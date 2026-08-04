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Salsa de aguacate: una receta saludable, apta para veganos y una alternativa al kétchup y la mayonesa

Es ideal para darle un toque fresco a tus comidas en verano

Una mano mezcla mayonesa verde de aguacate en un cuenco sobre madera. Hay medio aguacate, zumo de limón, mostaza, ajo, agua, sal y pimienta.
Mayonesa sin aceite ni huevos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las salsas son uno de los complementos más utilizados en la cocina. Gracias a ellas es posible aportar más sabor, cremosidad y personalidad a una gran variedad de platos, desde ensaladas y carnes hasta pescados o verduras. Entre todas ellas, la mayonesa destaca por ser una de las más populares, aunque no es la única opción para conseguir una textura suave y untuosa.

Sin embargo, existen alternativas igual de cremosas y sabrosas que prescinden del huevo y el aceite. Una de las más sorprendentes es esta salsa de aguacate, una receta sencilla y diferente que ofrece una textura muy similar a la de la mayonesa tradicional. Además, se prepara en pocos minutos y puede convertirse en una opción ideal para quienes buscan probar nuevas elaboraciones o simplemente ampliar su repertorio gastronómico.

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Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 7 minutos

Ingredientes

  1. 1 aguacate grande y maduro
  2. 2 cucharadas de zumo de limón
  3. 1 cucharadita de mostaza suave (opcional)
  4. 1 diente de ajo pequeño
  5. 2 cucharadas de agua fría
  6. Sal al gusto
  7. Pimienta negra molida al gusto

Cómo hacer esta salsa de aguacate, paso a paso

  1. Pela y deshuesa el aguacate. Córtalo por la mitad, retira el hueso con cuidado y extrae toda la pulpa con ayuda de una cuchara. Después, trocéala e introdúcela en el vaso de la batidora.
  2. Añade el resto de ingredientes. Incorpora el zumo de limón, la mostaza y, si quieres un sabor más intenso, agrega también un diente de ajo previamente pelado.
  3. Vierte el agua y la sal. Añade dos cucharadas de agua fría y una pizca de sal. El agua ayudará a conseguir una textura más ligera y fácil de batir.
  4. Bate la mezcla. Tritura todos los ingredientes a velocidad alta hasta obtener una salsa cremosa, homogénea y sin grumos. Si queda demasiado espesa, añade un poco más de agua poco a poco y sigue batiendo hasta conseguir la consistencia deseada.
  5. Prueba la salsa y ajusta el sabor. Corrige el punto de sal y pimienta según tus preferencias.
  6. Dale el toque final. Si prefieres una salsa con un sabor más fresco y ligeramente ácido, añade unas gotas más de zumo de limón o un chorrito de vinagre suave. Mezcla de nuevo y sírvela inmediatamente o resérvala en la nevera hasta el momento de consumirla.
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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para un cuenco mediano, lo que equivale a 8-10 cucharadas. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de forma proporcional.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 60 kcal
  • Grasas: 5 g
  • Proteínas: 1 g
  • Hidratos de carbono: 3 g
  • Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la salsa en la nevera, dentro de un recipiente hermético, y cúbrela con film transparente para retrasar la oxidación. Aun así, es recomendable consumirla en un plazo máximo de dos días, ya que el aguacate pierde color y frescura con rapidez.

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