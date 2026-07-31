La ola de calor obliga a la Aemet a activar alertas por altas temperaturas en 11 comunidades autónomas: máximas de 40 grados en distintos puntos de España

Turistas en el parque de María Luisa de Sevilla este miércoles. (EFE/David Arjona)

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Parece que, finalmente, la ola de calor durará menos de lo esperado. Mientras que en el momento en el que se activó la alerta especial por un episodio de altas temperaturas prolongadas se determinó que podría durar hasta el domingo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que finalice este sábado.

Mientras tanto, sin embargo, quedan por delante dos días de termómetros por encima de los 40 grados en distintos puntos de España, como ya ha ocurrido en los días anteriores. De hecho, este jueves los valores más elevados se registraron en puntos diversos del país: 42,6 grados en Sant Julià de Vilatorta (Barcelona) a las 13.00 horas, 42,4 grados en Cáseda (Navarra) a las 16.40 horas y 42,3 grados en Montoro (Córdoba) y en el aeropuerto de Granada a las 17.50 y las 18.30 horas respectivamente.

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Este viernes, la entrada de una masa fresca desde el norte provocará descenso térmicos en el cauce alto y medio del Ebro, así como en la meseta norte y el centro peninsular. En este sentido, es previsible que desciendan los umbrales de aviso en estas zonas, esperando superar los 38-40 grados en el cauce medio-bajo del Ebro, depresiones del noreste y valles pirenaicos.

Un termómetro anuncia las altas temperaturas que afectan este miércoles a Pamplona. (EFE/Villar López)

Sin embargo, se espera que se produzcan ligeros ascensos en prelitorales de Alborán y en el extremo suroeste, por lo que se podrán superar los 39-41 grados en el valle del Guadalquivir, cuenca del Genil e interior del sureste. También se espera un aumento del mercurio en las Rías Baixas y las islas Baleares.

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Así, durante esta jornada tendremos temperaturas elevadas, por encima de los 35 grados en amplias zonas del interior peninsular, el interior de Mallorca y Canarias, y de los 40 grados en el valle del Guadalquivir, el sur de Castilla-La Mancha y el medio Ebro, con un descenso notable de las máximas en el Cantábrico oriental y alto Ebro.

Avisos por calor y tormentas

Ante esta situación, la Aemet ha activado alertas por altas temperaturas máximas en un total de once comunidades autónomas. Los vemos por provincias. En nivel naranja (riesgo importante) se encuentran Córdoba, Granada, Jaén, Málaga, Sevilla, Huesca, Teruel, Zaragoza, Albacete, Cuenca, Barcelona, Girona, Lleida y Valencia, así como la isla de Gran Canaria.

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Un turista se abanica en Sevilla este miércoles en el que arranca la cuarta ola de calor del verano con avisos amarillos o naranjas en casi toda España. (EFE/David Arjona)

En amarillo están este viernes Cádiz, Huelva, Mallorca, Ávila, Segovia, Soria, Ciudad Real, Guadalajara, Toledo, Badajoz, Cáceres, Madrid, Murcia y Alicante, así como las islas canarias de Fuerteventura, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

A los avisos por calor se suman otros cuatro por tormentas en Huesca, Teruel, Lleida y Tarragona, pues este día se esperan chubascos y tormentas localmente fuertes en el sistema Ibérico sur, los Pirineos y zonas aledañas, especialmente a partir de la tarde. También pueden producirse precipitaciones en el Cantábrico y en el norte de Galicia.

Se prevé que la ola de calor termine el domingo

Con el inicio del mes de agosto este sábado, previsiblemente el último día de la ola de calor, se esperan descensos de los termómetros en depresiones del noreste y litorales, así como en interiores del sureste. Sin embargo, continuarán subiendo las temperaturas en litorales del suroeste y en el tercio norte.

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Cómo combaten la ola de calor quienes trabajan bajo el sol

En este sentido, la zona de mayor afectación pasará a concentrarse en torno al valle del Guadalquivir, cuenca del Genil y zonas adyacentes, donde se alcanzarán los 40-42 grados, pudiendo todavía superarse los 38-40 grados en puntos localizados del valle del Ebro, depresiones del noreste y tercio este.

A partir del mediodía del domingo, el acercamiento de una vaguada desde el oeste traerá un cambio de masa de aire generalizado, que hará descender las temperaturas en el cuadrante suroccidental. Por este motivo, según ha señalado la Aemet, se espera que no se cumplan las condiciones de aviso suficientes para mantener la situación de ola de calor, dando por finalizado el aviso especial.

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