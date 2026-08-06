Tarifa de la luz en España este viernes

El precio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

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¿No sabes cuál es el precio dela luz en el país? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más altas y más bajas de este viernes 7 de agosto.

Al cambiar constantemente, es importante estar actualizado sobre los precios de la energia eléctrica.

Precio del servicio eléctrico

Día: 7 de agosto

Tarifa media: 119.03 euros por megavatio hora

Tarifa más alta: 215.13 euros por megavatio hora

Tarifa mínima: 7.76 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este viernes 7 de agosto, la tarifa de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 163.24 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 158.01 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 157.53 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 157.13 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 156.6 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 157.36 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 162.61 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 176.96 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 155.72 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 122.15 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la luz será de 66.22 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 30.86 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 20.45 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 7.76 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 14.52 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la electricidad será de 17.99 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 28.4 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la luz será de 81.7 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 121.27 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 150.33 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 174.31 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 215.13 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 185.14 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 175.38 euros por megavatio hora.