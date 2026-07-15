Proteger a los vecinos sin espantar a los turistas: así afrontan las olas de calor los pueblos con las temperaturas más extremas de España

La localidad jienense de Andújar bajo aviso rojo por calor con máximas de 44º, a 23 de junio de 2026 en Andújar, Jaén. (Rocío Ruz / Europa Press)

El 14 de agosto de 2021, en el transcurso de una intensa ola de calor, se batió el récord de temperatura más alta registrada en España dos veces en el mismo día y en la misma provincia. En la víspera del festivo de la Asunción de la Virgen, muchas estaciones sobrepasaron la cifra más alta, pero fueron las de los municipios cordobeses de La Rambla y Montoro las que alcanzaron el máximo histórico: 47,4 grados. Aquel día fue uno de los más calurosos en España desde que hay registros.

A 40 kilómetros de Montoro, se encuentra el municipio jienense de Andújar, otro de los más cálidos del país. Los dos pueblos andaluces son los únicos que superaron los 45 grados durante la primera ola de calor de este verano, que dejó cifras récord en el norte de la península. Ambos superaron los 42 grados en la segunda, que afectó en mayor medida al este del país. Y la tercera, que amenaza con arrancar a finales de esta semana, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), podría llevar al mercurio a marcar las mismas cifras que soportan los vecinos cada año y contra las que los ayuntamientos luchan, con más o menos medidas.

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Infobae ha contactado con los consistorios de los dos municipios históricamente más calurosos para saber cómo se las apañan.

En Montoro, ante los episodios de ola de calor, el Ayuntamiento implementa cada año una serie de medidas orientadas a mitigar los efectos del calor extremo, adaptar las actividades del municipio y fomentar hábitos de prevención.

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Entre las actuaciones principales que detallan a este medio, destaca la instalación de toldos en las zonas comerciales y en los cuatro colegios públicos, lo que permite crear áreas de sombra y reducir la exposición directa al sol. También se incentiva el uso y la puesta en valor de espacios interiores frescos y edificios históricos, como el ayuntamiento, su patio, museos, iglesias y la Casa de la Juventud.

Además, se ha puesto en marcha la campaña Turismo Kit Bienvenida Verano, que ofrece a los visitantes una bolsa con abanico, sombrero de paja, botella de agua, protector solar y un neceser, con la finalidad de transformar la percepción negativa sobre el calor y aprovecharlo como un distintivo turístico. Desde el consistorio indican que el calor no es buena publicidad, por lo que tratan de recordar combatirlo con esta medida.

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La localidad jienense de Andújar bajo aviso rojo por calor con máximas de 44º, a 23 de junio de 2026 en Andújar. (Rocío Ruz / Europa Press)

Dentro de la programación de las verbenas organizadas por el ayuntamiento, todas incluyen actividades acuáticas para niños y se ajustan los horarios a las franjas con menor temperatura. En cuanto a las actividades de juventud y deporte, la mayoría se llevan a cabo en espacios vinculados al agua, como el río Guadalquivir y los embalses Yeguas y Arenoso, en el marco del programa Montoro Activo.

Por último, el mantenimiento y la ampliación de zonas verdes forman parte de las acciones municipales, cuidando la vegetación existente y seleccionando especies de árboles que proporcionen la mayor sombra posible. Estas medidas en conjunto buscan que Montoro afronte el verano de una manera más segura y confortable para todos.

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En Andújar, sin embargo, detallan que no toman ninguna medida en particular más allá de mantener abierta la piscina municipal, que durante los fines de semana alarga su horario hasta la medianoche. Ahora bien, no es una medida que se tome durante una ola de calor. De hecho, no existen medidas especiales para afrontar estos episodios de altas temperaturas. Fuentes municipales señalan que los vecinos están acostumbrados a las altas temperaturas. “La ciudadanía está adaptada. Esto no es País Vasco, aquí la gente hace su vida”, sentencian. Sin embargo, es cierto que cuentan con sistemas de fuentes para que los vecinos puedan refrescarse.

España, un líder mundial en turismo, se enfrenta a un nuevo desafío: las olas de calor. Un estudio revela que los turistas que sufren temperaturas extremas son menos propensos a regresar, obligando al sector a adaptarse para no perder su atractivo.

Las olas de calor serán cada vez más agresivas

El calor forma parte del ADN de España como país de clima mediterráneo que es. Ahora bien, las temperaturas extremas de la última década quedan lejos de la normalidad. Es una realidad en la que insiste la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que, con los datos sobre la mesa, subraya que el cambio climático es cada vez más latente.

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José Ángel Núñez Mora, jefe de climatología de la Aemet en la Comunidad Valenciana, firma un informe sobre la primera -e histórica- ola de calor que a asolado a España -aunque también a todo el continente europeo- en el que “es prácticamente seguro que el cambio climático provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles ha potenciado el efecto invernadero en la atmósfera, por lo que las olas de calor y los episodios muy cálidos cada vez son más frecuentes y se producen de forma más temprana y, al revés con los episodios fríos”.

Días bajo ola de calor en el conjunto de la península y Baleares desde 1975. (Aemet)

“Entre 1975 y 2025 ha habido 78 olas de calor en España (sin contar la actual de 2026) que suman 458 días en situación de ola de calor. Como son 51 años, podemos ver la gran diferencia entre la primera mitad de la serie (1975-2000) y la segunda (2001-2025). Hasta 2000 hubo 129 días en ola de calor, mientras que entre 2001 y 2025 hubo 329, más del doble (multiplica por 2.5)”. En un escenario futuro de emisiones de gases de efecto invernadero medias, por así decirlo, un escenario optimista, podemos pasar de un promedio de 22 días de ola de calor como promedio del periodo 2016-2025, a un promedio de 47 días, más del doble, a final de siglo XXI", explica el experto.

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El calor será cada vez más insoportable y, ante este escenario, la pregunta natural es obvia: ¿y ahora qué? España deberá adaptarse. La Organización Mundial de la Meteorología (OMM) insta a los gobiernos de todo el mundo a tomar medidas en dos direcciones. La primera de ellas consiste en reducir el consumo de productos fósiles y para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. La segunda se basa en adaptar a la población a la nueva realidad y eso pasa por adaptar los espacios públicos, los pueblos y ciudades.