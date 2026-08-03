La razón histórica por la que muchas ciudades españolas tienen una Calle del Repeso: “Normalmente están muy cerca de la antigua plaza de mercado”

Imagen de archivo del Mercado Central de València (Mercado Central / Europa Press)

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A Coruña, Valencia, San Lorenzo del Escorial, Málaga... Ciudades españolas, más grandes o más pequeñas, que cuentan con un detalle en común: todas ellas tienen su propia calle del Repeso. Para entender el motivo, hemos de irnos a la historia de estas metrópolis, acudiendo a uno de los espacios imprescindibles para la vida urbana en España: los mercados.

En los alrededores de estas plazas de abastos, fundamentales en la época de la Edad Media y Moderna, se encontraba una de las instituciones más importantes para el comercio del momento: el Fiel Contraste. “Era un elemento muy importante en las ciudades en el pasado porque era un lugar donde estaba la balanza, llamada el Fiel Contraste, que estaba controlada por el ayuntamiento”, explica Natalia Gutierrez-Colomer, vicepresidenta de la Confederación de Guías Oficiales de Turismo de España.

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“Cuando comprabas algo en el mercado y tenías dudas de si tal vez te habían timado con el peso, ibas al Fiel Contraste, a la zona de repeso, para que te dijeran si te habían dado el peso que correspondía. Lo suelen tener todas las ciudades”, continúa la guía turística. “Por eso en muchas ciudades hay callejones del repeso, que normalmente están muy cerca de lo que había sido la antigua plaza de mercado”.

Mercado Central de Valencia (Wikimedia Commons)

El repeso era una institución propia del Antiguo Régimen en España, tanto en la Corona de Castilla como en la Corona de Aragón, encargada de la vigilancia del mercado de alimentos en las ciudades. Esta figura, a cargo del ayuntamiento de las ciudades, era al mismo tiempo tribunal de justicia y brazo ejecutor, y se encargaba de garantizar la paz ciudadana y de resolver conflictos muy comunes en un espacio tan sensible como era el mercado.

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Algunos de estos puntos clave, las zonas de repeso, se convirtieron en calles, que guardan su nombre como recuerdo de un pasado importantísimo para la vida en la ciudad. Es el caso del Carrer del Repés, a solo unos metros del Mercado Central de Valencia; la Calle del Repeso, en A Coruña, rodeada de antiguas plazas de abastos, o el callejón del Repeso, anexo al Mercado Municipal San Lorenzo de El Escorial.

Otras antiguas zonas de repeso se encontraban en el interior de edificios históricos que aún forman parte de la vida pública. “En Madrid lo teníamos en la Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor; allí estuvo el Fiel Contraste”, explica Natalia Gutierrez-Colomer. La Casa de la Panadería fue el primer edificio que se construyó cuando la plaza, mercado principal de la villa, se reformó allá por 1590.

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Casa de la Panadería, en la Plaza Mayor de Madrid (Wikimedia Commons)

Escultura del ‘Fiel Contraste’, en Pontevedra

Existe, incluso, una escultura que hace homenaje a la figura del ‘Fiel Contraste’, un conjunto artístico que se encuentra en la ciudad de Pontevedra y que fue esculpida por el español Ramón Conde. Más concretamente, esta obra se encuentra en la calle Alhóndiga, donde durante la Edad Media se encontraba el mercado municipal de grano.

La estatua central muestra a un hombre que sujeta una balanza, recordando a la figura del funcionario medieval que, a la entrada de la muralla de Pontevedra, contrastaba con su balanza los pesos y medidas de las mercancías que se iban a vender en la ciudad.

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Los impuestos del mercado dependían por entonces de la comprobación del peso del pan o de los cereales y de las medidas del vino, tarea que correspondía a este funcionario del ayuntamiento. La profesión fue desapareciendo cuando se produjo la unificación de pesos y medidas propiciada por la administración borbónica, con la aparición del sistema métrico decimal.