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Tarifa de la luz en España este viernes

Analizamos los tramos en los que la luz es más barata y más cara, según se dan a conocer la información diariadel mercado energético en el país

El precio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
El precio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)
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¿No sabes cuál es el precio dela luz en el país? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de este viernes 7 de agosto.

Al cambiar constantemente, es importante estar actualizado sobre los precios de la energia eléctrica.

Precio del servicio eléctrico

Día: 7 de agosto

Tarifa media: 119.03 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 215.13 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 7.76 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este viernes 7 de agosto, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 163.24 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 158.01 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 157.53 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 157.13 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 156.6 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 157.36 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 162.61 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 176.96 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 155.72 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 122.15 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 66.22 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 30.86 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 20.45 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 7.76 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 14.52 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 17.99 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 28.4 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 81.7 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 121.27 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 150.33 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 174.31 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 215.13 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 185.14 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 175.38 euros por megavatio hora.

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