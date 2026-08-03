Qué enfermedades transmiten los mosquitos que hay en España y cuál es el riesgo: del Virus del Nilo al dengue o el chikungunya

Imagen de un mosquito tigre (RENTOKIL INITIAL)

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Los meses de calor son para la playa, los helados, las vacaciones y los mosquitos. Estos insectos pueden provocarnos mucho más que molestas picaduras, puesto que algunas especies tienen relevancia sanitaria por su capacidad para transmitir virus y otros patógenos. Aunque el riesgo para la población general sigue siendo bajo, las autoridades mantienen programas de vigilancia para detectar la presencia de especies invasoras y controlar la circulación de enfermedades.

En España se han identificado alrededor de 65 especies de mosquitos, pero solo un pequeño grupo tiene importancia desde el punto de vista de la salud pública. La mayoría no transmite enfermedades a las personas, ya sea porque no pican a los humanos o porque no son capaces de actuar como vectores de virus o parásitos. Sin embargo, el aumento de las temperaturas, la globalización y la expansión de algunas especies exóticas han cambiado el mapa de riesgos en las últimas décadas.

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Por ello, identificar correctamente las especies de mosquito presentes en cada territorio resulta fundamental para aplicar medidas de control eficaces. Los especialistas del Grupo SASTI distinguen entre mosquitos nativos, presentes desde hace siglos en la península, y mosquitos exóticos o invasores, cuya llegada y expansión está siendo objeto de un estrecho seguimiento epidemiológico y que responden al cambio climático.

Mosquitos nativos

Entre las especies autóctonas, el Culex pipiens, conocido como mosquito común, es la de mayor importancia sanitaria y se encuentra ampliamente distribuido por todo el territorio nacional. El mosquito común constituye el principal vector del Virus del Nilo Occidental en España, una enfermedad que circula principalmente entre aves, pero los mosquitos pueden transmitirlo de forma ocasional a personas y caballos. Aunque la mayoría de las infecciones son leves o incluso asintomáticas, en algunos casos puede provocar complicaciones neurológicas graves. En 2026, son 14 las personas que han contraído el virus.

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Otra especie destacada es el Culex perexiguus, especialmente abundante en humedales, marismas y zonas con abundante presencia de aves. Su papel es esencial en el mantenimiento del ciclo natural del Virus del Nilo Occidental, ya que facilita la transmisión entre aves silvestres y, en determinadas circunstancias, puede favorecer el salto del virus a las personas a través de la picadura.

Por su parte, el Anopheles atroparvus representa un caso diferente. Históricamente fue uno de los mosquitos responsables de la transmisión de la malaria en España, enfermedad que fue erradicada en 1964. Sin embargo, la especie continúa presente en el país y permanece bajo vigilancia epidemiológica para detectar cualquier riesgo derivado de posibles casos importados de paludismo.

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Mosquitos exóticos

Los mosquitos invasores concentran actualmente buena parte de la atención de los expertos. El más conocido es el Aedes albopictus, popularmente denominado mosquito tigre por las características franjas blancas y negras de su cuerpo y patas. Detectado por primera vez en España hace más de dos décadas, su expansión ha sido constante y hoy está presente en numerosas provincias. Esta especie puede transmitir virus como el dengue, el chikungunya o el zika cuando pica a una persona infectada y posteriormente a otra sana.

Otra especie de gran preocupación internacional es el Aedes aegypti, considerado uno de los vectores más importantes del mundo. Es capaz de transmitir enfermedades como el dengue, el zika, la fiebre amarilla y el chikungunya. Aunque actualmente no está establecido de forma permanente en España, las autoridades mantienen sistemas de vigilancia para detectar rápidamente cualquier introducción y evitar su asentamiento.

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Finalmente, el Aedes japonicus es otra especie invasora cuya expansión también se monitoriza. Aunque su presencia aún es limitada, los especialistas siguen de cerca su evolución debido a su potencial para transmitir diferentes virus y a su capacidad para adaptarse a climas templados.