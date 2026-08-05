España
Agregar Infobae enGoogle

Nerea, española viviendo en Finlandia: “Tenemos verano, pero no mucho, porque hace 16 grados”

La creadora de contenido ha hablado sobre las diferencias en el clima entre ambos países durante el periodo estival

Una española viviendo en Finlandia habla sobre el clima en verano. (Montaje Infobae con imágenes de Freepik y @nereabartolome_/TikTok)
Una española viviendo en Finlandia habla sobre el clima en verano. (Montaje Infobae con imágenes de Freepik y @nereabartolome_/TikTok)
Guardar

En España los veranos se caracterizan por ser cada vez más calurosos. Los termómetros alcanzan valores superiores a los 40 grados en muchos lugares e incluso se sitúan cercanos a los 45 en algunas zonas, especialmente durante las cuatro olas de calor que ya hemos vivido en los últimos meses. Esta situación se ha convertido en una constante durante los últimos años y ha provocado que las altas temperaturas dejen de ser un fenómeno excepcional para pasar a formar parte de la normalidad del periodo estival.

A medida que la emergencia climática avanza, en nuestro país, por su situación geográfica, el mercurio asciende cada vez más, demostrando la magnitud de este problema que incluso provocado miles de muertes atribuibles al calor.

PUBLICIDAD

Acostumbrados al pantalón corto y la camiseta de tirantes durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre (y cada vez también más en mayo), a los españoles nos resulta incomprensible imaginar un verano con manga larga. Así es, sin embargo, en algunos de los países del norte de Europa. Mientras en España el principal objetivo durante estos meses es buscar la sombra, refrescarse o escapar a la playa, en territorios como Finlandia las temperaturas son mucho más suaves e incluso obligan a sacar prendas de abrigo en pleno mes de julio.

Cuáles son las diferencias culturales entre España y Finlandia (Montaje Infobae)
En Finlandia los veranos no son tan calurosos como en España. (Montaje Infobae)

Nerea, una joven española que actualmente reside en Finlandia, lo ha explicado en uno de sus vídeos publicados en TikTok (@nereabartolome_): “En Finlandia tenemos esta pequeña cosa llamada ‘verano’, pero no mucho. No mucho porque a 28 de julio hay 16 grados y hace fresco”, señala. “Llámame exagerada, pero yo llevo forro polar”.

PUBLICIDAD

Los “fríos” veranos de Finlandia

Pese a que la española vive en el país nórdico desde hace casi cinco años, asegura que todavía no termina de acostumbrarse al clima estival de allí, especialmente porque cada uno es distinto al anterior. “Los finlandeses te dicen que puedes intuir que el verano ha llegado a Finlandia porque es ligeramente más complicado esquiar o patinar sobre hielo”.

A la falta de calor se suma el tiempo desapacible, con días supergrises que motivan que, en cuanto sale un rayito de sol, la gente quiera salir a la calle. “Yo te juro que toda mi salud mental depende de esto ahora mismo”, señala Nerea, agradecida precisamente porque ese día el cielo se encuentra despejado.

Los extranjeros en España viven muchos choques culturales cada día.

La española, además, ha querido desmentir el “mito urbano” que asegura que “si el invierno es muy frío o nieva mucho, el verano va a ser muy caluroso”: “Te puedo decir que no es verdad. Este año ha hecho un frío del carajo y el verano está siendo más o menos lo mismo”. De hecho, según asegura la creadora de contenido, “muchos finlandeses que están definiendo este verano como un verano de Temu, porque no hay verano”.

Esta meteorología, sin embargo, destaca que es preferible al calor infernal del verano español. Sin embargo, unido esto al duro verano de Finlandia, con ocho meses de oscuridad, Nerea asegura que aún siente “deficiencia de vitamina D” y ganas de ir “de vacaciones a España”.

Temas Relacionados

ClimaMeteorologíaVeranoRedes SocialesTikTokTikTok EspañaEspaña-ViralesEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El precio de la luz en España para este 6 de agosto

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

El precio de la luz en España para este 6 de agosto

Presenciar el eclipse solar total en pleno vuelo: así se vivirá el evento astronómico del año a 10.000 metros del suelo

Iberia ha programado para el 12 de agosto una operación con salida de Madrid-Barajas a las 18:45 y un recorrido optimizado sobre Palencia, con retransmisión en directo y trabajo de investigadores

Presenciar el eclipse solar total en pleno vuelo: así se vivirá el evento astronómico del año a 10.000 metros del suelo

Ni más ni menos agua: el agua oxigenada puede salvar tus plantas a punto de morir

Cuesta menos de dos euros y puede convertirse en la próxima salvación para tus plantas

Ni más ni menos agua: el agua oxigenada puede salvar tus plantas a punto de morir

Arroz con leche de coco, una riquísima receta tropical que puedes hacer dulce o salada

Esta receta puede funcionar como postre acompañada de mango maduro, o bien como guarnición de un curry o un guiso de carne picante

Arroz con leche de coco, una riquísima receta tropical que puedes hacer dulce o salada

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Marruecos investiga a varios agentes de Castillejos por su posible implicación en el cruce masivo a Ceuta

Marruecos investiga a varios agentes de Castillejos por su posible implicación en el cruce masivo a Ceuta

La Guardia Civil tendrá que dar explicaciones ante la jueza María Tardón por la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta

Ceuta da cifras superiores a las del Gobierno y pide “auxilio” mientras niega la colaboración de Marruecos, que “no es un país fiable” y “no reconoce la soberanía” española

Ceuta, en la prensa internacional: de las críticas a la “insensibilidad” de Sánchez por su ‘playlist’ de verano en doble crisis al “oportunismo político” de la extrema derecha

Mehdi Laribi, cofundador de la Mafia DZ y uno de los narcos más temidos de Francia, es detenido en Argelia

ECONOMÍA

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

La Audiencia Nacional rechaza los recursos de Isabel Pantoja contra Hacienda y confirma una deuda de más de 700.000 euros

Natalia Lara, inversora: “El dinero que no tienes guardado ya está gastado, aunque todavía no sepas en qué”

Cuál es el precio de la gasolina este 5 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

España produce tanta energía solar que hunde sus precios: ahora los inversores intentan vender sus plantas con grandes descuentos

El botón olvidado del aire acondicionado que reduce la humedad y baja la factura de la luz

DEPORTES

La Masia cotiza en el campo, La Fábrica en el mercado: así rentabilizan sus canteras Real Madrid y FC Barcelona

La Masia cotiza en el campo, La Fábrica en el mercado: así rentabilizan sus canteras Real Madrid y FC Barcelona

Vinicius y el Real Madrid se citan en los despachos: última oportunidad para cerrar una renovación marcada por las cifras económicas

Alcaraz cada vez más cerca de su regreso a las pistas: los secretos del nuevo tenis de Carlitos

De heredero de Víctor Valdés a cedido al Ajax: cómo se ha torcido la carrera de Ter Stegen en menos de dos años

Modificaciones de ropa para ganar unos segundos: las ciclistas utilizan relleno y desatan la polémica en el Tour de Francia