Zuppa inglese o ‘sopa inglesa’, el desconocido postre italiano que se prepara desde hace siglos en Emilia-Romaña

Zuppa inglese o 'sopa inglesa', un postre italiano de Emilia-Romaña (Flickr)

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La repostería italiana es una de las más ricas y variadas del planeta, con algunas recetas tan populares como el tiramisú o la panna cotta y otras tan desconocidas como la zuppa inglese. Este postre tradicional está elaborado con capas de bizcocho de soletilla empapados en licor de Alchermes, un licor rojo de hierbas italiano, todo alternado con capas de crema pastelera y crema de chocolate.

Los orígenes de la zuppa inglese son inciertos. Aunque su nombre significa ‘sopa inglesa’, no hay consenso sobre cómo llegó a Italia, ni sobre su relación con los británicos. Algunas hipótesis sugieren que fue una adaptación italiana de los trifles, unos dulces ingleses a base de capas, aunque existen registros que hablan de un postre similar que ya se elaboraba en la corte de los Médici ya en el siglo XV.

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A día de hoy, es todo un símbolo en las zonas de Emilia-Romaña y Toscana, y se elabora con múltiples variantes según la región. Ideal como postre tras una comida especial en casa, su sabor combina la dulzura de la crema con el aroma del licor, convirtiéndola en uno de los postres italianos más sabrosos y reconocibles. Una delicia desconocida por muchos, ideal para agasajar a los más golosos.

Receta de zuppa inglese

La zuppa inglese es un postre en capas, formado por bizcochos (tradicionalmente savoiardi o bizcochos de soletilla) bañados en licor Alchermes, alternados con crema pastelera clásica y crema de chocolate. Se monta en una fuente o vasitos y se deja enfriar antes de servir.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 50 minutos Preparación: 30 minutos Cocción: 20 minutos (crema pastelera)



Ingredientes

300 g de bizcochos de soletilla (savoiardi)

500 ml de leche entera

4 yemas de huevo

120 g de azúcar

40 g de harina de maíz fina (maicena)

1 vaina de vainilla

150 ml de licor Alchermes o licor de cereza y un toque de colorante rojo

30 g de cacao puro en polvo (para la capa de chocolate)

30 g de chocolate negro (para la capa de chocolate)

1 cáscara de limón

Azúcar glas para decorar

Cómo hacer ‘zuppa inglese’, paso a paso

Preparar la crema pastelera: Calienta la leche con la vaina de vainilla abierta y, si te gusta, la cáscara de limón. Mientras tanto, bate las yemas con el azúcar hasta que blanqueen. Añade la harina de maíz y mezcla bien. Infusiona y cuela: Cuando la leche hierva, retira la vainilla y el limón. Vierte la leche caliente poco a poco sobre la mezcla de yemas sin dejar de batir. Cocina la crema: Lleva todo a fuego medio, removiendo sin parar hasta que espese. Divide la crema en dos: una parte déjala tal cual y la otra mézclala con el cacao y el chocolate (si haces la versión con crema de chocolate). Monta el postre: Empapa los bizcochos en licor, rápidamente para que no se deshagan. Coloca una primera capa en el fondo de la fuente. Capas alternas: Extiende una capa de crema pastelera normal, luego otra de bizcochos empapados y después la crema de chocolate. Repite hasta terminar los ingredientes, acabando con crema. Enfriar: Lleva la fuente a la nevera mínimo 4 horas para que coja cuerpo y sabor. Decora: Justo antes de servir, espolvorea con azúcar glas y, si quieres, virutas de chocolate. Usa una espátula metálica para servir porciones definidas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 290 kcal aprox.

Grasas: 9 g

Proteínas: 6 g

Hidratos de carbono: 40 g

Azúcares: 22 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La ‘zuppa inglese’ se conserva en la nevera hasta 2 días, bien tapada. No se recomienda congelar.