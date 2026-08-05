La actriz Cristina Castaño critica al SEPE por no poder pedir una cita: “No es normal que el derecho a prestación se vea impedido por un sistema al que es imposible acceder”

Cristina Castaño en La Revuelta. (RTVE)

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La actriz Cristina Castaño, conocida por interpretar a Judith Becker en la popular serie La que se avecina y por su reciente participación en Tu cara me suena, ha denunciado públicamente las dificultades que, según asegura, está encontrando para conseguir una cita previa en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La actriz comentó ayer en su cuenta oficial de X (antes Twitter) que llevaba una semana intentando solicitar una cita sin éxito. En su primer mensaje, dirigido a la cuenta oficial del organismo, pidió ayuda para poder realizar el trámite. El SEPE le respondió que podía enviarle por mensaje privado más detalles sobre la consulta para intentar ayudarla.

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Después de ese contacto, un día después, Castaño volvió a manifestar públicamente su malestar al considerar que la respuesta recibida no había solucionado el problema. La actriz calificó de “absoluta vergüenza” que no hubiera manera de conseguir una cita en el SEPE y criticó que, tras ofrecerle ayuda por privado, le indicaran que debía realizar un procedimiento que ya llevaba una semana intentando completar sin éxito porque el sistema no se lo permitía.

“Que te digan que te van a ayudar por privado y se dediquen a pedirte que hagas lo que llevas una semana intentando y no da resultado”, escribió la intérprete, que terminó su mensaje con un irónico “GRACIAS” en mayúsculas y con varios emoticonos de vómito.

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Cristina Castaño en la presentación de Tu Cara Me Suena. (Europa Press)

Castaño cuestiona las alternativas ofrecidas por el SEPE

Tras esa publicación, la cuenta oficial del SEPE le respondió agradeciendo su comentario y asegurando que trabaja para mejorar sus canales de atención. El organismo señaló que la página web incorpora nuevas vías de tramitación para las personas desempleadas, como el Área Personal, desde donde se pueden realizar gestiones dentro de plazo, sin desplazamientos, y consultar el estado de las solicitudes.

La actriz respondió de nuevo y rechazó esa explicación. “No se líen con buenas intenciones”, escribió, antes de insistir en que “no es normal” que el derecho a una prestación pueda verse afectado por un sistema que, aunque debería ser informatizado y sencillo, resulta, según afirmó, “imposible de acceder para la gran mayoría”.

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La publicación de la actriz también generó numerosas respuestas de usuarios que compartieron experiencias similares con el sistema de cita previa del SEPE. Algunos internautas aseguraron llevar semanas intentando conseguir una cita sin éxito y criticaron las dificultades para acceder a la atención. “Me sucede lo mismo, llevo más de 20 días intentando”, escribió una usuaria, mientras otra relató que tuvo que desplazarse unos 50 kilómetros de su domicilio para poder realizar el trámite.

Cristina Castaño en una de sus actuaciones de Tu cara me suena.

Otros usuarios, en cambio, compartieron posibles soluciones basadas en su propia experiencia. “Hay que refrescar la página hasta conseguir una”, comentó una internauta, que recomendó alternar entre la cita presencial y la telefónica para encontrar disponibilidad.

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La denuncia de la actriz se produce en medio de un debate más amplio sobre las dificultades de acceso a determinados trámites públicos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alertó recientemente de los problemas que encuentran muchos ciudadanos para acceder a gestiones esenciales del INSS y del SEPE, especialmente por la falta de disponibilidad de citas. La organización reclama eliminar la cita previa obligatoria en determinados trámites y establecer vías de atención más accesibles para los usuarios.