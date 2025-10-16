España

Cuánto tiempo se pueden conservar las sobras en la nevera antes de que suponga un riesgo para la salud

Algunos expertos en ciencia de los alimentos aportan sus consejos para hacer un consumo consciente de los restos de comida

Sofia Avendaño

Por Sofia Avendaño

Guardar
Sobras en la nevera
Sobras en la nevera

Preparar grandes cantidades de comida con antelación puede ser una excelente estrategia para ahorrar tiempo y dinero durante la semana. Sin embargo, la forma en que se almacenan esos alimentos cocinados, tanto en el refrigerador como en el congelador, puede tener un impacto directo en su calidad y, sobre todo, en la seguridad alimentaria.

Expertos en ciencia de los alimentos advierten que almacenar incorrectamente los alimentos cocinados puede favorecer el crecimiento de microorganismos que causan intoxicaciones alimentarias. Además, recalcan que la seguridad alimentaria comienza incluso antes de refrigerar o congelar.

Emma Beckett, científica en nutrición y alimentación, señala que aunque el frío ralentiza el crecimiento bacteriano, no elimina las bacterias que ya han contaminado los alimentos. Por eso, es esencial seguir ciertos protocolos desde el momento en que se termina de cocinar.

Los 5 alimentos antiinflamatorios que ayudan a prevenir enfermedades como la diabetes o el cáncer

Senaka Ranadheera, profesora asociada en la Universidad de Melbourne, advierte que algunos alimentos cocinados se consideran “potencialmente peligrosos” por su facilidad para desarrollar microbios si no se enfrían correctamente. Entre ellos se encuentran las carnes cocidas, los alimentos con huevo, el arroz, la pasta, las pizzas y el sushi. Todos ellos pueden convertirse en un riesgo si permanecen demasiado tiempo a temperaturas entre 5 °C y 60 °C, conocida como la “zona de peligro”.

Para evitar problemas, se recomienda enfriar rápidamente los alimentos antes de guardarlos. Esto se logra dividiéndolos en porciones pequeñas o colocándolos en recipientes poco profundos. Lo ideal es que pasen de 60 °C a 21 °C en un máximo de dos horas. También se aconseja esperar a que dejen de emitir vapor antes de introducirlos en el refrigerador.

Cuáles son los tiempos recomendados

Una vez refrigerados adecuadamente, los alimentos pueden conservarse de forma segura por uno o dos días si son de alto riesgo, y hasta cuatro días para otras comidas cocinadas. Los expertos también destacan la importancia de recalentar completamente los alimentos antes de consumirlos, asegurando que estén calientes en el centro.

En cuanto al congelador, la recomendación es congelar los alimentos cocinados el mismo día de su preparación o, como máximo, dentro de las 24 horas si han estado en refrigeración. Aunque la congelación no elimina los microorganismos, sí detiene su crecimiento. Si se almacenan correctamente, los alimentos pueden conservar su calidad entre tres y seis meses, aunque a partir de las dos semanas puede comenzar un deterioro paulatino, especialmente en comidas con alto contenido de grasa.

Otras recomendaciones de los expertos

Los alimentos guardados en el
Los alimentos guardados en el frigorífico suelen aguantar sin problema entre cuatro y seis horas (Adobe Stock)

Para garantizar una buena organización y evitar el desperdicio de alimentos, los expertos recomiendan etiquetar claramente todos los envases con la fecha de congelación. Este simple hábito permite llevar un control más preciso de los tiempos de almacenamiento y facilita la planificación de las comidas semanales.

Asimismo, es fundamental revisar periódicamente tanto el refrigerador como el congelador, prestando atención a los productos que llevan más tiempo guardados. Una práctica eficaz consiste en colocar los alimentos más antiguos al frente o en la parte superior, y ubicar los recién almacenados al fondo, siguiendo un sistema de rotación que asegure el consumo en orden de antigüedad.

Adoptar estas medidas no solo reduce el riesgo de consumir alimentos en mal estado —y, por ende, de sufrir una posible intoxicación—, sino que también optimiza el uso de los recursos disponibles. En un contexto de creciente preocupación por el costo de vida, minimizar el desperdicio de comida mediante una gestión responsable del almacenamiento se vuelve una estrategia clave para cuidar tanto la salud como el presupuesto familiar.

Temas Relacionados

NeveraFrigoríficoAlimentosElectrodomésticosHogarCocinaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Paula Echevarría aplaude el cambio físico de David Bustamante: “Está ‘on fire’, pero si no lo estuviera también estaría igual de bien”

Ha hablado con naturalidad sobre la transformación física de su ex y ha defendido la importancia de no opinar sobre los cuerpos ajenos

Paula Echevarría aplaude el cambio

Así es el nuevo vehículo de exploración del Ejército de Tierra: Defensa invertirá más de 260 millones de euros

El último Consejo de Ministros ha autorizado la compra de una segunda fase del programa VERT

Así es el nuevo vehículo

Dejar de fumar implica menor riesgo de demencia aunque sea de forma tardía, según un estudio

Investigadores de la University College de Londres descubren que abandonar el tabaco tiene efectos duraderos en la mente

Dejar de fumar implica menor

Muere a los 85 años Carlota Bustelo, exdiputada socialista y pionera en la defensa del feminismo en la democracia: "

Bustelo fue una de las voces que influyó en la redacción de la Constitución. El PSOE recuerda su contribución en la “apertura de caminos para las generaciones posteriores”

Muere a los 85 años

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Al no poder declarar el domingo tras la carrera por el traslado al hospital, ha conocido este jueves su sanción

MotoGP sanciona a Bezzecchi por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere a los 85 años

Muere a los 85 años Carlota Bustelo, exdiputada socialista y pionera en la defensa del feminismo en la democracia: "

La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a un hombre con múltiples delitos por robo y agresión: alegaba que los cometió antes de la solicitud

Ábalos ya tiene nuevo abogado: Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional que llevó casos como ‘Faisán’ o el 11-M

El PP cita a Sánchez el 30 de octubre para comparecer en la comisión del caso Koldo en el Senado: “Que dé la cara y no repita el papel de Ábalos”

El juez mantiene en libertad a Koldo García tras haberse acogido a su derecho a no declarar en el Tribunal Supremo

ECONOMÍA

Nestlé anuncia 16.000 despidos “en

Nestlé anuncia 16.000 despidos “en todas las áreas geográficas”, sin concretar los que afectan a sus trabajadores en España

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 octubre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 16 octubre

DEPORTES

MotoGP sanciona a Bezzecchi por

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder