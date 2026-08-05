España
Agregar Infobae enGoogle

La actriz Cristina Castaño critica al SEPE por no poder pedir una cita: “No es normal que el derecho a prestación se vea impedido por un sistema al que es imposible acceder”

La intérprete denuncia que lleva una semana intentando conseguir una cita previa con el organismo sin éxito

La actriz presentó su último trabajo en doblaje y repasó sus proyectos actuales
Cristina Castaño en La Revuelta. (RTVE)
Guardar

La actriz Cristina Castaño, conocida por interpretar a Judith Becker en la popular serie La que se avecina y por su reciente participación en Tu cara me suena, ha denunciado públicamente las dificultades que, según asegura, está encontrando para conseguir una cita previa en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La actriz comentó ayer en su cuenta oficial de X (antes Twitter) que llevaba una semana intentando solicitar una cita sin éxito. En su primer mensaje, dirigido a la cuenta oficial del organismo, pidió ayuda para poder realizar el trámite. El SEPE le respondió que podía enviarle por mensaje privado más detalles sobre la consulta para intentar ayudarla.

PUBLICIDAD

Después de ese contacto, un día después, Castaño volvió a manifestar públicamente su malestar al considerar que la respuesta recibida no había solucionado el problema. La actriz calificó de “absoluta vergüenza” que no hubiera manera de conseguir una cita en el SEPE y criticó que, tras ofrecerle ayuda por privado, le indicaran que debía realizar un procedimiento que ya llevaba una semana intentando completar sin éxito porque el sistema no se lo permitía.

“Que te digan que te van a ayudar por privado y se dediquen a pedirte que hagas lo que llevas una semana intentando y no da resultado”, escribió la intérprete, que terminó su mensaje con un irónico “GRACIAS” en mayúsculas y con varios emoticonos de vómito.

PUBLICIDAD

Cristina Castaño en la presentación de Tu Cara Me Suena. (Europa Press)
Cristina Castaño en la presentación de Tu Cara Me Suena. (Europa Press)

Castaño cuestiona las alternativas ofrecidas por el SEPE

Tras esa publicación, la cuenta oficial del SEPE le respondió agradeciendo su comentario y asegurando que trabaja para mejorar sus canales de atención. El organismo señaló que la página web incorpora nuevas vías de tramitación para las personas desempleadas, como el Área Personal, desde donde se pueden realizar gestiones dentro de plazo, sin desplazamientos, y consultar el estado de las solicitudes.

La actriz respondió de nuevo y rechazó esa explicación. “No se líen con buenas intenciones”, escribió, antes de insistir en que “no es normal” que el derecho a una prestación pueda verse afectado por un sistema que, aunque debería ser informatizado y sencillo, resulta, según afirmó, “imposible de acceder para la gran mayoría”.

La publicación de la actriz también generó numerosas respuestas de usuarios que compartieron experiencias similares con el sistema de cita previa del SEPE. Algunos internautas aseguraron llevar semanas intentando conseguir una cita sin éxito y criticaron las dificultades para acceder a la atención. “Me sucede lo mismo, llevo más de 20 días intentando”, escribió una usuaria, mientras otra relató que tuvo que desplazarse unos 50 kilómetros de su domicilio para poder realizar el trámite.

Cristina Castaño se consolidó como una de las favoritas tras recibir la segunda mejor nota del jurado
Cristina Castaño en una de sus actuaciones de Tu cara me suena.

Otros usuarios, en cambio, compartieron posibles soluciones basadas en su propia experiencia. “Hay que refrescar la página hasta conseguir una”, comentó una internauta, que recomendó alternar entre la cita presencial y la telefónica para encontrar disponibilidad.

La denuncia de la actriz se produce en medio de un debate más amplio sobre las dificultades de acceso a determinados trámites públicos. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alertó recientemente de los problemas que encuentran muchos ciudadanos para acceder a gestiones esenciales del INSS y del SEPE, especialmente por la falta de disponibilidad de citas. La organización reclama eliminar la cita previa obligatoria en determinados trámites y establecer vías de atención más accesibles para los usuarios.

