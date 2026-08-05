Nerea, española viviendo en Finlandia: “Tenemos verano, pero no mucho, porque hace 16 grados”

Una española viviendo en Finlandia habla sobre el clima en verano. (Montaje Infobae con imágenes de Freepik y @nereabartolome_/TikTok)

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En España los veranos se caracterizan por ser cada vez más calurosos. Los termómetros alcanzan valores superiores a los 40 grados en muchos lugares e incluso se sitúan cercanos a los 45 en algunas zonas, especialmente durante las cuatro olas de calor que ya hemos vivido en los últimos meses. Esta situación se ha convertido en una constante durante los últimos años y ha provocado que las altas temperaturas dejen de ser un fenómeno excepcional para pasar a formar parte de la normalidad del periodo estival.

A medida que la emergencia climática avanza, en nuestro país, por su situación geográfica, el mercurio asciende cada vez más, demostrando la magnitud de este problema que incluso provocado miles de muertes atribuibles al calor.

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Acostumbrados al pantalón corto y la camiseta de tirantes durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre (y cada vez también más en mayo), a los españoles nos resulta incomprensible imaginar un verano con manga larga. Así es, sin embargo, en algunos de los países del norte de Europa. Mientras en España el principal objetivo durante estos meses es buscar la sombra, refrescarse o escapar a la playa, en territorios como Finlandia las temperaturas son mucho más suaves e incluso obligan a sacar prendas de abrigo en pleno mes de julio.

En Finlandia los veranos no son tan calurosos como en España. (Montaje Infobae)

Nerea, una joven española que actualmente reside en Finlandia, lo ha explicado en uno de sus vídeos publicados en TikTok (@nereabartolome_): “En Finlandia tenemos esta pequeña cosa llamada ‘verano’, pero no mucho. No mucho porque a 28 de julio hay 16 grados y hace fresco”, señala. “Llámame exagerada, pero yo llevo forro polar”.

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Los “fríos” veranos de Finlandia

Pese a que la española vive en el país nórdico desde hace casi cinco años, asegura que todavía no termina de acostumbrarse al clima estival de allí, especialmente porque cada uno es distinto al anterior. “Los finlandeses te dicen que puedes intuir que el verano ha llegado a Finlandia porque es ligeramente más complicado esquiar o patinar sobre hielo”.

A la falta de calor se suma el tiempo desapacible, con días supergrises que motivan que, en cuanto sale un rayito de sol, la gente quiera salir a la calle. “Yo te juro que toda mi salud mental depende de esto ahora mismo”, señala Nerea, agradecida precisamente porque ese día el cielo se encuentra despejado.

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Los extranjeros en España viven muchos choques culturales cada día.

La española, además, ha querido desmentir el “mito urbano” que asegura que “si el invierno es muy frío o nieva mucho, el verano va a ser muy caluroso”: “Te puedo decir que no es verdad. Este año ha hecho un frío del carajo y el verano está siendo más o menos lo mismo”. De hecho, según asegura la creadora de contenido, “muchos finlandeses que están definiendo este verano como un verano de Temu, porque no hay verano”.

Esta meteorología, sin embargo, destaca que es preferible al calor infernal del verano español. Sin embargo, unido esto al duro verano de Finlandia, con ocho meses de oscuridad, Nerea asegura que aún siente “deficiencia de vitamina D” y ganas de ir “de vacaciones a España”.

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