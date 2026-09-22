España

Un familiar de Lady Di estaba en contra de la presencia de Elton John en su funeral: “No me estarás diciendo que un homosexual va a cantar un tema pop”

La publicación de las memorias de Charles Spencer ha vuelto a poner bajo el foco mediático la compleja vida de Diana de Gales

La relación floreció a tal grado que llegaron a ser grandes confidentes (Foto: Outerwear, Fun, Event, DAILY MAIL)
La relación floreció a tal grado que llegaron a ser grandes confidentes (Foto: Outerwear, Fun, Event, DAILY MAIL)
Guardar

La publicación de las memorias de Charles Spencer, El canto del cisne, ha vuelto a poner bajo el foco mediático la compleja trastienda del funeral de Diana de Gales en septiembre de 1997. A través de sus páginas, el hermano de la princesa detalla las profundas discrepancias y tensiones internas que rodearon la planificación de las exequias en la abadía de Westminster. Un acontecimiento histórico que paralizó al mundo, pero que, lejos de ser un proceso armónico, se convirtió en un terreno de disputas entre la tradición monárquica y el deseo de rendir un homenaje acorde con la personalidad de Diana.

El libro saca a la luz cómo la gestión del evento dividió a los organizadores entre la “vieja guardia” del palacio de Buckingham y quienes abogaban por una despedida completamente distinta a los protocolos habituales de la Casa Real británica. Mientras los sectores más conservadores intentaban aplicar los esquemas ceremoniales de siempre, la insistencia por reflejar el espíritu moderno de la princesa provocó intensas negociaciones en torno a cada detalle del programa, desde la selección musical hasta las personalidades invitadas a intervenir en la ceremonia.

PUBLICIDAD

Entre los episodios más reveladores que relata Spencer, destaca la abierta oposición que provocó la participación del cantante Elton John dentro de su propia familia. La inclusión del artista no solo desafiaba la rigidez de las honras fúnebres de la realeza, sino que chocó frontalmente con los prejuicios de algunos allegados que rechazaban categóricamente tanto el género musical propuesto como la propia figura del músico británico.

Oposición familiar y alternativas sobre la mesa

La presencia de Elton John en el templo londinense, hoy recordada como uno de los momentos más emblemáticos de la televisión, estuvo a punto de no producirse debido a las resistencias de parte del entorno familiar. En sus memorias, Charles Spencer transcribe con exactitud la reacción de rechazo que generó la idea en un pariente cercano:

PUBLICIDAD

Un miembro conservador de mi familia se opuso enérgicamente cuando se planteó la posibilidad de que Elton interviniese durante el funeral.

—¿No me estaréis diciendo que un homosexual va a cantar un tema de música pop en el funeral de Diana? —preguntó sin dar crédito.

funeral-diana-spencer-lady-di-princesa-diana-nuevas
Elton John en el funeral de Lady Di. (Photo by Anwar Hussein/WireImage)

Ante semejante reticencia, la organización llegó a barajar diferentes opciones de reemplazo. Se contempló desde la actuación de un adolescente vinculado a una de las organizaciones benéficas apadrinadas por Diana para interpretar un solo de saxofón, hasta la propuesta formal de Plácido Domingo, quien se puso en contacto con el coronel Ross para ofrecerse a cantar en memoria de la princesa. Sin embargo, la estrecha amistad que había unido al músico con Diana, visibilizada semanas antes durante el entierro de Gianni Versace, pesó más que las objeciones, logrando imponer la presencia del artista por encima de los prejuicios.

La llamada de Richard Branson

Superada la barrera inicial sobre la presencia del cantante, la elección del repertorio desencadenó una nueva negociación. El borrador original del programa, puesto en circulación el 2 de septiembre de 1997, preveía que Elton John interpretara su famoso tema Your Song. Fue la intervención del empresario Richard Branson la que cambió el rumbo de los acontecimientos al sugerir adaptar la letra de Candle In The Wind, un tema compuesto en 1974 por Bernie Taupin en homenaje a Marilyn Monroe. Branson convenció al artista para reescribir la letra dedicada a Diana y se encargó de tramitar la aprobación del arzobispo.

Se cumplen 29 años del trágico fallecimiento de Diana de Gales en un accidente en París. Recordamos la vida de la 'princesa del pueblo', su lucha humanitaria y el imborrable legado que dejó en sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry.

