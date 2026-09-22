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El duro relato de Verónica Hidalgo sobre el día que detuvieron a su marido: “Lo vi salir esposado y la niña también, no se me olvidará nunca su cara”

La exmodelo ha contado en ‘Y ahora Sonsoles’ cómo fue el momento de la detención de su marido

Verónica Hidalgo en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)
Verónica Hidalgo en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)
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Verónica Hidalgo, que fue Miss España en 2005, ha reconstruido ante Sonsoles Ónega los primeros instantes de la detención de su marido, el empresario Juan Andrés González, en el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3. “Me quedé en shock cuando le detuvieron en casa”, relató la modelo, que ha asegurado que los tres o cuatro primeros meses han sido muy duros.

El marido de Verónica Hidalgo fue arrestado el pasado 24 de marzo, cuando agentes de la Guardia Civil irrumpieron en el domicilio familiar en el marco de una causa por presunto delito de organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de drogas. Según ha explicado la modelo en el plató, su reacción inmediata al ver entrar a los agentes fue proteger a su hija: “Lo primero que hice fue coger a la niña e irme a la habitación con ella”. Un policía la acompañó durante esos minutos para calmarla, mientras la operación se desarrollaba en el resto de la vivienda.

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Pese a su intento de aislar a la menor de lo que ocurría, Hidalgo admitió que no pudo evitar que la pequeña viera el momento en que los agentes sacaban a González de la casa. “Lo vi salir esposado y la niña también, no se me olvidará nunca su cara, estaba desencajado”, ha relatado la modelo ante la mirada de Sonsoles Ónega.

Verónica Hidalgo habla de la detención de su marido en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)
Verónica Hidalgo habla de la detención de su marido en 'Y ahora Sonsoles' (Atresmedia)

Verónica Hidalgo en ‘Y ahora Sonsoles’

Antes de que se lo llevaran, la Miss tuvo apenas unos segundos para dirigirse a él. “No podía hablar con él, le pregunté en el momento que vi que entraban, pero mi prioridad era la niña”, explicó, al justificar que su atención se centró en la hija de ambos antes que en obtener respuestas de su pareja.

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Tras la detención, Verónica Hidalgo puso en marcha la defensa legal de forma inmediata. “Ese primer día lo primero fue llamar al abogado, que vino a casa e investigamos por qué se lo habían llevado”, ha detallado. Ese mismo día logró un breve encuentro con su marido en dependencias policiales: “Me dejaron verlo cinco minutos en la comisaría”, contó, y ha añadido que en ese momento ambos trataron de sostenerse mutuamente: “Él me tranquilizaba a mí y yo a él, me decía que todo iba a salir bien, que no había hecho nada”.

El punto de inflexión llegó cuando la familia recibió la noticia de que González no quedaría en libertad tras el paso por comisaría. “Cuando me dijeron que le preparara una bolsa de ropa porque lo llevaban a prisión, fue la hostia más gorda”, ha relatado Verónica Hidalgo, en referencia al momento en que se confirmó el ingreso en prisión preventiva de su pareja, situación en la que permanece desde entonces, comunicada y sin fianza.

Verónica Hidalgo y su marido (Instagram)
Verónica Hidalgo y su marido (Instagram)

La relación de Verónica Hidalgo con su marido

Verónica Hidalgo también se ha referido al estado de su relación en los meses previos al arresto: “Unos meses atrás habíamos pasado un bache y estaba un poco deteriorada la pareja, pero cuando pasó esto estábamos remontando”. Según su testimonio, la crisis judicial no distanció a la pareja, sino que reforzó su vínculo: “Al pasar todo esto no ha unido más”. La modelo ha insistido en su respaldo a González pese a la gravedad de las acusaciones que pesan sobre él.

“Estoy con él, confío en su inocencia, en sus palabras y en la Justicia. Estoy convencida de que va a salir”, ha afirmado. Según ha trascendido en el propio programa, la investigación sobre las empresas vinculadas a González continúa abierta, y la defensa trabaja en un análisis de las cuentas de la sociedad para acreditar el origen lícito de los fondos investigados, mientras la modelo sostiene no tener vínculo alguno con los negocios de su pareja.

El cirujano estético casado con una Miss España que hace obras sin permiso y tala árboles protegidos: le imponen multas de 170.000 euros.

“No hay nada que sospechar que ganas tengo de que se resuelva todo esto”, se ha sincerado Verónica Hidalgo. “Parece que sea Pablo Escobar, madre mía... Nunca se hubiese imaginado esto, lo conozco perfectamente y no haría nada que nos perjudicara a mi hija o a mí”, ha explicado sobre su confianza plena en Juan Andrés González.

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