Presenciar el eclipse solar total en pleno vuelo: así se vivirá el evento astronómico del año a 10.000 metros del suelo

Un avión de Iberia en el aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 9 de junio de 2026. (Gabriel Luengas / Europa Press)

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Iberia ha anunciado un vuelo especial para observar el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto a más de 10.000 metros de altitud, una operación que combinará retransmisión en directo y trabajo científico en plena fase de crucero para seguir el primer fenómeno de este tipo visible desde la península desde 1912.

El avión despegará del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 18:45 horas con el código IB1473, una referencia al año de nacimiento de Copérnico, el astrónomo del Renacimiento. La ruta se ha diseñado para maximizar la observación sobre la provincia de Palencia y será operada con un Airbus A321XLR. Según detalla la aerolínea en un comunicado, las imágenes del eclipse se emitirán en tiempo real a través de sus redes sociales.

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La compañía ha planteado la operación no solo como una acción de divulgación, sino también como una plataforma científica. A bordo viajará un grupo de investigadores del proyecto Shelios, una iniciativa científica y educativa liderada por el astrónomo Miquel Serra-Ricart, administrador del Observatorio del Teide.

Qué se verá en el vuelo

La observación desde altitud de crucero ofrece una ventaja concreta: reduce el efecto de la nubosidad y de otros fenómenos atmosféricos que dificultan el seguimiento del eclipse desde tierra. Serra-Ricart, director científico de Light Bridges e investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, explica en el comunicado que “la observación desde la altitud de crucero nos permitirá tener una visión clara de la corona solar libre de nubosidad y otros fenómenos atmosféricos que pueden dificultar la observación desde tierra”.

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Además del disco solar ocultado por la Luna, desde el avión se podrá seguir el entorno del Sol. La publicación detalla que serán visibles la posición aparente de Venus, Mercurio y otras estrellas.

El dispositivo contará con una tripulación dirigida por el comandante Javier Lopera Alcalá y el piloto Javier Meana Fernández, este último con formación en Astrofísica. Ese perfil técnico encaja con una operación concebida para aprovechar al máximo una ventana de observación muy concreta.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

Cómo se verá el eclipse desde la tierra

Los que vayan a bordo del avión no tendrán problema, pero es normal que las miles de personas que lo observarán desde la tierra quieran saber si las nubes arruinarán el espectáculo desde sus ciudades o destinos turísticos. La incertidumbre es máxima, pero el viernes 7 de agosto podrán saberlo. A partir de ese día, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) empezará a ofrecer pronósticos de nubosidad con valor real.

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Por lo pronto, el portavoz del organismo público, Rubén del Campo, ha adelantado en un comunicado que es probable que el 12 de agosto sea una jornada “plenamente veraniega”, con calor y pocas precipitaciones, “aunque no es descartable que en zonas de montaña del norte y del este peninsular crezcan nubes de evolución a partir del mediodía y se formen algunas tormentas”, avisa. No obstante, recuerda pronto todavía es pronto para concretar un pronóstico.