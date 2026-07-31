La crisis migratoria de Ceuta: las fotos del cruce masivo de la frontera con Marruecos

Migrantes provenientes de Marruecos llegan a la frontera española, en Ceuta, España
31 Jul, 2026 02:40 a. m.Actualizado: 31 Jul, 2026 04:05 a. m. EST
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Un migrante proveniente de Marruecos hace un gesto al llegar a la frontera española, en Ceuta
Migrantes provenientes de Marruecos llegan a la frontera española
Migrantes provenientes de Marruecos llegan a la frontera española, en Ceuta, España
Migrantes provenientes de Marruecos llegan a la frontera española, en Ceuta, España
Migrantes se agrupan cerca de una valla mientras esperan una oportunidad para cruzar hacia el enclave español de Ceuta, en el lado marroquí de la frontera en Fnideq, Marruecos, el 31 de julio de 2026. Imagen tomada con un teléfono móvil
Una persona lleva un chaleco salvavidas y sostiene unas aletas en Fnideq, Marruecos, el 31 de julio de 2026, mientras migrantes esperan una oportunidad para cruzar al enclave español de Ceuta
Vehículos arden en Fnideq, Marruecos, el 31 de julio de 2026, mientras migrantes (no visibles en la imagen) esperan una oportunidad para cruzar al enclave español de Ceuta