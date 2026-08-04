Salsa de aguacate: una receta saludable, apta para veganos y una alternativa al kétchup y la mayonesa

Las salsas son uno de los complementos más utilizados en la cocina. Gracias a ellas es posible aportar más sabor, cremosidad y personalidad a una gran variedad de platos, desde ensaladas y carnes hasta pescados o verduras. Entre todas ellas, la mayonesa destaca por ser una de las más populares, aunque no es la única opción para conseguir una textura suave y untuosa.
Sin embargo, existen alternativas igual de cremosas y sabrosas que prescinden del huevo y el aceite. Una de las más sorprendentes es esta salsa de aguacate, una receta sencilla y diferente que ofrece una textura muy similar a la de la mayonesa tradicional. Además, se prepara en pocos minutos y puede convertirse en una opción ideal para quienes buscan probar nuevas elaboraciones o simplemente ampliar su repertorio gastronómico.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 7 minutos
Ingredientes
- 1 aguacate grande y maduro
- 2 cucharadas de zumo de limón
- 1 cucharadita de mostaza suave (opcional)
- 1 diente de ajo pequeño
- 2 cucharadas de agua fría
- Sal al gusto
- Pimienta negra molida al gusto
Cómo hacer esta salsa de aguacate, paso a paso
- Pela y deshuesa el aguacate. Córtalo por la mitad, retira el hueso con cuidado y extrae toda la pulpa con ayuda de una cuchara. Después, trocéala e introdúcela en el vaso de la batidora.
- Añade el resto de ingredientes. Incorpora el zumo de limón, la mostaza y, si quieres un sabor más intenso, agrega también un diente de ajo previamente pelado.
- Vierte el agua y la sal. Añade dos cucharadas de agua fría y una pizca de sal. El agua ayudará a conseguir una textura más ligera y fácil de batir.
- Bate la mezcla. Tritura todos los ingredientes a velocidad alta hasta obtener una salsa cremosa, homogénea y sin grumos. Si queda demasiado espesa, añade un poco más de agua poco a poco y sigue batiendo hasta conseguir la consistencia deseada.
- Prueba la salsa y ajusta el sabor. Corrige el punto de sal y pimienta según tus preferencias.
- Dale el toque final. Si prefieres una salsa con un sabor más fresco y ligeramente ácido, añade unas gotas más de zumo de limón o un chorrito de vinagre suave. Mezcla de nuevo y sírvela inmediatamente o resérvala en la nevera hasta el momento de consumirla.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta da para un cuenco mediano, lo que equivale a 8-10 cucharadas. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de forma proporcional.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 60 kcal
- Grasas: 5 g
- Proteínas: 1 g
- Hidratos de carbono: 3 g
- Fibra: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda la salsa en la nevera, dentro de un recipiente hermético, y cúbrela con film transparente para retrasar la oxidación. Aun así, es recomendable consumirla en un plazo máximo de dos días, ya que el aguacate pierde color y frescura con rapidez.
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