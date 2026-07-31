El flujo de personas entrando a Ceuta desde Marruecos continúa este viernes: ya son más de 20.000 migrantes en un día

Cientos de personas transitan por la costa rocosa de Ceuta para acceder a España, junto a una valla de alambre de espino y con una ciudad en el horizonte y el mar al lado.

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Un gran número de personas continúa accediendo a Ceuta desde Marruecos en las primeras horas del día, tras una noche en la que no se interrumpió el flujo por la zona fronteriza, según constató Europa Press. Más de 20.000 migrantes han ingresado en la ciudad autónoma desde el jueves, tanto a nado como bordeando el espigón que separa Ceuta de Marruecos, según fuentes policiales.

El Ministerio del Interior informó que se ha llegado a un acuerdo con Marruecos para proceder a la repatriación de todas las personas que han ingresado a Ceuta de forma irregular “lo antes posible”. Este jueves, se desplegaron efectivos del ejército y de la Guardia Civil en la frontera — a esta hora de la mañana no hay información específica sobre el dispositivo — y en distintos puntos de la ciudad.

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Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, viaja este viernes a Ceuta junto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el objetivo de analizar la situación tras la entrada masiva de migrantes desde Marruecos.

*en ampliación