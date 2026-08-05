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Salsa de calabacín: una receta ligera y fácil de preparar para acompañar tus comidas

Ideal para dipear o mejorar tus platos favoritos

Tazón de vidrio con salsa de calabacín, cuchara plateada, hojas de albahaca, diente de ajo y gota de aceite sobre mesa de madera.
Salsa calabacín. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las salsas son uno de los recursos más utilizados en la cocina. Gracias a ellas es posible aportar más sabor, cremosidad y personalidad a una gran variedad de platos. Además, suelen complementar muy bien diferentes platos de pasta, arroz, carnes, pescados y verduras, ampliando así tu repertorio gastronómico.

Aunque las más conocidas suelen elaborarse con tomate, queso o nata, existen otras alternativas igual de sabrosas y mucho más ligeras. Una de ellas es la salsa de calabacín, una receta sencilla con un resultado cremoso y lleno de sabor.

Su preparación apenas requiere solo unos minutos de cocinado, por lo que se convierte en una opción ideal para quienes buscan variar su recetario con una propuesta fácil, económica y muy versátil.

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Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos
  • Tiempo total: 25 minutos

Ingredientes

  1. 2 calabacines medianos
  2. 1 cebolla pequeña
  3. 1 diente de ajo
  4. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  5. 50 ml de nata líquida (opcional)
  6. 50 g de queso crema o ricotta (opcional)
  7. Sal al gusto
  8. Pimienta negra al gusto
  9. Zumo de medio limón

Cómo hacer salsa de calabacín, paso a paso

  1. Lava y corta los calabacines en dados pequeños, sin pelar si la piel es fina.
  2. Pela y pica la cebolla y el ajo en trozos finos.
  3. Calienta el aceite de oliva en una sartén a fuego medio.
  4. Añade la cebolla y cocina hasta que esté transparente (no dejes que se dore).
  5. Incorpora el ajo y los calabacines. Sazona con sal y pimienta.
  6. Rehoga todo junto durante 10-12 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que el calabacín esté tierno y haya soltado parte de su agua.
  7. Si quieres una salsa cremosa, añade nata líquida y cocina durante 2 minutos más.
  8. Retira del fuego y deja templar 2 minutos.
  9. Tritura la mezcla con batidora hasta obtener una crema lisa. Añade el queso crema o ricotta si la quieres más densa para dip.
  10. Ajusta de sal y pimienta. Añade el zumo de limón si deseas un toque fresco.
  11. Sirve templada o fría, decorando con un chorrito de aceite de oliva y, si quieres, algo de pimienta recién molida.
Se puede hacer muchas recetas con calabacín. Aquí tienes algunas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta está pensada para un cuenco de tamaño medio, aproximadamente para tres platos de pasta. Si quieres preparar más cantidad, aumenta los ingredientes de manera proporcional para no perder el sabor original.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 90 kcal
  • Proteína: 2 g
  • Grasas: 6 g
  • Hidratos de carbono: 7 g 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la salsa en un recipiente hermético y consérvala en la nevera durante un máximo de tres días. Antes de volver a utilizarla, remuévela bien para recuperar su textura cremosa. No se recomienda congelarla si contiene nata o queso, ya que estos ingredientes pueden alterar su consistencia al descongelarse y hacer que la salsa pierda parte de su cremosidad y su sabor original.

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