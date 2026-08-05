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Una mujer muere apuñalada presuntamente por su pareja en un centro comercial de Murcia: la Policía Nacional busca al agresor tras darse a la fuga

La víctima, de 44 años, fue hallada sin vida en la trastienda de un negocio

Vehículo de la Policía Nacional, imagen de archivo. (Europa Press)
Vehículo de la Policía Nacional, imagen de archivo. (Europa Press)
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Una mujer de 44 años ha fallecido este miércoles por la tarde tras ser presuntamente asesinada por su pareja en un centro comercial de Murcia. El supuesto agresor huyó del lugar de los hechos tras el ataque y la Policía Nacional mantiene abierta una investigación para localizarlo, según ha informado EFE. El crimen se investiga como un posible nuevo caso de violencia machista.

El escenario del crimen fue un taller de zapatería ubicado en el centro comercial Carrefour Infante, donde se realizan reparaciones de calzado y copias de llaves. Allí, en la trastienda del establecimiento, fue encontrado el cuerpo de la víctima poco después de las 17:25 horas.

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Según ha adelantado La Opinión de Murcia, un trabajador alertó a un vigilante de seguridad tras recibir un mensaje del sospechoso en el que le advertía de que no se acercara al establecimiento porque había matado a su mujer y el cadáver se encontraba en el interior. Al acceder al local, el empleado comprobó la presencia del cuerpo sin vida de la víctima y dio aviso a los servicios de emergencia.

Tras la llamada, agentes de la Policía Nacional y sanitarios del 061 se desplazaron hasta el lugar. La Policía solicitó asistencia médica, aunque el facultativo de la ambulancia únicamente pudo certificar el fallecimiento de la mujer. De acuerdo con La Opinión de Murcia, la primera inspección ocular reveló que la víctima presentaba una grave herida en el cuello, compatible con un degollamiento.

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Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) en una comisaría, imagen de archivo.
Agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) en una comisaría, imagen de archivo.

La intervención obligó a activar un amplio dispositivo policial. Al establecimiento acudieron especialistas de la Brigada de Policía Científica, el Grupo de Homicidios, la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), además del médico forense y la autoridad judicial de guardia, mientras la zona permanecía acordonada para facilitar la inspección del escenario del crimen.

El presunto autor del asesinato, plenamente identificado según La Opinión de Murcia, es un hombre de 38 años y nacionalidad española que trabajaba en el taller donde ocurrieron los hechos. El diario añade que sobre él pesaba una orden judicial que le prohibía comunicarse con la víctima, con la que tenía una hija de cinco años. La menor se encuentra en buen estado y ha quedado al cuidado de un familiar.

35 mujeres asesinadas en lo que va de año

El crimen de Murcia se produce apenas unas horas después del asesinato de una agente de la Guardia Civil en el cuartel de Llanes (Asturias), presuntamente a manos de su expareja, también miembro del Instituto Armado. El presunto agresor abrió fuego contra la mujer cuando esta se encontraba de servicio y murió posteriormente tras resultar herido por los disparos efectuados por otros agentes al intentar impedir su huida.

Teléfono 016 de atención a todas las formas de violencias contra las mujeres.
Teléfono 016 de atención a todas las formas de violencias contra las mujeres.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado de que está recabando información para confirmar oficialmente si el crimen de Murcia y el ocurrido horas antes en Llanes (Asturias) constituyen nuevos casos de violencia machista. De ratificarse ambos, el número de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en España ascendería a 35 en lo que va de 2026 y a 1.376 desde que comenzaron a elaborarse las estadísticas oficiales en 2003.

Hasta que se produzca esa confirmación, el balance oficial se mantiene en 33 mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año y 1.374 desde 2003. A estas cifras se suma, además, un presunto crimen ocurrido el pasado mes de julio en Benahavís (Málaga), que también permanece pendiente de confirmación por parte de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

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