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Una española que vive en Finlandia explica las diferencias entre las playas españolas y las del país nórdico: “El agua del mar no es salada”

Ni la orilla, ni la salinidad, ni la experiencia son iguales a pesar de tratarse de espacios similares

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Cientos de bañistas, vecinos y visitantes se refugian del calor en la playa de El Sardinero de San Sebastián, a 26 de junio de 2026. (EFE/Celia Agüero Pereda)
Cientos de bañistas, vecinos y visitantes se refugian del calor en la playa de El Sardinero de San Sebastián, a 26 de junio de 2026. (EFE/Celia Agüero Pereda)

España, con dos archipiélagos, dos ciudades autónomas costeras y una península compartida con Portugal, cuenta con casi 8.000 kilómetros de costa. Es el paraíso para los amantes del mar, para los que disfrutan de los reflejos de la luz en el agua, como Sorolla, para aquellos que cierran los ojos al sentir la brisa marina, para los que se deleitan con la gastronomía a base de pescado y para los bañistas que sencillamente disfrutan sobre la tumbona y bajo la sombrilla alejados del calor.

En cada región del país la experiencia de un día de playa es distinta, lo puede corroborar cualquiera que haya pasado un día en las playas andaluzas o otro en las gallegas. Sin embargo, podrían decirse que son prácticamente similares si las comparamos con las playas de Finlandia. Es lo que ha hecho una joven española que vive en el país nórdico.

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Para explicar por qué ir a la playa en Finlandia se parece poco a hacerlo en España, la arquitecta española Nerea Bartolome que crea contenido a través de su cuenta de TikTok, pone el foco en el paisaje. “Una de las cosas que más me sorprende de las playas de este país es que muchas de ellas están más integradas en el bosque que en la ciudad“, indica.

Un bloque de hielo en invierno

A diferencia de las playas españolas, las finlandesas se congelan. Además del frío, lo permite su composición. “El agua del mar no es salada, es salobre. Y si lo comparas con la salinidad del agua del océano, el agua del mar Báltico tiene cinco veces menos sal que el agua del océano Atlántico”, cuenta y detalla que “el hecho de que este agua sea tan poco salada implica que en invierno se puede congelar y se puede congelar hasta 90 centímetros”. Es más, asegura que en muchas partes de Finlandia se puede conducir por encima del mar. “Son muy bonitas, pero es una lástima que solo las podamos aprovechar durante cinco o seis meses al año“, apunta.

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Ni nevera ni tumbona ni sombrilla

Otra de las diferencias que subraya hace referencia a la forma de entender el mar. En Finlandia, el ocio en este espacio es muy distinto: “No hay tanta cultura de la playa como en España, sino que es más cultura de baño. O sea, Finlandia es el país de los mil lagos, de hecho hay como ciento ochenta y ocho mil, y todo lo que es la cultura del agua se ve más como el fin del ritual de la sauna. Y las playas son tan pacíficas que también están llenas de animalitos”.

Bañistas y paseantes en la playa de San Lorenzo de Gijón a 16 de julio de 2025. (EFE/Paco Paredes)
Bañistas y paseantes en la playa de San Lorenzo de Gijón a 16 de julio de 2025. (EFE/Paco Paredes)

Alerta por la presencia de algas

En España, estamos acostumbrados a los avisos por medusas, pero no por algas. “A veces hay alerta de algas y todas las playas suelen tener un sistema de megafonía que te avisa de si ese día hay algas que te puedan perjudicar a la salud, y es que algunas de ellas te pueden dar mareos, náuseas, vómitos y demás, pero no siempre pasa”.

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