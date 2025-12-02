España

Los tesoros de la reina Victoria Eugenia al descubierto: la exposición que muestra la pieza más valiosa del joyero real

La muestra alberga más de 350 piezas que pertenecieron a la bisabuela de Felipe VI, además de sus trajes exclusivos y su álbum de fotos más personal

La reina Letizia, con una tiara de la reina Victoria Eugenia, y el rey Felipe en una imagen de archivo.

Este martes, 2 de diciembre, los reyes Felipe VI y Letizia inaugurarán una de las exposiciones más importantes en el seno de la monarquía real y que abrirá sus puertas al público este miércoles, 3 de diciembre. Y es que la figura de Victoria Eugenia de Battenberg, bisabuela del soberano, protagoniza la nueva muestra temporal de la Galería de las Colecciones Reales, ubicada junto al Palacio Real de Madrid y que podrá visitarse hasta el 5 de abril de 2026 en la planta 3 del espacio.

Entre las piezas más destacadas que podrán contemplarse figura una de las joyas más simbólicas y reconocibles de la Corona española: la Tiara Flor de Lis. La exposición reúne más de 350 joyas pertenecientes a la propia Victoria Eugenia y a personas de su entorno directo, ofreciendo un recorrido exhaustivo por las distintas facetas de la nieta de la reina Victoria del Reino Unido, nacida en 1887 y esposa de Alfonso XIII. La reina tuvo siete hijos —uno de ellos, el Infante don Fernando, nació muerto— y vivió sus últimos años en el exilio, donde falleció en 1969. Su última visita a España se produjo en 1968, con motivo del bautizo de su bisnieto, el actual Felipe VI.

Victoria Eugenia de Battenberg.

La muestra aspira a recuperar la memoria de una figura decisiva para la modernización de la corte española. Victoria Eugenia destacó por su compromiso con diversas iniciativas benéficas y por una intensa actividad pública que contribuyó a convertirla en una reina carismática y con un notable papel transformador. Las comisarias, Reyes Utrera y Arantxa Domingo, han ofrecido en el perfil oficial de Instagram de la institución algunas pinceladas del recorrido, deteniéndose en piezas de especial relevancia histórica y artística.

Ocho ámbitos temáticos que recrean su vida

El proyecto expositivo está organizado en ocho grandes ámbitos temáticos que permiten seguir cronológicamente la vida de la reina. El primero de ellos contextualiza sus orígenes en la Familia Real británica a través de retratos, fotografías y documentos que ilustran su infancia y juventud. Su llegada a España se produjo el 31 de mayo de 1906 para contraer matrimonio con Alfonso XIII; una fecha que marcó “un antes y un después” en su vida.

Retrato de la reina Victoria Eugenia.

La boda ocupa un espacio destacado en la muestra. Los visitantes podrán observar de cerca la carroza conocida como coche de caoba, en la que la princesa llegó al Monasterio de los Jerónimos acompañada por su madre, la princesa Beatriz, y por su suegra, la reina María Cristina. La jornada quedó marcada por el atentado perpetrado tras el ‘sí, quiero’, cuando una bomba escondida en un ramo de flores y lanzada por un anarquista acabó con la vida de 25 personas. Pese a la tragedia, los recién casados resultaron ilesos.

La exposición también se adentra en aspectos íntimos de la vida cotidiana de Victoria Eugenia, recreando algunas de sus estancias privadas y mostrando objetos personales como su tocador, su velador con el juego de té —una costumbre que ella misma introdujo en la corte española—, así como su piano, su gramófono y diversas partituras. También se incluye un espacio dedicado a sus intereses culturales, con una selección de sus libros y fotografías realizadas en su tiempo libre. La reina fue además responsable de popularizar nuevos deportes en España, como el tenis y el golf.

El árbol genealógico de la Familia Real española

Otro de los apartados se centra en su faceta como madre y en la vida familiar. Fotografías históricas permiten verla posando junto a sus hijos y se exhiben juguetes, cochecitos, tronas y otros objetos empleados por los infantes. La muestra culmina con un espacio dedicado a su imagen pública y su estrecha relación con el mundo del arte y la moda, donde se exponen retratos oficiales y joyas vinculadas a su legado.

La pieza más esperada por el público es la célebre Tiara Flor de Lis. La reina Letizia la ha lucido en seis ocasiones y constituye una de las joyas más emblemáticas de la monarquía española. La diadema, realizada en platino y brillantes y decorada con las icónicas flores de lis de la dinastía Borbón, fue un regalo de Alfonso XIII para su esposa, encargada a la joyería Ansorena con motivo de su enlace matrimonial. Tal como ha señalado una de las comisarias, “la pieza más emblemática que consideramos es uno de los mayores reclamos de la exposición”.

