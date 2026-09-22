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Qué es un captor postural y por qué puede estar afectando más a tu día a día más de lo que imaginas

La podóloga Maria Jesús asegura que “la postura no depende únicamente de la columna vertebral”

Ilustración de una mujer vestida con ropa deportiva que sostiene su rodilla sobre un tramo de escaleras.
Una mujer siente molestia en la rótula al apoyar el pie sobre un escalón en una escalera interior. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Si sientes dolor de espalda, cuello o rodillas y no te has dado un golpe, debes saber que puede tener relación con la información que el cerebro recibe desde distintas partes del cuerpo. Antes de saber qué es lo que te está provocando el malestar físico, hay que matizar que los sistemas visual, vestibular (oído), propioceptivo y exteroceptivo están unidos para mantener el equilibrio del cuerpo. Por lo que un fallo en cualquiera de ellos puede generar patrones de sobrecarga en los tejidos.

En otras palabras, el dolor de espalda, cuello y rodillas no tiene por qué deberse únicamente a un problema en la columna vertebral ni a la zona dolorida, sino que se engloba en un mecanismo dinámico más amplio conocido como integración sensorial, impulsado por el Sistema Nervioso Central (SNC). En relación con ello, la podóloga María Jesús, conocida en redes sociales como @mariajesus.podologa, ha lanzado un mensaje para explicar la importancia de los captores posturales.

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Los ojos, la boca y los pies aportan información al cerebro

Al comenzar el video publicado en su perfil de TikTok, la posturóloga advierte que a menudo en su consulta explica a sus pacientes que “la postura no depende únicamente de la columna vertebral”. Al parecer, como subraya, “nuestro cerebro recibe información constantemente de tres captores posturales: los ojos, la boca y los pies”.

La podóloga María Jesús explica qué es un captor postural (@mariajesus.podologa)
La podóloga María Jesús explica qué es un captor postural (@mariajesus.podologa)

Más concretamente, los ojos se encargan de orientarnos en el espacio, lo que a su vez influye “en la posición de la cabeza y los hombros”. Por su parte, la boca “está la mordida y la ATM, que puede modificar la posición del cuello y generar compensaciones en el resto del cuerpo”. Mientras que los pies son al final “la base de apoyo de todo nuestro organismo”, por lo que “cada paso envía información a nuestro cerebro para mantener el equilibrio”, afirma la experta.

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Algo que también confirmaron investigadores de Francia y Canadá: realizaron una investigación en 2022 en una colaboración internacional en la que consiguieron determinar que, si alguno de estos tres pilares se altera o falla, el sistema nervioso realiza una ponderación sensorial (“sensory reweighting”). Pero, ¿qué quiere decir esto? El estudio, publicado en la revista suiza Medicine, detectó que esta adaptación del sistema atribuye un mayor peso a las vías sensoriales restantes para generar los ajustes motores necesarios.

¿Qué se puede hacer ante la ponderación sensorial?

La podóloga María Jesús ha especificado que existe un método “muy importante” para luchar contra esta descompensación: “Plantillas personalizadas”. Estas se presentan como una herramienta que, bajo indicación profesional, puede intervenir sobre el problema. En sus palabras: “Cuando están correctamente indicadas, pueden modificar los apoyos de la planta del pie y la información que recibe nuestro cerebro y tu sistema postural”. De esta forma, aparte de “mejorar molestias en los pies”, estas plantillas logran “influir en la postura global del cuerpo y ayudar a reducir pequeñas compensaciones”.

Dos plantillas ortopédicas grises con relieves sobre una mesa de madera junto a un pie de rey y modelos anatómicos de pie.
Unas plantillas ortopédicas personalizadas con relieves estimulan los mecanorreceptores plantares para mejorar la postura corporal y reducir molestias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este malestar ha sido estudiado también por expertos de la Universidad de Barcelona. En un informe sobre los efectos y beneficios de estas plantillas, los expertos detallan que estas herramientas usan pequeños relieves de 1 a 3 mm para estimular los mecanorreceptores de la planta del pie. Una medida que proporciona finos estímulos informacionales que envían señales continuas al sistema nervioso central, simulando una ligera situación de desequilibrio.

El trabajo de investigación de la Universidad de Barcelona subraya que, como respuesta adaptativa inmediata, el cerebro procesa estas aferencias mediante las vías extrapiramidales, regulando la actividad del reflejo antigravitatorio y ajustando el tono muscular ortostático. En cuanto a sus efectos clínicos, el estudio catalán concluye que las plantillas modifican activamente el eje corporal alterado en anterioridad, posterioridad o torsión. Así, la estimulación continuada disminuye las tensiones musculares acumuladas y logra una reprogramación postural global.

De esta forma, cuando hablamos de plantillas, no nos referimos a cualquier objeto que pueda comprarse en un supermercado, sino a un tratamiento personalizado. María Jesús también hace hincapié en esta cuestión cuando alega que “en consulta no miramos únicamente la zona que duele”.

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