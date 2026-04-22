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Ni gases ni hinchazón: estas son las tres señales de que tu intestino está inflamado

La integridad de la barrera intestinal es fundamental para evitar que toxinas y bacterias atraviesen hacia la sangre

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Las señales de que algo no va bien en tu salud intestinal. (Freepik)
Las señales de que algo no va bien en tu salud intestinal. (Freepik)

La inflamación intestinal suele pasar desapercibida, camuflada tras síntomas que pocos relacionan con el aparato digestivo. El médico Alexander Olmos, conocido por su labor divulgativa en redes sociales, advierte en su cuenta de TikTok (@dr.alexanderolmos) sobre tres señales que podrían indicar que el intestino está inflamado, aunque no haya gases ni molestias evidentes. Su enfoque apunta a informar y prevenir, ya que muchas personas ignoran estos avisos y el problema se cronifica en silencio.

En sus publicaciones, el Dr. Olmos remarca que la mayoría tiende a asociar los trastornos intestinales únicamente con hinchazón, digestiones pesadas o flatulencias. Sin embargo, existen manifestaciones menos evidentes que, si no se identifican a tiempo, pueden afectar la calidad de vida y la salud general. El especialista sostiene que el intestino, además de digerir los alimentos, cumple funciones esenciales en la absorción de nutrientes y en el equilibrio inmunológico y neurológico del cuerpo.

El médico detalla que, en consulta, muchos de sus pacientes llegan preocupados por cansancio crónico, alteraciones en la piel o dificultades cognitivas, sin sospechar que el origen de esos problemas puede estar en el intestino. De acuerdo con Olmos, estas señales deben ser interpretadas como advertencias directas del organismo.

Las tres señales que revelan inflamación intestinal

El Dr. Olmos identifica tres indicadores clave de inflamación en el intestino, distintos de los síntomas digestivos clásicos. La primera es el cansancio constante. Según el especialista, “si te despiertas agotado aunque hayas dormido suficiente, tu intestino puede estar fallando en absorción de nutrientes esenciales como el hierro, el magnesio o las vitaminas del grupo B”. Esta fatiga persistente, que no mejora con el descanso, sugiere que la mucosa intestinal está alterada y no logra transferir correctamente los micronutrientes necesarios para la energía diaria.

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La segunda señal es la aparición de problemas de piel. Olmos explica que manifestaciones como acné, eccemas, rosácea o sequedad, especialmente aquellas que no responden a cremas ni tratamientos tópicos, pueden tener un vínculo directo con la salud intestinal. “Cuando la barrera intestinal está comprometida, las toxinas pasan al torrente sanguíneo y tu piel se convierte en el órgano que intenta eliminarla”, señala. De esta manera, el cutis refleja lo que ocurre a nivel interno, actuando como una vía secundaria de eliminación de desechos.

El tercer síntoma es la niebla mental, un término que engloba la dificultad para concentrarse, olvidos frecuentes y la sensación de cabeza embotada. El Dr. Olmos puntualiza que “el intestino produce más del noventa por ciento de la serotonina de tu cuerpo. Si está inflamado, tu cerebro lo nota directamente”. Esta relación entre intestino y función cerebral explica por qué muchas veces los trastornos cognitivos leves no tienen una causa neurológica primaria, sino digestiva.

Por qué el intestino afecta tanto al cuerpo

El intestino es mucho más que un órgano digestivo. Según lo expuesto por Olmos, su función de absorción es clave para mantener los niveles adecuados de hierro, magnesio y vitaminas del grupo B, micronutrientes decisivos para el rendimiento físico e intelectual. Cuando la inflamación altera la mucosa intestinal, el cuerpo deja de recibir estos aportes vitales, y el agotamiento se instala incluso después de un descanso prolongado.

El dolor intestinal es algo que condiciona todo el organismo. (QUIRÓN SALUD)
El dolor intestinal es algo que condiciona todo el organismo. (QUIRÓN SALUD)

Además, la integridad de la barrera intestinal es fundamental para evitar que toxinas y bacterias atraviesen hacia la sangre. Cuando este filtro se rompe, el sistema inmunológico responde y la piel asume parte del trabajo de eliminación, lo que se traduce en brotes de acné, sequedad o eccemas persistentes.

En el plano neurológico, la producción de serotonina en el intestino supera el noventa por ciento del total corporal. Este neurotransmisor está implicado en la regulación del ánimo, el sueño y la capacidad cognitiva. Una inflamación intestinal puede generar alteraciones en el estado de ánimo y en la concentración, lo que se percibe como niebla mental.

El Dr. Olmos recomienda no subestimar estas señales y buscar orientación médica ante la aparición sostenida de cansancio, alteraciones en la piel o síntomas cognitivos sin causa aparente. Destaca la importancia de interpretar estos mensajes del cuerpo como una alerta para prevenir complicaciones mayores.

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