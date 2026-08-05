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Fran Sánchez, psicólogo: “Uno de los mayores venenos para una relación son las promesas de cambio incumplidas”

El experto analiza cómo este comportamiento puede dar lugar a grandes problemas dentro de una pareja

La comunicación es esencial
Una pareja enfadada. (Montaje Infobae)
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Para tener una buena relación de pareja, es necesario tener compromiso, comunicación y confianza, por lo que es importante cuidar estos pilares en el día a día. Sin embargo, hay comportamientos que, aunque parezcan inofensivos, pueden ir desgastando el vínculo poco a poco.

Aunque muchas personas no se den cuenta, nuestra forma de afrontar ciertas situaciones cotidianas influye en la relación. Uno de los ejemplos más habituales son las promesas de cambio que nunca llegan a cumplirse, un comportamiento que termina generando frustración y debilitando la confianza.

Sobre ello ha hablado el psicólogo Fran Sánchez en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@minddtalk). “Uno de los mayores venenos para una relación son las promesas de cambio incumplidas”, afirma durante los primeros segundos.

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Por qué afecta tanto a la relación

Según el psicólogo, todas las relaciones atraviesan momentos en los que aparecen necesidades o formas distintas de entender el vínculo. En esas situaciones, la comunicación resulta fundamental para que ambas personas expresen qué esperan de la otra e intenten llegar a un entendimiento.

El problema surge cuando uno de los miembros promete cambiar un comportamiento, pero ese compromiso no se mantiene en el tiempo. Como ejemplo, el psicólogo habla de una persona que necesita recibir más muestras de cariño y conversaciones sobre los sentimientos, mientras que su pareja expresa el amor de otra manera, mediante gestos o actos de servicio. Aunque ambos puedan quererse por igual, sus necesidades afectivas son diferentes.

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En un primer momento, la persona que promete cambiar suele hacer un esfuerzo y modifica su comportamiento durante unos días o semanas. Sin embargo, cuando esas muestras de afecto desaparecen, la frustración vuelve a aparecer y la conversación se repite.

Para el especialista, este patrón acaba dando lugar a un “ciclo de ilusión y desilusión”, en el que una persona mantiene la esperanza de que el cambio definitivo está cerca, mientras la otra vuelve a incumplir lo prometido.

La estrecha relación entre vivienda y salud mental: un estudio revela que el 40% de la población ha sufrido ansiedad y un 23% depresión.

Esta dinámica termina deteriorando la confianza y favorece la aparición de reproches, discusiones y sentimientos de incomprensión por ambas partes. Por ello, Fran Sánchez considera que, si una persona no puede o no quiere cambiar un determinado comportamiento, lo más saludable es comunicarlo con sinceridad.

De ese modo, la pareja podrá decidir cómo afrontar esa realidad, ya sea buscando un punto intermedio, aceptando esa diferencia o poniendo fin a la relación si considera que la incompatibilidad es demasiado grande.

La importancia de comunicar las expectativas desde el principio

Más allá de las promesas de cambio, los especialistas coinciden en que una de las claves para mantener una relación sana es expresar con claridad las propias necesidades y expectativas. Hablar de cómo entiende cada persona el cariño, el compromiso o la convivencia puede evitar malentendidos y conflictos futuros.

También es importante aceptar que no todas las diferencias tienen solución y que, en ocasiones, el bienestar de la pareja pasa por reconocer una incompatibilidad. Afrontar esas conversaciones con honestidad permite tomar decisiones más conscientes y construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo.

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