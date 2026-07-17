Las opiniones del libro de Raquel Bollo, un mes después de su publicación: “Qué real lo que dices de Isabel Pantoja y de tus sentimientos cuando te separaste”

'La vida después del ruido', el libro de Raquel Bollo (Europa Press)

Un mes después de que Raquel Bollo publicara su libro en junio y expusiera por escrito una parte importante y dura de su biografía, La vida después del ruido ha recabado algunas críticas de quienes han podido leerlo, pese a que siempre exista el rechazo de una parte del público. La publicación llegaba con una promesa central de la autora: no escribir para “ajustar cuentas ni reabrir heridas”.

La respuesta más medible a la acogida del libro está en las plataformas: en Amazon suma 4 estrellas sobre 5, aunque con solo nueve valoraciones, ocupa el puesto 9.363 en la clasificación general de ventas y asciende al 38 en biografías, mientras que en Goodreads, la plataforma de referencia de los aficionados a la lectura para reseñar, no registra ni puntuación ni comentarios.

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La sinopsis de la obra define el tono con el que Bollo ha querido presentar el relato: “Es un relato de vida: de las sombras que dolieron y de la luz que llegó después. Raquel comparte por primera vez la incomprensión que sufrió y el daño que le hicieron tantas mentiras”, dice la descripción del libro, publicado el 3 de junio.

La colaboradora resaltó la presión que sintió por tener que demostrar su versión frente a la opinión social (Mediaset España)

Las críticas al libro de Raquel Bollo

Ese planteamiento convive con una recepción desigual. En Amazon aparecen opiniones favorables como “Es muy interesante saber cómo se ha sentido durante toda su etapa en la televisión”, pero también descalificaciones directas como “Cualquier personaje como esta se cree escritora, no ha vendido ni 10 libros y es lógico” o “A seguir chupando del bote”.

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La división también se ha trasladado al perfil de Instagram de la diseñadora, donde los mensajes de apoyo se mezclan con comentarios abiertamente sarcásticos. “Yo me he leído tu libro en dos tardes, es una maravilla. Te felicito Raquel y me encanta verte feliz. Te admiro mucho”, escribió una lectora. En esa misma red social, otros comentarios han reforzado la lectura del libro como una historia de resistencia personal.

“Me lo he leído muy rápido, me ha encantado y te digo alto y claro, que eres una superviviente” o “No tengo palabras, simplemente precioso, unas palabras con mucho sentimiento, denotan verdad en cada relato, un libro muy ameno, verdadero, con mucho sentimiento y además muy bien escrito”, señalan dos de las reseñas dejadas por sus seguidores.

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Raquel Bollo en Instagram (@raquelbollo)

Junto a ese respaldo han aparecido también mensajes de rechazo. “Madre mía… Sin comentarios, otra estrella literaria acaba de nacer…”, ironiza una usuaria en el perfil de Bollo, donde también han tenido eco observaciones centradas en el contenido del libro, como “Qué real lo que dices de Isabel Pantoja y de tus sentimientos cuando te separaste”.

La acogida de ‘La vida después del ruido’

La comparación con otros títulos del entorno televisivo añade contexto a esa recepción. El libro de Alejandra Rubio, Si decido arriesgarme, otra publicación reciente vinculada a ese universo, figura en Amazon en el puesto 12.903, por lo que, aunque acumula mucha más respuesta de los lectores que la obra de Bollo, está varios miles de puestos por debajo. Por otro lado, en la clasificación de biografías de la plataforma, ocupa el puesto 38.

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Más allá de las valoraciones, la propia autora ha explicado el sentido íntimo que atribuye al volumen. “Entre estas páginas están mis recuerdos, mis heridas, mis caídas, mis aprendizajes y también mi manera de volver a levantarme una y otra vez. Hablo sin ruido, sin filtro y sin miedo. Llega un momento en la vida en el que entiendes que no necesitas demostrar nada. Solo necesitas ser fiel a quien eres”, escribió Raquel Bollo en Instagram.

Raquel Bollo, en imagen de archivo (Europa Press)

La colaboradora de televisión ha ido un paso más allá al presentar el libro como una herencia emocional. “Ojalá algún día, cuando lean estas páginas, puedan entender muchas cosas que viví, conozcan a la mujer que hay detrás de la madre y de la abuela, y se sientan orgullosos del camino que recorrí, de mis aciertos, de mis errores y, sobre todo, de la fuerza con la que siempre intenté seguir adelante”, afirmó la autora al compartir el alcance que quiere dar a la obra.

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