La decisión final contó con el respaldo decisivo de la propia abadía de Westminster. El organista y maestro del coro envió un fax de urgencia al palacio de Buckingham, dirigido al coronel Ross, instando a las autoridades reales a “echarle valor” para autorizar la interpretación. Esta postura coincidía con la visión del lord chambelán de la reina, quien defendió que el funeral de Diana no admitía “el rancio plan de siempre”. La canción se convirtió instantáneamente en el himno del duelo colectivo, cerrando una disputa histórica que demostró hasta qué punto la despedida de la princesa transformó para siempre las tradiciones de la monarquía británica.

Temas Relacionados

Casa Real BritánicaLady DiRealezaÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

De caminar sola a movilizar a cientos de vecinos: una jubilada lidera un proyecto que ha retirado más de 300 toneladas de basura

Tras décadas en la gastronomía, planeaba un retiro tranquilo; sin embargo, la pandemia cambió sus planes

De caminar sola a movilizar a cientos de vecinos: una jubilada lidera un proyecto que ha retirado más de 300 toneladas de basura

Qué es un captor postural y por qué puede estar afectando más a tu día a día más de lo que imaginas

La podóloga Maria Jesús asegura que “la postura no depende únicamente de la columna vertebral”

Qué es un captor postural y por qué puede estar afectando más a tu día a día más de lo que imaginas

Llega el otoño y sube la calefacción: la tarifa regulada de gas podría encarecerse hasta 310 euros más al año a partir de octubre, según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios estima que la revisión de la Tarifa de Último Recurso, prevista para el 1 de octubre, elevaría el precio del kilovatio hora un 69% debido al mayor peso del gas estacional en el cálculo de la factura

Llega el otoño y sube la calefacción: la tarifa regulada de gas podría encarecerse hasta 310 euros más al año a partir de octubre, según la OCU

El duro relato de Verónica Hidalgo sobre el día que detuvieron a su marido: “Lo vi salir esposado y la niña también, no se me olvidará nunca su cara”

La exmodelo ha contado en ‘Y ahora Sonsoles’ cómo fue el momento de la detención de su marido

El duro relato de Verónica Hidalgo sobre el día que detuvieron a su marido: “Lo vi salir esposado y la niña también, no se me olvidará nunca su cara”

Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 23 de septiembre: Ángela fracasará en su primera clase y Jana volverá a desaparecer

Los preparativos de la boda de Ángela y Curro también protagonizarán el próximo capítulo de ‘La Promesa’

Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 23 de septiembre: Ángela fracasará en su primera clase y Jana volverá a desaparecer
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Susana Capdevilla, abogada: “El abandono de hogar no es delito, el de familia sí”

Susana Capdevilla, abogada: “El abandono de hogar no es delito, el de familia sí”

Interior inicia los trámites para ampliar el espigón de El Tarajal y reforzar la frontera marítima con Marruecos

La Fiscalía archiva la denuncia contra Pilar Rahola y descarta un delito de odio en su defensa de Israel

Máximo Sant, experto en automovilismo: “¿Los compradores de coches somos tontos? A veces parece que sí”

La Justicia rechaza el asilo a una familia venezolana que alegó que su hija, con una enfermedad crónica, no recibía los medicamentos necesarios en su país

ECONOMÍA

Llega el otoño y sube la calefacción: la tarifa regulada de gas podría encarecerse hasta 310 euros más al año a partir de octubre, según la OCU

Llega el otoño y sube la calefacción: la tarifa regulada de gas podría encarecerse hasta 310 euros más al año a partir de octubre, según la OCU

El Gobierno alerta de un nuevo fraude: SMS falsos que suplantan a la Seguridad Social para robar datos bancarios

Hasta 900.000 euros de multa por incumplir las normas de vivienda en Cataluña: crece “el miedo” entre los caseros

España deja de ser el peor país de la UE para jubilarse, pero sigue en los puestos de cola, por detrás de Italia y Portugal

España pide a los transportistas llenar el depósito antes de cruzar la frontera a Francia: las gasolineras galas sufren problemas de suministro y el precio del combustible se encarece

DEPORTES

Chema Andrés, el niño bonito del Brighton al que comparan con Rodri y acapara la atención de la Premier League

Chema Andrés, el niño bonito del Brighton al que comparan con Rodri y acapara la atención de la Premier League

El Real Madrid carga contra Javier Tebas y sus últimas declaraciones: “Es especialmente grave e incomprensible”

El parón de selecciones da a Mourinho tiempo para seguir ajustando los detalles del equipo después de un derbi marcado por la polémica arbitral

Ser sparring, el arte de preparar a las leyendas del tenis o un camino para triunfar en el deporte de raqueta: “Tener enfrente a Nadal impresiona”

El Real Madrid está quemando su último cartucho: las diez heridas por las que se desangra el equipo no son Ceuta ni los árbitros