)

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La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha enviado una carta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en la que solicita una reunión urgente y una rectificación tras la decisión del Ejecutivo andaluz de transferir a Vox competencias relacionadas con la atención a las víctimas de violencia de género. El partido liderado por Santiago Abascal sigue negando la violencia machista pese a los 1.376 feminicidios registrados en España desde 2003, año en el que comenzaron a recopilarse estos datos. Además, en lo que llevamos de año, 35 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, el peor dato desde 2021 en estas mismas fechas.

En el escrito, remitido este jueves, Redondo expone la “profunda preocupación” del Ministerio de Igualdad ante una medida que, según indica, marca un punto de inflexión en el compromiso que Andalucía ha mostrado durante años con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. La ministra subraya que esta decisión supone “un cuestionamiento del consenso alcanzado en torno a la protección de los derechos de las mujeres y la lucha contra una de las formas más graves de vulneración de derechos humanos”.

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La carta, que también ha sido dirigida a la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, María Dolores López, y a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Rosalía de los Ángeles Espinosa, pone en duda la conveniencia de delegar estas políticas en una formación que ha negado en reiteradas ocasiones la existencia de la violencia de género.

Qué puede suponer el cambio

Redondo advierte que este cambio transmite un mensaje de falta de compromiso institucional y podría afectar la gestión de los fondos vinculados al Pacto de Estado, recursos destinados a garantizar la prevención, la atención integral y la protección de las mujeres y sus hijos.

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La ministra insta al Ejecutivo de Moreno Bonilla a reconsiderar la medida y a mantener la coherencia institucional que, recalca, ha caracterizado a la comunidad en materia de igualdad y protección de las víctimas. “Las mujeres andaluzas no pueden convertirse en ciudadanas de segunda ni ver debilitadas las políticas públicas orientadas a garantizar su seguridad y su derecho a una vida libre de violencia, especialmente en un contexto de alta incidencia de la violencia de género en la región”, señala en la misiva.

Una de las batallas que la extrema derecha pelea de manera insistente es negar el término “violencia machista” para denominarla “violencia doméstica” o “violencia intrafamiliar”. Son distintas formas de referirse a un mismo hecho, lo importante son los matices

Más de 100.000 casos activos de violencia de género

Este mismo jueves el Ministerio del Interior ha informado que, entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año, en España se han registrado 104.666 casos activos de violencia de género en el Sistema VioGén. Entre ellos, 1.165 mujeres enfrentan un riesgo alto y 14 se encuentran en riesgo extremo.

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Según los datos oficiales del departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska, más de la mitad de los casos activos, 53.818, afectan a víctimas que tienen menores a su cargo. En este grupo, 1.664 situaciones presentan algún nivel de riesgo, con 149 consideradas de riesgo alto y 3 de riesgo extremo, informa Europa Press.

El perfil de las víctimas revela que 1.335 son menores de 18 años. El grupo más numeroso corresponde a mujeres de entre 31 y 45 años, con 48.357 casos. Les siguen 25.756 mujeres de 18 a 30 años, 26.685 de 46 a 64 años y 2.533 de 65 años o más.

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Andalucía lidera la lista

En ese sentido, Andalucía encabeza la lista con 27.885 casos activos de violencia de género. Le siguen la Comunidad Valenciana, con 17.111, y la Comunidad de Madrid, con 12.591. Canarias presenta 6.462 casos, Galicia 6.188, y Murcia 5.733. Castilla-La Mancha suma 5.776, Castilla y León 5.586, Islas Baleares 4.306, Extremadura 2.967, Aragón 2.436 y Asturias 2.293.