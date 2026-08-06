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Sara, una española que vive en Suiza, defiende una costumbre de ambos países que quieren eliminar los hosteleros de Valencia: “En Basilea hay hasta planchas en la calle”

Los empresarios del paseo marítimo de la Malvarrosa han hecho estallar la polémica al solicitar al Ayuntamiento que acote la costumbre de ‘sopar a la fresca’ para no molestar a sus clientes

Un grupo de jóvenes en la playa la Malvarrosa en Valencia. (Rober Solsona / Europa Press)
Un grupo de jóvenes en la playa la Malvarrosa en Valencia. (Rober Solsona / Europa Press)
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El ‘sopar a la fresca’, la costumbre de los valencianos de sacar mesas, sillas y neveras a la playa de la Malvarosa en Valencia para cenar al aire libre durante las noches de verano, podría estar en riesgo. Los hosteleros del paseo marítimo han propuesto este verano al Ayuntamiento que busque puntos en el paseo concretos donde se puedan crear unas zonas de picnic para evitar que ocupe todo pero con una imagen cuidada y pulcra, pero sobre todo, que no moleste a los turistas, sus clientes.

La propuesta la ha formulado en julio la Asociación de Empresarios de Hostelería de la Malvarrosa, Apholema, con una petición concreta: habilitar puntos del paseo o solares anexos con papeleras, aseos y puntos de agua para que valencianos y visitantes puedan seguir cenando al aire libre sin ocupar el espacio situado frente a los restaurantes.

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La iniciativa parte de una práctica habitual en las noches de verano: muchas personas sacan mesas, sillas y neveras a la arena para cenar junto al mar. Los restauradores consideran que esa ocupación frente a los locales dificulta la actividad de sus terrazas y perjudica la experiencia de su clientela.

Esa solución busca conservar la costumbre de cenar con la brisa marina, pero con una imagen “cuidada y pulcra” y sin interferir, según la propuesta, en la actividad hostelera ni en la percepción de los turistas. El núcleo de la petición es evitar que el público se instale justo delante de los establecimientos.

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España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Frente a esa idea, la Federación de Asociaciones Vecinales de València ha rechazado con firmeza cualquier intento de reconducir la práctica como si fuera un problema de ordenación urbana. La entidad sostiene que el sopar a la fresca es una seña de identidad profundamente arraigada en la cultura valenciana.

La organización vecinal recuerda además que la costumbre forma parte de la vida cotidiana de los barrios marítimos, en especial de El Cabanyal y la Malva-rosa, donde durante generaciones los vecinos han acudido a la playa y al paseo para compartir la cena y la convivencia en las noches estivales.

“En Suiza en verano hay hasta planchas públicas para que te hagas tu cena en la propia calle”

A la indignación se ha sumado Sara, conocida en TikTok como @honolalab. Es una valenciana que vive en Suiza y que en su perfil de esta red social, además de contenido sobre interiorismo, publica cómo es su vida en el país y las diferencias que guarda respecto a España. Tras conocer la petición de los empresarios, se ha sumado a las criticas con un punto de vista diferente.

“Quieren prohibir que los vecinos bajen a cenar al paseo marítimo en Valencia, porque da mala imagen a los turistas y es de país tercermundista”, explica enfadada en una de sus últimas publicaciones. La valenciana, que vive en Basilea, muestra en un video imágenes de la ribera del río de la ciudad, que está repleta de vecinos que salen a cenar con sus sillas. “Esto es Suiza en verano. Literalmente, hay hasta planchas públicas para que te hagas tú tu cena en la propia calle. Yo hasta me bajo las sillas de mi comedor para hacer picnic en el río”, cuenta.

Captura de pantalla el video. (@honolalab/TikTok)
Captura de pantalla el video. (@honolalab/TikTok)

Con ello, del mismo modo que la asociación de vecinos, recuerda que todas las ciudades, entre ellas Valencia, deben ser pensadas y moldeadas para quienes las habitan y no para los que las visitan. “Así es como se ve una ciudad cuando está pensada para los vecinos que viven en ella”, concluye.

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