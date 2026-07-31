España
Agregar Infobae enGoogle

Zuppa inglese o ‘sopa inglesa’, el desconocido postre italiano que se prepara desde hace siglos en Emilia-Romaña

Este postre a capas está formado por bizcochos de soletilla bañados en licor Alchermes, alternados con crema pastelera y crema de chocolate

Zuppa inglese o 'sopa inglesa', un postre italiano de Emilia-Romaña (Flickr)
Zuppa inglese o 'sopa inglesa', un postre italiano de Emilia-Romaña (Flickr)
Guardar

La repostería italiana es una de las más ricas y variadas del planeta, con algunas recetas tan populares como el tiramisú o la panna cotta y otras tan desconocidas como la zuppa inglese. Este postre tradicional está elaborado con capas de bizcocho de soletilla empapados en licor de Alchermes, un licor rojo de hierbas italiano, todo alternado con capas de crema pastelera y crema de chocolate.

Los orígenes de la zuppa inglese son inciertos. Aunque su nombre significa ‘sopa inglesa’, no hay consenso sobre cómo llegó a Italia, ni sobre su relación con los británicos. Algunas hipótesis sugieren que fue una adaptación italiana de los trifles, unos dulces ingleses a base de capas, aunque existen registros que hablan de un postre similar que ya se elaboraba en la corte de los Médici ya en el siglo XV.

PUBLICIDAD

A día de hoy, es todo un símbolo en las zonas de Emilia-Romaña y Toscana, y se elabora con múltiples variantes según la región. Ideal como postre tras una comida especial en casa, su sabor combina la dulzura de la crema con el aroma del licor, convirtiéndola en uno de los postres italianos más sabrosos y reconocibles. Una delicia desconocida por muchos, ideal para agasajar a los más golosos.

Receta de zuppa inglese

La zuppa inglese es un postre en capas, formado por bizcochos (tradicionalmente savoiardi o bizcochos de soletilla) bañados en licor Alchermes, alternados con crema pastelera clásica y crema de chocolate. Se monta en una fuente o vasitos y se deja enfriar antes de servir.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 50 minutos
    • Preparación: 30 minutos
    • Cocción: 20 minutos (crema pastelera)

Ingredientes

  • 300 g de bizcochos de soletilla (savoiardi)
  • 500 ml de leche entera
  • 4 yemas de huevo
  • 120 g de azúcar
  • 40 g de harina de maíz fina (maicena)
  • 1 vaina de vainilla
  • 150 ml de licor Alchermes o licor de cereza y un toque de colorante rojo
  • 30 g de cacao puro en polvo (para la capa de chocolate)
  • 30 g de chocolate negro (para la capa de chocolate)
  • 1 cáscara de limón
  • Azúcar glas para decorar

Cómo hacer ‘zuppa inglese’, paso a paso

  1. Preparar la crema pastelera: Calienta la leche con la vaina de vainilla abierta y, si te gusta, la cáscara de limón. Mientras tanto, bate las yemas con el azúcar hasta que blanqueen. Añade la harina de maíz y mezcla bien.
  2. Infusiona y cuela: Cuando la leche hierva, retira la vainilla y el limón. Vierte la leche caliente poco a poco sobre la mezcla de yemas sin dejar de batir.
  3. Cocina la crema: Lleva todo a fuego medio, removiendo sin parar hasta que espese. Divide la crema en dos: una parte déjala tal cual y la otra mézclala con el cacao y el chocolate (si haces la versión con crema de chocolate).
  4. Monta el postre: Empapa los bizcochos en licor, rápidamente para que no se deshagan. Coloca una primera capa en el fondo de la fuente.
  5. Capas alternas: Extiende una capa de crema pastelera normal, luego otra de bizcochos empapados y después la crema de chocolate. Repite hasta terminar los ingredientes, acabando con crema.
  6. Enfriar: Lleva la fuente a la nevera mínimo 4 horas para que coja cuerpo y sabor.
  7. Decora: Justo antes de servir, espolvorea con azúcar glas y, si quieres, virutas de chocolate. Usa una espátula metálica para servir porciones definidas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 290 kcal aprox.
  • Grasas: 9 g
  • Proteínas: 6 g
  • Hidratos de carbono: 40 g
  • Azúcares: 22 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La ‘zuppa inglese’ se conserva en la nevera hasta 2 días, bien tapada. No se recomienda congelar.

