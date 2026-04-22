Un hombre guarda dos años el cuerpo de su madre en un congelador para cobrar la pensión

La mujer estuvo en el congelador desde 2023. (Montaje Infobae)

El hallazgo de un cuerpo oculto durante más de dos años en un congelador conmocionó a la comunidad de Porthcawl, en Gales, y reveló una historia de fraude y ocultamiento que ha captado la atención pública y judicial. Christopher Phillips, de 60 años, fue arrestado tras descubrirse que había mantenido el cadáver de su madre, Sylvia Phillips, en la vivienda que compartían, con el objetivo de seguir cobrando su pensión y utilizando sus ahorros. La noticia fue confirmada luego de que el médico de la mujer alertara a las autoridades por la falta de comunicación con la paciente, desencadenando la intervención policial, según informa Metro.

La víctima, una exsecretaria de empresa de 87 años, fue encontrada en febrero de 2026 gracias a una inspección rutinaria de la vivienda. El caso generó un intenso debate sobre los controles estatales, la vulnerabilidad de los adultos mayores y los mecanismos de supervisión de las pensiones en el Reino Unido. La situación también puso de manifiesto la facilidad con la que pueden cometerse fraudes cuando no existen alertas institucionales rápidas ante ausencias prolongadas en personas de la tercera edad.

Desde su detención, Phillips admitió ante la justicia haber obstaculizado el entierro legal y digno de su madre, así como dos cargos de fraude por no informar a las autoridades ni al departamento de pensiones acerca del fallecimiento. Su abogada, Ruth Smith, reconoció que el acusado “prácticamente vivió de esas cantidades” durante el periodo en que el cuerpo permaneció oculto. El proceso judicial sigue en curso y el hombre aguardará la sentencia definitiva bajo custodia hasta junio, mientras la investigación sigue su curso.

Cómo se descubrió el caso y qué se sabe

El caso salió a la luz después de que el consultorio médico de Sylvia Phillips, preocupado por su prolongada ausencia, notificara a la policía. Cuando los agentes acudieron a la vivienda de Porthcawl, encontraron el cuerpo de la mujer en un gran congelador, donde había permanecido desde 2023. Durante ese tiempo, su hijo continuó accediendo a sus cuentas bancarias y utilizando tanto la pensión como los ahorros de la víctima.

Se puede solicitar en los centros de atención e información de la Seguridad Social, presentando la documentación requerida, como certificado de defunción y datos del solicitante, y el proceso puede iniciarse tanto presencialmente como en línea, según indica la institución.

La investigación policial estableció que Christopher Phillips no informó a ninguna autoridad sobre la muerte de su madre, lo que le permitió mantener el fraude durante más de dos años. La fiscalía sostiene que el acusado utilizó los fondos para financiar un “estilo de vida extravagante”, aunque los detalles de los gastos aún están siendo analizados por los investigadores. La autopsia preliminar, realizada por el Dr. Stephen Leadbeatter en el Hospital Universitario de Gales, no logró determinar la causa exacta de la muerte, lo que obliga a realizar pruebas forenses adicionales. Según la agente Joanne Webb, la fecha exacta del fallecimiento sigue siendo incierta, aunque se estima que el ocultamiento se produjo entre el 2 de octubre de 2023 y el 16 de febrero de 2026.

El acusado se declaró culpable tanto de fraude como de impedir el entierro legal de su madre, reconociendo ante el tribunal la totalidad de los hechos que se le imputan. La policía sigue revisando documentos financieros y otras pruebas relevantes para determinar el alcance del delito y si existen responsabilidades adicionales.

Implicaciones sociales y legales del caso en el Reino Unido

El caso de Christopher Phillips ha abierto un debate sobre los mecanismos de control y prevención del fraude en el sistema de pensiones británico. La facilidad con la que el acusado pudo seguir cobrando la pensión de su madre durante tanto tiempo pone en cuestión la eficacia de los sistemas de alerta ante la ausencia de personas mayores. A su vez, la situación expone la soledad y el aislamiento en que pueden vivir algunos adultos mayores, y la necesidad de reforzar los vínculos sociales y la vigilancia institucional para evitar que hechos similares se repitan.

La repercusión y las consecuencias legales. (Jamie Lashmar/PA via AP)

Durante la audiencia celebrada en el tribunal de Pontypridd, la defensa y la fiscalía coincidieron en la gravedad de los hechos, señalando el daño tanto a la memoria de la víctima como a la confianza pública en los sistemas de seguridad social. El proceso judicial continuará mientras se esperan los resultados de los análisis forenses y la revisión de los movimientos financieros realizados por el acusado. La sentencia definitiva está prevista para el mes de junio, y Phillips permanecerá bajo custodia hasta entonces.

Entretanto, las autoridades han insistido en la importancia de que familiares, vecinos y profesionales de la salud mantengan un seguimiento regular de las personas mayores, especialmente aquellas que viven solas o dependen de terceros. Este caso, que ha conmocionado a la opinión pública, subraya la necesidad de implementar sistemas de control más eficaces y de fomentar la responsabilidad colectiva en el cuidado de los adultos mayores.