España

Las opiniones del libro de Raquel Bollo, un mes después de su publicación: “Qué real lo que dices de Isabel Pantoja y de tus sentimientos cuando te separaste”

‘La vida después del ruido’ ha tenido una buena acogida entre los lectores, aunque sin una gran repercusión en plataformas de lectura

Guardar
Google icon
'La vida después del ruido', el libro de Raquel Bollo (Europa Press)
'La vida después del ruido', el libro de Raquel Bollo (Europa Press)

Un mes después de que Raquel Bollo publicara su libro en junio y expusiera por escrito una parte importante y dura de su biografía, La vida después del ruido ha recabado algunas críticas de quienes han podido leerlo, pese a que siempre exista el rechazo de una parte del público. La publicación llegaba con una promesa central de la autora: no escribir para “ajustar cuentas ni reabrir heridas”.

La respuesta más medible a la acogida del libro está en las plataformas: en Amazon suma 4 estrellas sobre 5, aunque con solo nueve valoraciones, ocupa el puesto 9.363 en la clasificación general de ventas y asciende al 38 en biografías, mientras que en Goodreads, la plataforma de referencia de los aficionados a la lectura para reseñar, no registra ni puntuación ni comentarios.

PUBLICIDAD

La sinopsis de la obra define el tono con el que Bollo ha querido presentar el relato: “Es un relato de vida: de las sombras que dolieron y de la luz que llegó después. Raquel comparte por primera vez la incomprensión que sufrió y el daño que le hicieron tantas mentiras”, dice la descripción del libro, publicado el 3 de junio.

Bollo insistió en el efecto duradero de la sospecha y en la necesidad de apoyar a las víctimas de violencia de género
La colaboradora resaltó la presión que sintió por tener que demostrar su versión frente a la opinión social (Mediaset España)

Las críticas al libro de Raquel Bollo

Ese planteamiento convive con una recepción desigual. En Amazon aparecen opiniones favorables como “Es muy interesante saber cómo se ha sentido durante toda su etapa en la televisión”, pero también descalificaciones directas como “Cualquier personaje como esta se cree escritora, no ha vendido ni 10 libros y es lógico” o “A seguir chupando del bote”.

PUBLICIDAD

La división también se ha trasladado al perfil de Instagram de la diseñadora, donde los mensajes de apoyo se mezclan con comentarios abiertamente sarcásticos. “Yo me he leído tu libro en dos tardes, es una maravilla. Te felicito Raquel y me encanta verte feliz. Te admiro mucho”, escribió una lectora. En esa misma red social, otros comentarios han reforzado la lectura del libro como una historia de resistencia personal.

Me lo he leído muy rápido, me ha encantado y te digo alto y claro, que eres una superviviente” o “No tengo palabras, simplemente precioso, unas palabras con mucho sentimiento, denotan verdad en cada relato, un libro muy ameno, verdadero, con mucho sentimiento y además muy bien escrito”, señalan dos de las reseñas dejadas por sus seguidores.

Raquel Bollo en Instagram (@raquelbollo)

Junto a ese respaldo han aparecido también mensajes de rechazo. “Madre mía… Sin comentarios, otra estrella literaria acaba de nacer…”, ironiza una usuaria en el perfil de Bollo, donde también han tenido eco observaciones centradas en el contenido del libro, como “Qué real lo que dices de Isabel Pantoja y de tus sentimientos cuando te separaste”.

La acogida de ‘La vida después del ruido’

La comparación con otros títulos del entorno televisivo añade contexto a esa recepción. El libro de Alejandra Rubio, Si decido arriesgarme, otra publicación reciente vinculada a ese universo, figura en Amazon en el puesto 12.903, por lo que, aunque acumula mucha más respuesta de los lectores que la obra de Bollo, está varios miles de puestos por debajo. Por otro lado, en la clasificación de biografías de la plataforma, ocupa el puesto 38.

Más allá de las valoraciones, la propia autora ha explicado el sentido íntimo que atribuye al volumen. “Entre estas páginas están mis recuerdos, mis heridas, mis caídas, mis aprendizajes y también mi manera de volver a levantarme una y otra vez. Hablo sin ruido, sin filtro y sin miedo. Llega un momento en la vida en el que entiendes que no necesitas demostrar nada. Solo necesitas ser fiel a quien eres”, escribió Raquel Bollo en Instagram.

