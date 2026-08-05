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El precio de la luz en España para este 6 de agosto

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

La tarifa de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)
La tarifa de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)
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Este es el precio de la energía eléctrica es el país para este jueves 6 de agosto, así como las tarifas más altas y más bajas del hoy.

Recuerda que el precio de la luz se actualiza diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Precio del servicio de electricidad

La energía eléctrica tendrá una tarifa promedio en territorio español de 109.51 euros por megavatio hora para este jueves, según los datos del OMIE.

El operador europeo publicó que la tarifa más alto de la luz alcanzará los 206.39 euros por megavatio hora.

En contraste, el precio mínimo del servicio eléctrico en España será de 1.83 euros por megavatio hora.

El precio de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este día, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 167.3 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 164.14 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 160.91 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 155.95 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 155.06 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 159.32 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 165.25 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la luz será de 170.43 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 159.89 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 97.46 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 32.77 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 4.25 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 5.14 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 1.83 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 3.01 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 2.27 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la luz será de 3.58 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 46.02 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 93.78 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 143.39 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 171.65 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 206.39 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 186.5 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la luz será de 171.95 euros por megavatio hora.

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