Temas Relacionados

Gente EspañaFamosos EspañaTelevisión EspañaSEPEÚltima Hora EspañaEspaña-EntretenimientoEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Felipe VI recibirá este jueves en Marivent al presidente de Ceuta, una semana después de la entrada masiva de migrantes

Según ha informado la IML de Ceuta en un comunicado, los médicos forenses han hecho 77 autopsias, de las que se ha identificado a dos personas de las que fallecieron durante la entrada masiva de más de 70.000 personas el pasado jueves

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Felipe VI recibirá este jueves en Marivent al presidente de Ceuta, una semana después de la entrada masiva de migrantes

El túnel ferroviario entre Lyon y Turín afronta su apertura en 2033 tras 23 años de obras y con la financiación de los accesos aún sin cerrar

El proyecto prevé retirar un millón de camiones al año de las carreteras alpinas, pero la conexión con la red francesa sigue siendo la gran incógnita

El túnel ferroviario entre Lyon y Turín afronta su apertura en 2033 tras 23 años de obras y con la financiación de los accesos aún sin cerrar

Fran Sánchez, psicólogo: “Uno de los mayores venenos para una relación son las promesas de cambio incumplidas”

El experto analiza cómo este comportamiento puede dar lugar a grandes problemas dentro de una pareja

Fran Sánchez, psicólogo: “Uno de los mayores venenos para una relación son las promesas de cambio incumplidas”

Los expertos coinciden en que caminar 10.000 pasos es más efectivo cuando aumentas el ritmo y lo combinas con ejercicios de fuerza

Las caminatas pueden convertirse en una herramienta más eficaz para la salud cuando incorporan intensidad y desniveles

Los expertos coinciden en que caminar 10.000 pasos es más efectivo cuando aumentas el ritmo y lo combinas con ejercicios de fuerza

La carabela portuguesa deja 120 picaduras en las playas de San Sebastián en menos de 24 horas

La aparición de estas medusas provocó que se izara la bandera roja por la tarde en las tres principales playas de la ciudad

La carabela portuguesa deja 120 picaduras en las playas de San Sebastián en menos de 24 horas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Felipe VI recibirá este jueves en Marivent al presidente de Ceuta, una semana después de la entrada masiva de migrantes

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Felipe VI recibirá este jueves en Marivent al presidente de Ceuta, una semana después de la entrada masiva de migrantes

Asesinada a tiros una guardia civil en el cuartel de Llanes (Asturias) a manos de su expareja, también agente: el agresor termina falleciendo también por los disparos

Marruecos investiga a varios agentes de Castillejos por su posible implicación en el cruce masivo a Ceuta

La Guardia Civil tendrá que dar explicaciones ante la jueza María Tardón por la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta

Ceuta da cifras superiores a las del Gobierno y pide “auxilio” mientras niega la colaboración de Marruecos, que “no es un país fiable” y “no reconoce la soberanía” española

ECONOMÍA

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

Cuál es el precio de la gasolina este 5 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

España produce tanta energía solar que hunde sus precios: ahora los inversores intentan vender sus plantas con grandes descuentos

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

DEPORTES

Las izquierdas de España y Portugal piden no organizar el Mundial 2030 con Marruecos: “El fútbol no puede servir para blanquear”

Las izquierdas de España y Portugal piden no organizar el Mundial 2030 con Marruecos: “El fútbol no puede servir para blanquear”

La cifra que Fernando Alonso pide por renovar: el piloto querría continuar hasta 2028

De Rafa Mir a Robinho: los futbolistas que salieron del país donde jugaban con juicios pendientes por agresión sexual

La policía de Escocia investiga la desaparición de cinco boxeadores tras los Juegos de la Commonwealth

El extraño fichaje de Saba Sazonov: dos minutos jugados en dos temporadas, promesa de Georgia y apuesta de Bordalás