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Los expertos coinciden en que caminar 10.000 pasos es más efectivo cuando aumentas el ritmo y lo combinas con ejercicios de fuerza

Las caminatas pueden convertirse en una herramienta más eficaz para la salud cuando incorporan intensidad y desniveles

Una persona de espaldas con chaqueta beige, leggings grises y zapatillas blancas camina por un sendero arbolado. Luz del sol ilumina los árboles y el camino.
Una persona camina a paso rápido por un sendero. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante años, los 10.000 pasos diarios se han convertido en una especie de cifra mágica asociada a una vida saludable. Sumar pasos siempre es positivo, pero, según matizan los expertos, no basta con mirar el contador: la verdadera diferencia está en cómo se camina. Aumentar el ritmo, introducir desniveles y combinar la caminata con ejercicios de fuerza puede transformar un paseo cotidiano en una auténtica estrategia para mejorar la condición física y mantener la autonomía.

Caminar sigue siendo una de las actividades físicas más recomendadas por su accesibilidad: no requiere grandes equipamientos, se adapta a casi cualquier edad y puede incorporarse fácilmente a la rutina diaria. Además de sus beneficios físicos, también se relaciona con mejoras en el bienestar mental, ya que ayuda a reducir el estrés y favorece la desconexión del ritmo acelerado del día a día.

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“Caminar 30 minutos o 10.000 pasos al día ha quedado obsoleto en personas mayores”, sostiene Mikel Izquierdo en un artículo publicado en The Conversation. El experto defiende así la necesidad de avanzar hacia recomendaciones más completas, en las que no solo importe la cantidad de movimiento, sino también ejercicios de fuerza. En la misma línea, Felipe Isidro señala que una caminata suave durante una hora no tiene el mismo impacto que otra más intensa.

Más ritmo para convertir una caminata en ejercicio

Uno de los puntos en los que coinciden los expertos es que la intensidad marca la diferencia. Para que caminar tenga un mayor impacto cardiovascular, el ritmo debe ser lo suficientemente activo como para elevar la frecuencia cardíaca y la respiración, pero sin impedir mantener una conversación. Una referencia orientativa es alcanzar alrededor de 120 pasos por minuto, pudiendo llegar hasta 140 en función de la condición física de cada persona.

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Una pareja caminando (Jesús Hellín / Europa Press)
Una pareja caminando (Jesús Hellín / Europa Press)

Otra forma sencilla de convertir un paseo en un entrenamiento más completo es introducir cambios de ritmo: introducir intervalos caminando a paso ligero con otros más suaves permite aumentar el esfuerzo sin necesidad de correr. También puede ayudar modificar las rutas habituales e incorporar pequeños desniveles.

Las pendientes obligan a trabajar más a la musculatura y elevan el gasto energético, transformando una caminata convencional en una actividad más exigente. Por eso, algunos especialistas señalan que rutinas como el método 12-3-30 pueden ser una opción para aumentar la intensidad. Este entrenamiento consiste en caminar durante 30 minutos en una cinta con una inclinación del 12% y a una velocidad aproximada de 4,8 kilómetros por hora.

La fuerza, el ingrediente que no puede faltar

Aunque caminar aporta numerosos beneficios, las investigaciones más recientes ponen el foco en otro elemento fundamental: el entrenamiento de fuerza. El artículo Consenso Global sobre Recomendaciones Óptimas de Ejercicio para Mejorar la Longevidad Saludable en Adultos Mayores señala que los ejercicios con pesas o máquinas son esenciales para conservar la masa muscular y prevenir la fragilidad asociada al envejecimiento.

“La clave es el entrenamiento con pesas o máquinas progresivo”, asegura Mikel Izquierdo, quien explica que incorporar este tipo de ejercicios de manera regular es “una de las maneras más efectivas para conservar e incluso potenciar la fuerza y la función muscular”. Para el especialista, mantener la musculatura es uno de los pilares para preservar la autonomía y mejorar la calidad de vida a medida que pasan los años.

Varias personas entrenan en un gimnasio con máquinas de pesas, cintas de correr y bicicletas estáticas. Se ve un gran ventilador de techo y ventanas grandes.
Varias personas realizan una sesión de entrenamiento en un gimnasio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el envejecimiento, la pérdida de fuerza puede afectar a la capacidad para realizar actividades cotidianas, aumentar el riesgo de caídas y dificultar gestos tan sencillos como levantarse de una silla o subir escaleras. Por eso, los expertos defienden que el ejercicio debe entenderse como una auténtica herramienta de tratamiento y no solo como una recomendación preventiva.

Los programas más eficaces combinan diferentes tipos de actividad: ejercicios aeróbicos para cuidar la salud cardiovascular, entrenamiento de fuerza para proteger los músculos, ejercicios de equilibrio para reducir el riesgo de caídas y, en algunos casos, actividades que integran componentes físicos y cognitivos.

La conclusión es clara: caminar 10.000 pasos sigue siendo mejor que permanecer inactivo, pero el verdadero beneficio aparece cuando esos pasos se hacen con intención. Aumentar el ritmo, incorporar nuevos desafíos en el terreno y sumar ejercicios de fuerza a la rutina puede marcar la diferencia entre simplemente mantenerse en movimiento y entrenar para conservar la salud, la autonomía y la calidad de vida durante más años.

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