Temas Relacionados

PostresCocina ItalianaRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo prevenir la diarrea del viajero, la enfermedad digestiva que puede arruinarte las vacaciones

Este trastorno digestivo puede prevenirse tomando ciertas precauciones con la comida y la bebida

Cómo prevenir la diarrea del viajero, la enfermedad digestiva que puede arruinarte las vacaciones

Los pisos que se compran en España pierden seis metros cuadrados en un año mientras su precio se dispara un 14%

El Consejo General del Notariado constata que la superficie media ha pasado de 94 a 88 m²

Los pisos que se compran en España pierden seis metros cuadrados en un año mientras su precio se dispara un 14%

La rara enfermedad genética que ablanda los huesos y que miles de personas en España no saben que la sufren

Se calcula que podrían existir hasta 15.000 casos potenciales actualmente no detectados de esta enfermedad

La rara enfermedad genética que ablanda los huesos y que miles de personas en España no saben que la sufren

Así ha ido la noche en la frontera entre España y Marruecos: lanzamiento de piedras, un autobús ardiendo y disparos en la frontera en Melilla

Según pudo comprobar Efe sobre el terreno, en Beni Enzar se escucharon disparos durante un intento de entrada a la carrera, y efectivos policiales españoles condujeron a varios grupos de personas desde la zona fronteriza

Así ha ido la noche en la frontera entre España y Marruecos: lanzamiento de piedras, un autobús ardiendo y disparos en la frontera en Melilla

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy viernes 31 de julio

España es líder mundial en superficie, producción y comercio exterior en aceite de oliva, por lo que es importante conocer su comportamiento en el mercado

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy viernes 31 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así ha ido la noche en la frontera entre España y Marruecos: lanzamiento de piedras, un autobús ardiendo y disparos en la frontera en Melilla

Así ha ido la noche en la frontera entre España y Marruecos: lanzamiento de piedras, un autobús ardiendo y disparos en la frontera en Melilla

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: miles de personas se resisten a abandonar la frontera y ya hay al menos 18 migrantes muertos

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta y el cruce masivo de la frontera con Marruecos, en directo: guardias civiles aseguran que se están produciendo nuevas entradas “masivas”

Albares convoca al embajador italiano por las declaraciones de su ministro de Exteriores para cerrar el espacio Schengen con España por la crisis de Ceuta

El triángulo entre Pedro Sánchez, Argelia y Marruecos que explica por qué el origen de la crisis migratoria de Ceuta genera tantas dudas

ECONOMÍA

Los pisos que se compran en España pierden seis metros cuadrados en un año mientras su precio se dispara un 14%

Los pisos que se compran en España pierden seis metros cuadrados en un año mientras su precio se dispara un 14%

¿Puede existir un mundo sin dinero efectivo? En 2046 los españoles pagarán en digital

La reflexión de Rafael Nadal sobre los millennials y la generación Z: “Antes, la gente ahorraba para comprar un coche o una casa. Hoy se da mucha importancia a las experiencias”

La OCU lo confirma: este es el fraude que más se repite en las compras online

La Ley de Propiedad Horizontal lo deja claro: la azotea común se puede usar de manera privada si se cumple este requisito

DEPORTES

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Rafa Jódar, de récord en récord: ya es el tenista más joven en disputar los cuartos de final del ATP Washington

Arbeloa se lanza a por La Fábrica: Gonzalo y Palacios a punto de firmar por el Fulham

Mike Krack celebra el progreso de Aston Martin: “El paquete de actualizaciones que hemos traído funciona”

El FC Barcelona recibe la denuncia presentada por el Atlético de Madrid por el caso Julián Álvarez

Carlos Alcaraz confirma su presencia en un torneo: también participarán Sinner y Djokovic