Raquel Bollo, en imagen de archivo (Europa Press)
Raquel Bollo, en imagen de archivo (Europa Press)

La colaboradora de televisión ha ido un paso más allá al presentar el libro como una herencia emocional. “Ojalá algún día, cuando lean estas páginas, puedan entender muchas cosas que viví, conozcan a la mujer que hay detrás de la madre y de la abuela, y se sientan orgullosos del camino que recorrí, de mis aciertos, de mis errores y, sobre todo, de la fuerza con la que siempre intenté seguir adelante”, afirmó la autora al compartir el alcance que quiere dar a la obra.

Temas Relacionados

Isabel PantojaGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy viernes 17 de julio

El mercado de aceite de oliva es de vital importancia debido a que se trata de un pilar fundamental en el sistema agroalimentario español

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy viernes 17 de julio

Boadilla quiere cerrar la penúltima herida de la Gürtel 20 años después: construirá una piscina olímpica en el esqueleto fantasma por el que el exalcalde se llevó 510.000 euros

Los vecinos de la calle Menéndez Pidal de este municipio madrileño llevan dos décadas conviviendo con las obras abandonadas de un proyecto deportivo amañado por la Gürtel. Ahora el Ayuntamiento quiere completar en 2027 el proyecto construyendo la piscina y pistas de pádel y tenis

Boadilla quiere cerrar la penúltima herida de la Gürtel 20 años después: construirá una piscina olímpica en el esqueleto fantasma por el que el exalcalde se llevó 510.000 euros

España construye cuatro veces menos vivienda que en 1970 y es tres veces más cara: los subsidios y ayudas a la compra no compensan la escasez

La falta de oferta limita la eficacia de las políticas de acceso basadas en la demanda, mientras las ayudas a la compra acaban beneficiando más a los vendedores que a los compradores

España construye cuatro veces menos vivienda que en 1970 y es tres veces más cara: los subsidios y ayudas a la compra no compensan la escasez

Uno de los campos de lavanda más llamativos de España: está en Guadalajara, es el más grande del país y el mejor mes para visitarlo es julio

Cuenta con 2.000 hectáreas de cultivo y su espectacular color violeta atrae cada verano a miles de visitantes

Uno de los campos de lavanda más llamativos de España: está en Guadalajara, es el más grande del país y el mejor mes para visitarlo es julio

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy viernes 17 de julio

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy viernes 17 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Boadilla quiere cerrar la penúltima herida de la Gürtel 20 años después: construirá una piscina olímpica en el esqueleto fantasma por el que el exalcalde se llevó 510.000 euros

Boadilla quiere cerrar la penúltima herida de la Gürtel 20 años después: construirá una piscina olímpica en el esqueleto fantasma por el que el exalcalde se llevó 510.000 euros

La Guardia Civil sancionó verbalmente al agente de la UCO que puso por error el correo de Begoña Gómez en un informe que acabó filtrado: recibió hasta material porno

Los pros y contras de que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular: “El desafío es conseguir que el proceso no se transforme en un referéndum”

La Justicia europea allana el camino de Puigdemont, pero la última palabra la tiene España: cuándo podrá volver

La Unión Europea alerta de los problemas de corrupción en España y de la excesiva duración de los procesos judiciales

ECONOMÍA

España construye cuatro veces menos vivienda que en 1970 y es tres veces más cara: los subsidios y ayudas a la compra no compensan la escasez

España construye cuatro veces menos vivienda que en 1970 y es tres veces más cara: los subsidios y ayudas a la compra no compensan la escasez

La entrada para comprar una vivienda expulsa a los jóvenes del mercado: “30.000 euros no son suficientes en ninguna capital”

Gonzalo Bernardos, economista: “Los jóvenes y las familias son ahora el verdadero motor de la compra de viviendas”

Estrategias que recomiendan los economistas a partir de los 40 años para aumentar la pensión y los ingresos en la jubilación

Portugal gana a España en empleo, educación y equilibrio en sus cuentas públicas, pero pierde en salarios, riqueza y productividad

DEPORTES

El “Baby Barça” contra su ídolo: la generación que creció admirando a Messi ahora quiere destronarlo en la final del Mundial 2026

El “Baby Barça” contra su ídolo: la generación que creció admirando a Messi ahora quiere destronarlo en la final del Mundial 2026

La confesión de Xabi Alonso sobre el corte en el muslo que casi lo deja fuera de la semifinal contra Alemania en 2010: “No le digas nada al míster”

Joan Laporta se pronuncia sobre la final del Mundial: “Si el árbitro se impone, la selección española tendrá más posibilidades de ganar”

Los “indios” de Scaloni también juegan en España: las historias que forjaron a La Roja hacia la segunda estrella

¿Cuánto valen las plantillas de las dos mejores selecciones del mundo? De una Argentina liderada por Messi a la España comandada por Lamine Yamal